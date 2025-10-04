Advertisement
चीन ने रचा टेक्नोलॉजी की दुनिया में नया इतिहास! अब समुद्र की गोद में समाया इंटरनेट, होंगे इतने फायदे

चीन ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ा कमाल दिखाते हुए नया कदम उठाया है, जो पूरी दुनिया के लिए बड़ा झटका भी साबित हो सकता है. चलिए जानते हैं क्या है ये चीन का ये नया कारनामा.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 04, 2025, 11:52 AM IST
टेक्नोलॉजी हर नए रूप ले रही है. अब इंटरनेट को समुद्र गहराइयों में सुरक्षित रखने की तैयारी शुरू हो चुकी है. एक चीनी कंपनी शंघाई के पास ऐसा डेटा सेंटर बना रही है जो पानी के नीचे काम करेगा. यह दुनिया का पहला ऐसा कमर्शियल प्रोजेक्ट होगा. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सर्वर को ठंडा रखने के लिए भारी बिजली खर्च नहीं करनी पड़ेगी. इसे चलाने के लिए समुद्र की प्राकृतिक ठंडक ही उन्हें ठंडा बनाए रखेगी. इस सिस्टम की 95% ऊर्जा पास के विंड फार्म्स से मिलेगी, जिससे यह पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल होगा. यह कदम चीन की डिजिटल ताकत और ग्रीन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की महत्वाकांक्षा को दिखाता है.

ऑफशोर विंड फार्म से मिलेगी बिजली
हाल ही में आई रिपोर्ट्स की मानें तो शंघाई के किनारे एक बड़ा पीले रंग का कैप्सूल तैयार किया जा रहा है, जिसे इसी महीने समुद्र की गहराई में स्थापित किया जाएगा. यह अनोखा प्रोजेक्ट समुद्री टूल्स बानने में माहिर कंपनी Highlander ने सरकारी निर्माण एजेंसियों के सहयोग से इसे तैयार किया है. इस अंडरवॉटर डेटा सेंटर की सबसे खास बात यह है कि इसे चलाने के लिए जरूरी बिजली खासतौर पर ऑफशोर विंड फार्म से ली जाएगी. कंपनी का कहना है कि इस सिस्टम की 95% से ज्यादा ऊर्जा पूरी तरह रिन्यूएबल सोर्सेस से हासिल की जाएगी, जिससे यह पर्यावरण के लिए भी अनुकूल रहेगा.

Microsoft ने भी किया ये कारनामा
बता दें कि इससे पहले 2018 में Microsoft ने स्कॉटलैंड के तट के पास समुद्र के नीचे डेटा सेंटर का एक ट्रायल किया था, जो तकनीकी रूप से सफल रहा, लेकिन उसे कमर्शियल तौर पर आगे नहीं बढ़ाया गया. अब चीन ने इस आइडिया को बड़े पैमाने पर अपनाने की ठान ली है. वहां की कंपनियां इसे कमर्शियल रूप देने की दिशा में तेजी से काम कर रही हैं. इस प्रोजेक्ट के शुरुआती ग्राहक China Telecom और एक सरकारी AI कंप्यूटिंग संस्था हैं, जो इसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं.

बिजली की खपत होगी कम
पारंपरिक डेटा सेंटर आमतौर पर ठंडक बनाए रखने के लिए एयर कंडीशनिंग और वॉटर एवपोरेशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से भारी मात्रा में बिजली की खपत होती है. वहीं, अगर सर्वर समुद्र के नीचे रखे जाएं तो उन्हें ठंडा रखने के लिए अलग से ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि समुद्र की प्राकृतिक ठंडी धाराएं खुद ही तापमान को नियंत्रित करने में मदद करेंगी. इससे ऑपरेशन की लागत काफी कम हो सकती है.

चुपके से iPhone की स्टोरेज खा रहे ये प्री-इंस्टॉल ऐप्स, चुटकियों में ऐसे बनाएं फोन

ये है चुनौती
समुद्र के नीचे डेटा सेंटर बनाना जितना दिलचस्प दिख रहा है, उतनी ही बड़ी चुनौती है सर्वर को खारे पानी और नमी से सुरक्षित रख पाना. इसी वजह से कैप्सूल की बाहरी सतह पर खास तरह पर ग्लास फ्लेक कोटिंग की गई है, जो इसे जंग और कोई भी नुकनास पहुंचने से बचाएगा. इसके रख-रखाव के लिए एक लिफ्ट सिस्टम लगाया गया है, जिससे जरूरत पड़ने पर इसे सतह से जोड़ा जा सके. हालांकि समुद्री विशेषज्ञों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सर्वर से निकलने वाली गर्मी समुद्री जीवों को अपनी ओर खींच सकती है या दूर भी कर सकती है. लेकिन कंपनी का दावा है कि 2020 में झुहाई के पास हुए ट्रायल के दौरान पानी का तापमान स्थिर और सुरक्षित पाया गया था, जिससे पर्यावरण पर किसी तरह का कोई नकारात्मक असर नहीं हुआ.

iPhone 17 की जबरदस्त डिमांड, लेकिन iPhone Air ने बिगाड़ा खेल; उठाने चली बड़ा कदम!

दुनिया को मिलेगा नेटवर्क चलाने का नया तरीका 
एक्सपर्ट्स का मानना है कि समुद्र के नीचे बनाए जा रहे डेटा सेंटर जमीन पर बने सर्वर्स की पूरी तरह जगह नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये उनके साथ मिलकर काम करने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन जरूर साबित हो सकते हैं. अगर यह टेक्नोलॉजी सफल होती है तो दुनिया को डिजिटल नेटवर्क चलाने का एक नया, पर्यावरण के अनुकूल तरीका मिल जाएगा, जो भविष्य की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करेगा.

