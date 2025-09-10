अब डॉक्टर्स की तरह ऑपरेशन करेंगे AI, चीन के नए कारमाने ने किया हैरान; देखती रह जाएगी पूरी दुनिया!

पूरी दुनिया में AI टेक्नोलॉजी काफी काम किया जा रहा है. ऐसे में चीन भी इस रेस में आगे निकलने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की दुनिया में तेजी से काम कर रहा है. इस दौरान चीन कई ऐसे रोबोट्स लाकर खड़े कर रहे हैं जो आम लोगों के होश उड़ाने के लिए काफी हैं. हाल ही में बीजिंग में आयोजित हुए ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स ने दिखा दिया कि मशीनें अब सिर्फ काम करने के लिए नहीं, बल्कि मनोरंजन का हिस्सा भी बन चुकी हैं. इस इवेंट में कुछ रोबोट्स बॉक्सिंग रिंग में भिड़ते नजर आए, जबकि कुछ फुटबॉल के मैदान में उछलते-कूदते दिखे और कुछ ने रेसिंग ट्रैक पर अपनी स्पीड का जलवा दिखाया.

जिंदगी बचा हे AI रोबोट्स

चीन के वैज्ञानिक अब AI की मदद से ऐसे रोबोट्स बना रहे हैं जो सिर्फ खेल नहीं, बल्कि जिंदगी बचाने वाले काम भी कर सकते हैं. नई टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे सर्जिकल रोबोट्स तैयार किए जा रहे हैं जो इंसानी डॉक्टर्स की तरह ऑपरेशन कर सकें. इससे पहले भी चीन से ऐसी खबरें सामने आई थीं कि वहां ऐसे रोबोट्स पर रिसर्च की जा रही है जो इंसानी बच्चों को जन्म दे पाएं. ऐसे प्रयोग न सिर्फ मेडिकल साइंस की सीमाओं को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि भविष्य की दुनिया कैसी होगी.

ऐसा AI सिस्टम हुआ तैयार

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, हांगकांग की चाइनीज यूनिवर्सिटी में रिसर्चर्स के दौरान एक ऐसा एडवांस AI सिस्टम तैयार किया गया है, जो सर्जिकल रोबोटिक आर्म को इस तरह कंट्रोल करता है जैसे वह किसी सर्जन का तीसरा हाथ हो. यह तकनीक ऑपरेशन थिएटर में क्रांति ला सकती है, क्योंकि अब रोबोट्स खुद से टिश्यू हटाने, कॉटन पैड उठाने और ब्लड वेसल्स को बंद करने जैसे काम कर पाएंगे. इस इनोवेशन का मकसद है ऑपरेशन की प्रक्रिया को तेज और अधिक कुशल बनाना, ताकि मरीजों को लंबा इंतजार न करना पड़े. खास बात यह है कि इस सिस्टम का पहला परीक्षण एक जीवित पिग पर किया गया और यह पूरी तरह सफल रहा.

किया गया ट्रायल

हालिया मेडिकल ट्रायल में हांगकांग की रिसर्च टीम ने एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन के साथ मिलकर एक पिग पर ऑपरेशन किया, जिसमें AI से संचालित रोबोटिक आर्म ने अहम भूमिका निभाई. इस सर्जरी के दौरान रोबोट ने कई जटिल काम किए, जैसे पेट के पास रखा हुआ खून से सना गॉज उठाना. दिलचस्प बात ये रही कि गॉज का रंग टिश्यू से मिलता-जुलता था, जिससे रोबोट थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो गया. लेकिन AI ने स्थिति को समझते हुए सही निर्णय लिया और काम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया. सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा था ब्लड वेसल्स को क्लिप करना, जो आमतौर पर अनुभवी सर्जनों के लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन रोबोट ने 6 प्रयासों में से 4 बार यह काम सफलतापूर्वक कर दिखाया.

सावधानी बरतने की जरूरत

रिसर्च टीम के प्रमुख डोउ क्यूई का मानना है कि AI से संचालित सर्जिकल रोबोट्स को इस्तेमाल में लाने से पहले यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि वे हर कदम पर पूरी सतर्कता बरतें. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे लोगों ने धीरे-धीरे सेल्फ-ड्राइविंग कारों पर भरोसा करना शुरू किया, वैसे ही मेडिकल रोबोट्स को भी स्वीकार करने में वक्त लगेगा. मरीजों की सुरक्षा और विश्वास को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि ये रोबोट्स हर प्रक्रिया को बेहद सावधानी से अंजाम दें. इस तकनीक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि अगर किसी भी मोड़ पर सर्जन को लगे कि रोबोट सही निर्णय नहीं ले रहा तो वे तुरंत उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते हैं.

शुरुआती चरण में AI तकनीक

चीन में तैयार हो रही यह सर्जिकल AI तकनीक अभी अपने शुरुआती चरण में है, लेकिन इसकी संभावनाएं बेहद रोमांचक हैं. इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे वैज्ञानिक डोउ क्यूई और उनकी टीम चाहते हैं कि दुनियाभर के रिसर्चर्स इस इनोवेशन का हिस्सा बनें और इसे आगे बढ़ाएं. इसी सोच के तहत उन्होंने अपने सर्जिकल AI सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स करने का निर्णय लिया है, ताकि कोई भी वैज्ञानिक या संस्थान इसे मुफ्त में एक्सेस कर सके और अपने प्रयोगों में इस्तेमाल कर सके. डोउ का कहना है कि कुछ साल पहले तक ऑटोमेटिक सर्जरी एक काल्पनिक विचार जैसा लगता था जैसे कोई साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा हो, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और यह तकनीक धीरे-धीरे वास्तविकता की ओर बढ़ रही है. उनका विश्वास है कि सहयोग और पारदर्शिता से यह इनोवेशन मेडिकल साइंस में एक बड़ा बदलाव ला सकता है.