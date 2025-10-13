Labubu हुआ पुराना... इस 'गंदी गुड़िया' के दीवाने हो रहे चीनी Gen Z, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

चीन में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अजीब सा खिलौना ट्रेंड कर रहा है, जिसका नाम है “Laoshugan” यानी “Rat-Dried”. यह नाम इसकी बनावट से आया है, क्योंकि यह खिलौना दिखने में सूखे हुए चूहे जैसा लगता है- पतला, चपटा और ढीला-ढाला. इन खिलौनों को जानबूझकर थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा और ढीला बनाया जाता है, ताकि यह मज़ाकिया और अलग दिखे. यह ट्रेंड सबसे पहले एनिमे फैंस के बीच एक मीम के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन अब यह पूरे चीन में हास्य, व्यंग्य और पारंपरिक सौंदर्य के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक बन गया है.

क्यों हो रहा है यह ट्रेंड इतना पॉपुलर?

आज की जनरेशन, खासकर Gen Z, सोशल मीडिया पर हर समय परफेक्ट दिखने के दबाव में रहती है- खूबसूरत फिल्टर, सिंक्रोनाइज्ड वीडियो, परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज इत्यादि. ऐसे माहौल में “Laoshugan” जैसा ट्रेंड एक ताज़ा हवा का झोंका बनकर आया है. युवाओं के लिए यह “ugly-cute” (भद्दा लेकिन प्यारा) खिलौना अपनी असली पहचान और इमोशंस दिखाने का तरीका बन गया है. ये खिलौने एक तरह से “परफेक्ट दिखने के दबाव” के खिलाफ हंसी और आज़ादी का प्रतीक हैं.

कैसे बनते हैं ये ‘Laoshugan’ डॉल्स?

हर “Laoshugan” डॉल अलग होती है और अक्सर हाथ से बनाई जाती है.

• ये करीब 30 से 40 सेंटीमीटर लंबी होती हैं.

• इनमें एनिमे कैरेक्टर, सेलिब्रिटी या खुद खरीदार की डिस्टॉर्ट फोटो कपड़े पर प्रिंट की जाती है.

• फिर इन्हें ढीले कपास से भरा जाता है ताकि ये नरम और फ्लॉपी महसूस हों.

• कुछ डॉल्स में वायर फ्रेम भी लगाया जाता है ताकि इन्हें अलग-अलग पोज़ में मोड़ा जा सके.

इनकी कीमत भी बहुत कम है- लगभग 10 से 20 RMB (यानी ₹120 से ₹240) तक. सस्ती और यूनिक होने की वजह से ये सोशल मीडिया यूज़र्स में बहुत तेजी से लोकप्रिय हो गई हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल ‘चूहा-सूखा’ खिलौना

Taobao और Pinduoduo जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इन खिलौनों की मासिक बिक्री 5,000 से ज्यादा यूनिट्स तक पहुंच चुकी है. वहीं Xiaohongshu (चीन का इंस्टाग्राम) और Weibo पर यूजर्स अपने खिलौनों की तस्वीरें शेयर करते हैं — जैसे “ट्रैवलिंग”, “कॉफी पीते हुए” या “कॉन्सर्ट में”. इससे ये डॉल्स सिर्फ खिलौना नहीं बल्कि इमोशनल साथी और मीम कल्चर का हिस्सा बन गई हैं.

‘भद्दा लेकिन दिल को छूने वाला’ ट्रेंड

यह ट्रेंड सिर्फ मज़ाक नहीं बल्कि एक भावनात्मक आंदोलन भी बन गया है. बहुत से लोग मानते हैं कि ये डॉल्स उन्हें आराम और मानसिक सुकून देती हैं. एक यूजर ने लिखा, “ये खिलौना भद्दा है, लेकिन दिल को सुकून देता है.”