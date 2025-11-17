Advertisement
चीन ने तैयार की बिजली बनाने वाली पतंग, एक साथ 10 हजार घरों को करेगी रोशन

चीन ने दुनिया को चौंकाते हुए ऐसी बड़ी पतंग की टेस्टिंग की है जो हवा में उड़कर बिजली पैदा कर सकती है. हाई एल्टीट्यूड विंड एनर्जी तकनीक में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है. 5,000 वर्ग मीटर की इस यूनिक पतंग ने वैज्ञानिकों के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए हैं.

 

Nov 17, 2025, 05:26 PM IST
चीन ने तैयार की बिजली बनाने वाली पतंग, एक साथ 10 हजार घरों को करेगी रोशन

चीन ने एक ऐसा यूनिक आविष्कार किया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. दुनिया की सबसे बड़ी बिजली बनाने वाली पतंग तैयार की है. यह पतंग हवा में उड़कर बिजली पैदा करती है और इसकी टेस्टिंग सफल हो चुकी है. यह सफलता हाई एल्टीट्यूड विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा कदम है. इस पतंग का साइज 5,000 वर्ग मीटर (53,800 वर्ग फुट) है और यह चीन की राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास परियोजना का हिस्सा है. इसका लक्ष्य ज्यादा ऊंचाई से पवन ऊर्जा (Wind Energy) पैदा करना है. यह टेस्टिंग इनर मंगोलिया ऑटोनोमस रीजनर के अल्क्सा लेफ्ट बैनर में की गई.

इतनी बड़ी पतंग बिजली कैसे बनाती है?
चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार किए गए इस सिस्टम ने टेस्टिंग के दौरान पूरी तरह से हवा में उड़ान भरी और सफलतापूर्वक जमीन पर वापस भी आई. इस सफलता को हाई एल्टीट्यूड वाली विंड एनर्जी के कारोबारी यूज की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. टेस्टिंग साइट पर एक हीलियम गैस से भरा गुब्बारा इस बड़ी पतंग को जमीन से करीब 300 मीटर ऊपर उठाता है.

हवा में उड़ने के बाद पतंग पूरी तरह खुल जाती है और जमीन पर लगे जनरेटर से जुड़े ट्रैक्शन केबलों को खींचती है, जिससे यह विंड एनर्जी को सीधे बिजली में बदल देती है. यह पूरा सिस्टम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरह है जिसमें एयर कंपोनेंट, ट्रैक्शन केबल और ग्राउंड इक्विपमेंट होते हैं. इसे खास तौर पर ऊंचाई पर चलने वाली तेज और स्टिल हवाओं को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है.

कम लागत में ज्यादा एनर्जी
अधिक ऊंचाई वाली विंड एनर्जी को भविष्य में Renewable Power का एक नया और बेहतर तरीका माना जाता है, क्योंकि यहां हवा की स्पीड ज्यादा और बहाव स्टिल होता है.

बचत और क्षमता 
सामान्य विंड फार्म के मुकाबले यह पतंग सिस्टम 95% तक कम जमीन का इस्तेमाल करती है और स्टील के यूज को 90% तक कम कर सकता है. इससे बिजली उत्पादन की लागत लगभग 30% तक कम हो जाती है.

पावर आउटपुट 
अंदाजा है कि 10 मेगावाट का ऐसा पतंग सिस्टम हर साल करीब 20 मिलियन किलोवाट-घंटे बिजली पैदा कर सकता है, जिससे करीब 10 हजार घरों को बिजली मिल सकती है.

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

