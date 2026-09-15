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आंखों की जगह कैमरा और पानी में रियल मछली जैसी चाल, चीन की इस रोबोट फिश ने मचाई हलचल!

चीन ने एक बार फिर रोबोटिक्स में हैरान करने वाला कमाल दिखाया है. देश की एक कंपनी ने BG-5 नाम से बहुत ही एडवांस्ड रोबोटिक मछली पेश की है, जो पानी के अंदर असली मछली की तरह तैरकर जासूसी और निगरानी कर सकता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 15, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:56 PM IST
आंखों की जगह कैमरा और पानी में रियल मछली जैसी चाल, चीन की इस रोबोट फिश ने मचाई हलचल!

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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