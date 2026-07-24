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पहाड़ हो या खाई... 'गोली की रफ्तार' से भागता है ये सुपर एथलीट रोबोट, चीन ने किया तैयार, देखें वीडियो

ना पहाड़ रोक पाएंगे ना नदियां, चीन ने एक ऐसा रोबोट तैयार कर दिया है! चीन की रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री ने सुपर एथलीट AS2-W रोबोट पेश कर सबको चौंका दिया है. बैकफ्लिप मारने और 40 डिग्री चढ़ाई चढ़ने में एक्सपर्ट यह रोबोट इंसानी पहुंच से दूर जंग के मैदान में तबाही मचा सकता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 24, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:14 PM IST
पहाड़ हो या खाई... 'गोली की रफ्तार' से भागता है ये सुपर एथलीट रोबोट, चीन ने किया तैयार, देखें वीडियो

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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