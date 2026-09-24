हवा से बातें करेगा ड्रैगन का नया सुपरसोनिक प्लेन: 2,470 किमी/घंटा की रफ्तार, 1 घंटे का सफर 15 मिनट में होगा पूरा

कभी आपने सोचा है कि दो घंटे का लंबा सफर मात्र 30 मिनट में पूरा हो जाए? सुनने में किसी कहानी का सीन जैसा लगता है, लेकिन अब यह हकीकत में होने जा रहा है. टेक जगत में आए दिन ऐसे करिश्मे देखने को मिलते हैं जो हमारे सोचने के तरीके को ही बदल कर रख देते हैं. अब पड़ोसी देश चीन ने एविएशन सेक्टर में एक ऐसा कदम उठाया है, जो भविष्य की हवाई यात्राओं की पूरी तस्वीर ही बदलकर रख देगा. चीन एक ऐसे सुपरसोनिक विमान को जमीन पर उतारने की तैयारी में है, जिसकी रफ्तार हवा से बातें करती हैं. आइए जानते हैं क्या है चीन का यह प्रोजेक्ट और क्या है खास...
ड्रैगन का अब ऐसा यात्री विमान तैयार कर रहा है जो आवाज की रफ्तार से लगभग दोगुनी रफ्तार से उड़ सकेगा. इस विमान की रफ्तार Mach 2 यानी लगभग 2,470 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. अच्छी बात यह है कि इसे उड़ाते समय होने वाली तेज सोनिक बूम की आवाज को कम करने पर भी काम किया जा रहा है. चीन के TMS-10 नाम के इस टेस्टिंग फ्लाइट की असेंबली का काम आखिरी दौर में है और इसका टेस्ट फ्लाइट इस साल के आखिरी तक किया जा सकता है.
यह विमान अभी एक टेस्ट के तौर पर तैयार किया जा रहा है. आगे चलकर इसी तकनीक के आधार पर ऐसा यात्री विमान बनाने की प्लानिंग है, जिसमें 10 से 15 लोग सफर कर सकेंगे. चीन का टारगेट है भविष्य में इस टेक्नोलॉजी की मदद से बीजिंग से शंघाई की लगभग 2 घंटे की हवाई यात्रा को मात्र 30 मिनट में पूरा किया जा सके.
TMS-10 को चीन की एयरोस्पेस रिसर्च संस्था Tianmushan Laboratory और Beihang University मिलकर तैयार कर रहे हैं. इस विमान की डिजाइन में तेज रफ्तार के साथ एक और बड़ी चुनौती पर ध्यान दिया गया है और वह है सोनिक बूम. जब कोई विमान आवाज की रफ्तार से तेज चलता है तो हवा में तेज शॉक वेव बनती हैं. जमीन पर मौजूद लोगों को इसका असर तेज धमाके जैसी आवाज के रूप में सुनाई दे सकता है. सुपरसोनिक यात्री विमानों के लिए यह लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रही है.
चीन का TMS-10 इस समस्या को कम करने के लिए अलग तरीके पर काम कर रहा है. विमान की नाक और पंखों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उनके आसपास बनने वाली शॉक वेव आपस में मिलकर एक बहुत तेज लहर न बना पाएं. विमान के पिछले हिस्से की डिजाइन भी इन लहरों को फैलाने और उनकी ताकत कम करने में मदद करेगी.
TMS-10 की हाई स्पीड Mach 2 बताई गई है. इसका मतलब है कि यह करीब 2,470 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है. वहीं सामान्य यानी सबसोनिक रफ्तार पर यह करीब Mach 0.95 तक जा सकता है, जिसकी स्पीड करीब 1,173 किलोमीटर प्रति घंटा होगी.
विमान से जुड़े एयरोडायनामिक विंड टनल टेस्ट पूरे हो चुके हैं. इसके साथ ही फ्लाइट कंट्रोल डिजाइन और एयरफ्रेम बनाने का काम भी पूरा बताया गया है. इससे पहले इसके छोटे मॉडल का कम रफ्तार पर टेस्ट भी किया जा चुका है. यह मॉडल Mach 0.2 से कम स्पीड पर उड़ान भर चुका है. अब अगले टेस्ट में विमान को आवाज की रफ्तार पार कराई जाएगी. इस दौरान वैज्ञानिक यह पता लगाएंगे कि उड़ान के समय कितनी सोनिक बूम पैदा होती है और विमान की दूसरी तकनीकी क्षमताएं कैसी रहती हैं.
चीन अकेला ऐसा देश नहीं है जो कम आवाज वाले सुपरसोनिक विमान पर काम कर रहा है. नासा भी X-59 नाम का एक टेस्ट विमान विकसित कर रहा है. इसकी अधिकतम रफ्तार Mach 1.4 रखी गई है. नासा का टारगेट तेज धमाके वाली सोनिक बूम को काफी कम करके उसे हल्की आवाज यानी सोनिक थंप में बदलना है. TMS-10 में भी सोनिक बूम को कम करने पर ध्यान दिया गया है, लेकिन दोनों की तकनीक में अंतर है. NASA आवाज को कम करने की कोशिश कर रहा है, वहीं चीन शॉक वेव को अलग अलग दिशाओं में फैलाकर उसकी ताकत कम करने की तकनीक पर काम कर रहा है.