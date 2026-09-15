/आंखों की जगह कैमरा और पानी में रियल मछली जैसी चाल, चीन की इस रोबोट फिश ने मचाई हलचल!

भारत का पड़ोसी मुल्क चीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऐसे नए-नए प्रयोग करता है, जो हैरान कर देने वाले होते है. इसी क्रम में एक बार फिर चीन में ऐसा कुछ कर दिया है, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. ड्रैगन ने अब ऐसी रोबोट मछली पेश की है, जो देखने में काफी हद तक असली मछली जैसी दिखाई देती है और पानी में भी उसी तरह तैरती है. इस रोबोट को पानी के अंदर निगरानी के लिए तैयार किया गया है. इस आर्टिफिशियल मछली को बनाने वाली कंपनी का नाम Roboocean है और इस मछली का नाम BG-5 रखा गया है. टैंक पर लगे नाम प्लेट के अनुसार इसे Golden Dragon Fish Bionic Robot भी कहा जा रहा है.