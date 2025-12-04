Elon Musk का Robot बना रहा खाना तो वहीं चीन लाया फाइटर रोबोट! मुक्के मार-मारकर तोड़ देगा हड्डियां

एक तरफ एलन का ह्यूमनॉयड रोबोट ऑप्टिमस घर के काम और डांस कर रहा है तो वहीं चीन मे फाइटर रोबोट बना डाला है. यह घूम-घूमकर लात-घूंसे मारता है. इसका नाम है T800. यह एक फुल-स्केल ह्यूमनॉइड मशीन है जिसे खासतौर पर कॉम्बैट यानी लड़ाई के लिए डिजाइन किया गया है. इस मशीन को बीजिंग में हुए वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में शेनझेन की कंपनी इंजनएआई ने पेश किया. कंपनी का दावा है कि यह रोबोट आकार और वजन में बिल्कुल इंसान जैसा है और इसे बाद में होने वाले कंट्रोल्ड फाइटिंग डेमो में इस्तेमाल किया जाएगा. इन डेमो का उद्देश्य असली दुनिया में रोबोट की ताकत, सहनशक्ति और चुस्ती की क्षमता को टेस्ट करना है, ताकि आगे चलकर इसे इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में भी इस्तेमाल किया जा सके.

पहले भी किया धमाल-इंजनएआई का फ्लिप करने वाला रोबोट

इस साल फरवरी में, इसी कंपनी ने दावा किया था कि उसका PM01 मॉडल दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसने फ्रंटफ्लिप पूरा किया. कंपनी ने शेनझेन की सड़क पर चलते हुए रोबोट का वीडियो भी शेयर किया था. यह दिखाता है कि इंजनएआई तेजी से ह्यूमनॉइड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहा है और अब T800 को एक नई मार्केटिंग स्टाइल में पेश किया गया है-एक हाई-परफॉर्मेंस, एक्शन-रेडी मशीन के रूप में.

T800 की डिजाइन-ताकत, लुक और हाई-परफॉर्मेंस फीचर्स

इंजनएआई का T800 एक फुल-साइज ह्यूमनॉइड है जो फाइटिंग जैसे हाई-एक्शन मूवमेंट भी कर सकता है. यह 5.6 फीट (173 सेमी) लंबा है और इसका वजन बैटरी के साथ 75 किलो है. इसमें कुल 29 डिग्री ऑफ फ्रीडम हैं, यानी शरीर के अलग-अलग हिस्सों को घुमाने और मोड़ने की क्षमता. इसके दोनों हाथों में 7-7 DOF भी दिए गए हैं ताकि यह इंसान की तरह सटीक पकड़ बना सके. रोबोट को एविएशन-ग्रेड एल्युमिनियम से बनाया गया है ताकि यह हल्का, मजबूत और टिकाऊ रहे. इसकी खासियत इसका एक्टिव कूलिंग सिस्टम है जो पैरों के जोड़ों को ओवरहीटिंग से बचाता है और 4 घंटे तक लगातार हाई-इंटेंसिटी परफॉर्मेंस की सुविधा देता है. इसमें मॉड्यूलर सॉलिड-स्टेट बैटरी लगी है, जिससे इसे जल्दी बदला और चार्ज किया जा सकता है.

360-डिग्री सेंसर, पावरफुल मोटर्स और सुपर-फास्ट मूवमेंट

T800 में 360 डिग्री LiDAR, स्टीरियो विजन कैमरे और हाई-स्पीड प्रोसेसिंग सिस्टम दिया गया है, जिससे यह अपने आस-पास के माहौल को तुरंत पहचान सकता है और बाधाओं से बच सकता है. इसके पावरफुल जॉइंट मोटर्स 450 Nm तक का टॉर्क देती हैं, जो इसे उड़ती हुई किक, कैपोएरा-स्टाइल मूवमेंट और तेजी से दिशा बदलने जैसे स्टंट करने की क्षमता देती है. कंप्यूटिंग सिस्टम में Intel N97 और NVIDIA AGX Orin दिया गया है, जो 275 TOPS तक AI प्रोसेसिंग देता है. इसकी टॉप स्पीड 3 मीटर प्रति सेकंड है, और कंपनी का कहना है कि यह लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी, सर्विस सेक्टर और ह्यूमन-रोबोट कोलैबोरेशन में भी इस्तेमाल के योग्य है.

असली सवाल-क्या इसकी सॉफ्टवेयर क्षमता उतनी मजबूत है?

T800 भले ही ताकत, स्पीड और एक्शन के मामले में दमदार हो, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि असली गेम इसके सॉफ़्टवेयर में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंजनएआई ने रोबोट की एथलेटिक और हार्डवेयर क्षमताओं पर तो खूब जोर दिया है, लेकिन सॉफ़्टवेयर इकोसिस्टम, SDK, API डॉक्यूमेंटेशन या डेवलपमेंट टूल्स के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी. मतलब, फिलहाल यह सिर्फ एक हाई-परफॉर्मेंस रिमोट-कंट्रोल्ड मशीन जैसा लगता है, जबकि दुनिया के दूसरे बड़े खिलाड़ी- टेस्ला, बॉस्टन डायनैमिक्स और फिगर एआई-फैक्ट्री और लॉजिस्टिक्स के लिए मजबूत सॉफ़्टवेयर-आधारित समाधान दे रहे हैं.