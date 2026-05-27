रेत के समंदर में चीन ने बिछाया हरी घास का कालीन! जानिए उस 'रहस्यमयी' बैक्टीरिया का सच जिसने सबको चौंकाया

दुनिया भर में बढ़ते रेगिस्तानीकरण (Desertification) की समस्या के बीच चीन के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. रिसर्चर्स ने ऐसी तकनीक विकसित की है, जो बंजर रेगिस्तानी रेत को केवल 10 महीनों में पौधों के लिए उपयुक्त उपजाऊ मिट्टी में बदल सकती है. यह शोध चीन के शापोतौ डेजर्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टेशन में किया गया है और इसे पर्यावरण संरक्षण तथा कृषि के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

इस तकनीक की खास बात यह है कि इसमें किसी महंगे रसायन या भारी मशीनरी का उपयोग नहीं किया गया. इसके बजाय वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म जीवों यानी सायनोबैक्टीरिया (Cyanobacteria) का इस्तेमाल किया है, जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी को मजबूत बनाने और पौधों के विकास में मदद करते हैं.

सायनोबैक्टीरिया कैसे करते हैं कमाल?

सायनोबैक्टीरिया बेहद छोटे सूक्ष्मजीव होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) करने में सक्षम होते हैं. ये जीव बहुत कम पानी और कठिन पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं. जब इन्हें रेगिस्तानी रेत में डाला जाता है और थोड़ी नमी मिलती है, तो ये तेजी से बढ़ने लगते हैं.

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विकास के दौरान ये सूक्ष्मजीव शर्करा आधारित चिपचिपे पदार्थ छोड़ते हैं. यह पदार्थ प्राकृतिक गोंद की तरह काम करता है और रेत के बिखरे हुए कणों को आपस में जोड़ देता है. इससे रेत की सतह पर एक मजबूत परत बन जाती है, जो हवा से होने वाले कटाव को रोकती है और जमीन में नमी बनाए रखने में मदद करती है.

क्या हैं बायोलॉजिकल सॉइल क्रस्ट्स?

वैज्ञानिक इस जीवित परत को “बायोलॉजिकल सॉइल क्रस्ट” (Biological Soil Crusts) या BSCs कहते हैं. यह मिट्टी की ऊपरी सतह पर बनने वाली एक पतली लेकिन बेहद महत्वपूर्ण जैविक परत होती है. यह परत सायनोबैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों द्वारा छोड़े गए पदार्थों से बनती है, जो मिट्टी के कणों को मजबूती से बांधते हैं.

जर्नल Soil Biology and Biochemistry में प्रकाशित जानकारी के अनुसार, ये क्रस्ट मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं और क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र को दोबारा जीवित करने में अहम भूमिका निभाते हैं. इनके कारण मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा तेजी से बढ़ती है, जिससे पौधों के उगने के लिए बेहतर वातावरण तैयार होता है.

मिट्टी में तेजी से बढ़ते हैं पोषक तत्व

रिसर्चर्स के अनुसार, कृत्रिम रूप से तैयार किए गए इन सूक्ष्मजीवी समुदायों के इस्तेमाल से मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का संचय प्राकृतिक प्रक्रिया की तुलना में तीन गुना से अधिक बढ़ जाता है. वहीं नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 15 गुना तक बढ़ सकती है.

ऑर्गेनिक कार्बन और नाइट्रोजन पौधों के विकास के लिए बेहद जरूरी तत्व हैं. इनकी बढ़ी हुई उपलब्धता झाड़ियों, घास, काई और अन्य वनस्पतियों को तेजी से विकसित होने में मदद करती है. यही कारण है कि जिस जमीन पर पहले केवल रेत दिखाई देती थी, वहां धीरे-धीरे हरियाली उभरने लगती है.

दुनिया भर में बदल सकता है रेगिस्तान सुधारने का तरीका

अब तक रेगिस्तानी क्षेत्रों को उपजाऊ बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने, सिंचाई व्यवस्था तैयार करने और भारी निवेश की आवश्यकता होती थी. यह प्रक्रिया समय लेने वाली और महंगी होती है. लेकिन सायनोबैक्टीरिया आधारित यह नई तकनीक अपेक्षाकृत सस्ती, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल मानी जा रही है.

विशेषज्ञों का कहना है कि इन सूक्ष्मजीवों को प्रयोगशाला में बड़ी मात्रा में तैयार किया जा सकता है और उन्हें सूखे क्षेत्रों की परिस्थितियों के अनुसार विकसित भी किया जा सकता है. इसलिए यह तकनीक केवल चीन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दुनिया के अन्य शुष्क और रेगिस्तानी इलाकों में भी इस्तेमाल की जा सकती है.

जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में मिल सकती है मदद

जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और असंतुलित भूमि उपयोग के कारण दुनिया के कई हिस्सों में खेती योग्य जमीन तेजी से खराब हो रही है. रेगिस्तानीकरण खाद्य सुरक्षा और कृषि उत्पादन के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है.

वैज्ञानिकों का मानना है कि बायोलॉजिकल सॉइल क्रस्ट जैसी तकनीकें इस नुकसान को काफी हद तक कम कर सकती हैं. ये न केवल मिट्टी को स्थिर बनाती हैं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र को भी तेजी से पुनर्जीवित करती हैं. यदि इस तकनीक को बड़े पैमाने पर सफलतापूर्वक लागू किया गया, तो यह भविष्य में दुनिया भर में भूमि संरक्षण, हरित विकास और टिकाऊ कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकती है.