/आंखों की जगह कैमरा और पानी में रियल मछली जैसी चाल, चीन की इस रोबोट फिश ने मचाई हलचल!

भारत का पड़ोसी मुल्क चीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऐसे नए-नए प्रयोग करता है, जो हैरान कर देने वाले होते है. इसी क्रम में एक बार फिर चीन में ऐसा कुछ कर दिया है, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. ड्रैगन ने अब ऐसी रोबोट मछली पेश की है, जो देखने में काफी हद तक असली मछली जैसी दिखाई देती है और पानी में भी उसी तरह तैरती है. इस रोबोट को पानी के अंदर निगरानी के लिए तैयार किया गया है. इस आर्टिफिशियल मछली को बनाने वाली कंपनी का नाम Roboocean है और इस मछली का नाम BG-5 रखा गया है. टैंक पर लगे नाम प्लेट के अनुसार इसे Golden Dragon Fish Bionic Robot भी कहा जा रहा है.
दरअसल, AI और रोबोटिक्स सेक्टर में आगे निकलने की होड़ मची हुई है. जहां अमेरिका AI के क्षेत्र में आगे है, वहीं चीन रोबोटिक्स की दुनिया में तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है. चीन में लगातार ऐसे रोबोट सामने आ रहे हैं जो इंसानों और जानवरों की तरह दिखाई देते हैं और उनके जैसी हरकतें करने की कोशिश करते हैं. अब इसी क्रम में रोबोट मछली ने सबका ध्यान खींचा है.
सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में एक व्यक्ति BG-5 रोबोट मछली को पानी से भरे टैंक में डालता दिखाई देता है. पानी में जाते ही कुछ ही समय में रोबोट मछली तैरना शुरू कर देती है. इसकी चाल और शरीर की मूवमेंट काफी हद तक असली मछली जैसी दिखाई देती है. अभी इस रोबोट के सभी फीचर्स की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि, इसके डिजाइन को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसे पानी के अंदर निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.
रोबोट मछली के इस्तेमाल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा पानी के अंदर निगरानी की हो रही है. माना जा रहा है कि इसमें आंखों की जगह वाटरप्रूफ कैमरे लगाए जा सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो रोबोट पानी के अंदर जो कुछ देखेगा, उसे रिकॉर्ड या मॉनिटर किया जा सकता है.
हालांकि, सामने आए वीडियो में इसे किसी व्यक्ति को रिमोट से कंट्रोल करते हुए नहीं देखा गया है. इससे यह भी उम्मीद लगाई जा रही है कि वीडियो में दिखाया गया मॉडल अभी प्रोटोटाइप हो और इसके फाइनल मॉडल में इसे चलाने के लिए अलग सिस्टम का प्रयोग किया जाए. कंपनी की तरफ से इसके सभी टेक्नोलॉजी फीचर्स की जानकारी अभी सामने नहीं आई है.
JUST IN: China unveils autonomous robotic fish for underwater surveillance. pic.twitter.com/Gk3Zl4l5ZG
— BRICS News (BRICSinfo) September 15, 2026
यह पहली बार नहीं है जब चीन ने असली जीवों से प्रेरित रोबोट बनाया है. कुछ समय पहले World Robot Conference में भी चीन के कई रोबोट चर्चा में रहे थे. इस दौरान कुछ रोबोट ने Usain Bolt के रनिंग रिकॉर्ड को चुनौती दी, जबकि एक रोबोट ने करीब 2 मीटर ऊंची छलांग लगाकर भी लोगों का ध्यान खींचा.
इसके साथ ही चीन की इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी XPeng ने एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने के लिए एक ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन भी पेश की है.
इन डेवलपमेंट से साफ है कि चीन AI के साथ रोबोटिक्स पर भी तेजी से काम कर रहा है. इसका मकसद सिर्फ AI की रेस में आगे बढ़ना नहीं, बल्कि दुनियाभर की रोबोटिक्स इंडस्ट्री में अपनी मजबूत जगह बनाना भी है.
वहीं, AI के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर टेक इंडस्ट्री में बहस भी तेज है. सैम ऑल्टमैन, एलन मस्क और आमदेई जैसे टेक दिग्गज AI के संभावित खतरों को लेकर सावधानी बरतने की बात कर चुके हैं. ऐसे समय में चीन का रोबोटिक्स पर तेजी से काम करना टेक्नोलॉजी की इस रेस को और दिलचस्प बना रहा है.