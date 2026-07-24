पहाड़ हो या खाई... 'गोली की रफ्तार' से भागता है ये सुपर एथलीट रोबोट, चीन ने किया तैयार, देखें वीडियो

AI और रोबोटिक्स की दुनिया में अब सिर्फ इंसानों की मदद करने वाले रोबोट नहीं बन रहे, बल्कि ऐसे मशीनी योद्धा बन रहे हैं जो आने वाले समय में युद्ध में तबाही मचा सकते हैं. भारत के पड़ोसी मुल्क चीन की रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री ने अपना नया सुपर एथलीट AS2-W' रोबोट पेश करके दुनिया को चौंका दिया है. चीन का यह नया रोबोट हवा में बैकफ्लिप मारने, नदियों को पार करने और 40 डिग्री की सीधी चढ़ाई चढ़ने में एक्सपर्ट है, साथ ही उतना ही जंग के मैदान में खतरनाक साबित हो सकता है. इसके साथ ही यह रोबोट ऐसे मुश्किल और खतरनाक इलाकों में आसानी से चल सकता है, जहां इंसानों या आम गाड़ियों का पहुंचना करीब-करीब नामुमकिन होता है.
कंपनी ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें यह रोबोट पीठ पर बैग लादे पथरीले रास्तों पर चढ़ता, नदियों को पार करता, तेज मोड़ लेता और यहां तक कि बैकफ्लिप मारता हुआ दिखाई दे रहा है.
यह रोबोट सिर्फ पैरों से नहीं, बल्कि पैरों और पहियों के अनोखे कॉम्बिनेशन के साथ आता है. नार्मल रास्तों पर यह पहियों की सहायता से काफी तेजी से दौड़ता है और सामने पत्थर या सीढ़ियां आने पर अपने पैरों का इस्तेमाल करके उन्हें लांघ जाता है.
Unitree Super Athlete AS2-W
Fluid movement, compact yet exceptional. Supports a continuous 16kg payload, with 30+ km unloaded driving range pic.twitter.com/AwjdwnzUFs
— Unitree (@UnitreeRobotics) July 24, 2026
वजन और क्षमता
बैटरी के साथ इसका कुल वजन 18 किलोग्राम है और यह 16 किलोग्राम तक का वजन उठाकर ले जा सकता है.
रफ्तार और रेंज
यह रोबोट 5 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से दौड़ सकता है और एक बार में 30 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकता है.
मुश्किल रास्तों पर महारत
यह रोबोट 25 सेमी ऊंची सीढ़ियां चढ़ सकता है, 40-डिग्री तक की ढलान पर आराम से चल सकता है और 50 सेमी तक के ऊंचे प्लेटफॉर्म पर भी चढ़ सकता है.
तकनीक और सेंसर
इसमें 12 हाई-पावर मोटर, 8-कोर प्रोसेसर, वाई-फाई 6 और ब्लूटूथ दिया गया है. इसके साथ ही, इसमें LiDAR सेंसर, HD कैमरा, माइक और यूनिट्री का इंटेलिजेंट फॉलो सिस्टम भी मौजूद है, जो इसे बिल्कुल सटीक लोकेशन ट्रैकिंग में मदद करता है.
आधिकारिक तौर पर यूनिट्री इस रोबोट को इंडस्ट्रियल चेकिंग, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, जंगलों, खदानों और लॉजिस्टिक्स के काम के लिए प्रमोट कर रही है.
लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी क्षमताओं को देखते हुए भविष्य में इसका इस्तेमाल सेना और जंग के मैदान में भी किया जा सकता है. यह रोबोट सैनिकों तक रसद और हथियार पहुंचाने का काम कर सकता है. खतरनाक इलाकों में जासूसी और सेंसर लगाने का काम कर सकता है.ॉ
सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें बारूद या विस्फोटक लगाकर इसे एक स्मार्ट स्वदेशी मिसाइल या सुसाइड बम की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो मुश्किल से मुश्किल रास्तों को पार करके सीधे दुश्मन के बंकर या गाड़ियों से टकरा सकता है.
फिलहाल कंपनी ने इसके किसी भी सैन्य इस्तेमाल की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह रोबोट दिखाता है कि आने वाले समय में तकनीक इंसानी जिंदगी के साथ-साथ युद्ध का तरीका भी पूरी तरह बदल सकती है.