पहाड़ हो या खाई... 'गोली की रफ्तार' से भागता है ये सुपर एथलीट रोबोट, चीन ने किया तैयार, देखें वीडियो

AI और रोबोटिक्स की दुनिया में अब सिर्फ इंसानों की मदद करने वाले रोबोट नहीं बन रहे, बल्कि ऐसे मशीनी योद्धा बन रहे हैं जो आने वाले समय में युद्ध में तबाही मचा सकते हैं. भारत के पड़ोसी मुल्क चीन की रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री ने अपना नया सुपर एथलीट AS2-W' रोबोट पेश करके दुनिया को चौंका दिया है. चीन का यह नया रोबोट हवा में बैकफ्लिप मारने, नदियों को पार करने और 40 डिग्री की सीधी चढ़ाई चढ़ने में एक्सपर्ट है, साथ ही उतना ही जंग के मैदान में खतरनाक साबित हो सकता है. इसके साथ ही यह रोबोट ऐसे मुश्किल और खतरनाक इलाकों में आसानी से चल सकता है, जहां इंसानों या आम गाड़ियों का पहुंचना करीब-करीब नामुमकिन होता है.