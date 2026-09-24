हवा से बातें करेगा ड्रैगन का नया सुपरसोनिक प्लेन: 2,470 किमी/घंटा की रफ्तार, 1 घंटे का सफर 15 मिनट में होगा पूरा

कभी आपने सोचा है कि दो घंटे का लंबा सफर मात्र 30 मिनट में पूरा हो जाए? सुनने में किसी कहानी का सीन जैसा लगता है, लेकिन अब यह हकीकत में होने जा रहा है. टेक जगत में आए दिन ऐसे करिश्मे देखने को मिलते हैं जो हमारे सोचने के तरीके को ही बदल कर रख देते हैं. अब पड़ोसी देश चीन ने एविएशन सेक्टर में एक ऐसा कदम उठाया है, जो भविष्य की हवाई यात्राओं की पूरी तस्वीर ही बदलकर रख देगा. चीन एक ऐसे सुपरसोनिक विमान को जमीन पर उतारने की तैयारी में है, जिसकी रफ्तार हवा से बातें करती हैं. आइए जानते हैं क्या है चीन का यह प्रोजेक्ट और क्या है खास...