AI की रणभूमि में चीन का 'ब्रह्मास्त्र'! अमेरिकी कंपनियों की सांसे अटकीं, क्या ट्रंप रोक पाएंगे ड्रैगन की नई चाल?

China US Tech War: अमेरिका और चीन के बीच चल रही टेक्नोलॉजी वॉर अब एक नए मुकाम पर पहुंच गई है. बीजिंग ने ऐसा कदम उठा लिया है जिससे वॉशिंगटन में हलचल मच गई है. चीन ने साफ कर दिया है कि अब उसके सरकारी डेटा सेंटर्स में किसी भी विदेशी AI चिप खासकर अमेरिकी कंपनी के चिप नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे. यह फैसला अमेरिकी कंपनियों के लिए बड़ा झटका है!

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 08, 2025, 12:21 PM IST
AI Chips Ban: ट्रंप ट्रैरिफ के बाद शुरू हुई अमेरिका और चीन के टेक्नोलॉजी वॉर में अब नया मोड़ सामने आया है. चीन ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे अमेरिका के टेक जगत में हलचल मच गई है. बीजिंग ने साफ संकेत दे दिया है कि अब विदेशी AI चिप्स, खासकर Nvidia, Intel और AMD जैसी अमेरिकी कंपनियों के प्रोडक्ट्स चीन के सरकारी डेटा सेंटर्स में जगह नहीं पाएंगे. यह फैसला ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका और चीन के बीच टेक वॉर चरम पर है! जानकारों का कहना है कि यह ड्रैगन की नई चाल न सिर्फ अमेरिकी कंपनियों के लिए झटका है, बल्कि दुनिया की AI दौड़ में चीन की आत्मनिर्भरता की घोषणा भी है और अब डोनाल्ड ट्रंप भी शायद इसे नहीं रोक पाएंगे.

चीन ने साफ कर दिया है कि उसे अब अमेरिकी चिप Nvidia, Intel, और AMD नहीं चाहिए. चीन की सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत अब सभी बीजींग के सरकारी फंडिंग वाले डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स में केवल चीन में ही बने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI चिप्स का ही इस्तेमाल होगा.

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी रेगुलेटर्स ने हाल ही में डेटा सेंटरों को आदेश दे दिया है जिनका काम 30% से कम पूरा हुआ है. उन्हें या तो लगाए गए विदेशी चिप्स को हटाने या पेंडिंग ऑर्डर्स को कैंसिल करने का निर्देश दिया गया है. हालांकि जिन प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य एडवांस स्टेज में हुआ है उनकी समीक्षा अलग-अलग की जाएगी.

Nvidia को सबसे बड़ा झटका
चीनी सरकार के इस फैसले से सबसे बड़ा नुकसान अमेरिकी चिप कंपनी Nvidia के साथ-साथ AMD और Intel को होगा. जानकारों का मानना है कि इस नई चीनी गाइडलाइन से Nvidia प्रभावी रूप से अपने सबसे बड़े मार्केट से बाहर हो सकती है. इससे Huawei Technologies जैसे कंपनियों को नए मौके मिलेंगे. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि यह गाइडलाइन पूरे देश में लागू होगी या कुछ ही प्रांतों में.

एक्सपोर्ट कंट्रोल और चीन की नाराजगी
टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग लंबे समय से अमेरिका के एक्सपोर्ट कंट्रोल से नाराज रहा है. जिसका लक्ष्य चीन की टेक प्रगति पर रोक लगाना है. अमेरिकी सरकार का कहना है कि ये प्रतिबंध चीनी सेना को एडवांस चिप्स का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए जरूरी हैं. Nvidia के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने बार-बार वॉशिंगटन से एक्सपोर्ट प्रतिबंधों में ढील देने की अपील कर चुका है. लेकिन इसके बाद भी चीन की तरफ से कोई छूट नहीं दी गई है.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

China US Tech WarTrump TariffsAI Chips Ban

