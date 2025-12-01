Advertisement
trendingNow13024462
Hindi Newsटेक

अब प्लेन में बैन होगा Power Bank? चीन के सख्त नियम से दुनिया भर में मचा हड़कंप, जानिए क्या होगा आगे

यह ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट फिलहाल 11 दिसंबर तक जनता की प्रतिक्रिया के लिए खुला है. प्रस्तावित नियमों के अनुसार, चीन में बनने वाले सभी पावर बैंकों पर बैटरी का प्रकार, निर्माण तिथि और सुरक्षित उपयोग की अवधि को स्पष्ट रूप से लिखना होगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 01, 2025, 06:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब प्लेन में बैन होगा Power Bank? चीन के सख्त नियम से दुनिया भर में मचा हड़कंप, जानिए क्या होगा आगे

चीन के Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) ने पावर बैंकों के लिए बेहद सख्त नए नियमों का प्रस्ताव रखा है, जिससे दुनिया भर के निर्माता और उपभोक्ता चिंतित हैं. यह ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट फिलहाल 11 दिसंबर तक जनता की प्रतिक्रिया के लिए खुला है. प्रस्तावित नियमों के अनुसार, चीन में बनने वाले सभी पावर बैंकों पर बैटरी का प्रकार, निर्माण तिथि और सुरक्षित उपयोग की अवधि को स्पष्ट रूप से लिखना होगा.

सबसे बड़ा विवाद – सुरक्षा से जुड़े नियम
इन नए नियमों में सबसे ज्यादा चर्चा सुरक्षा मानकों को लेकर हो रही है. ड्राफ्ट के अनुसार, एक पावर बैंक को तब तक सुरक्षित माना जाएगा जब वह किसी भी स्थिति में आग न लगाए, फटे नहीं, लीक न हो, और शॉर्ट सर्किट या ओवरयूज़ होने पर भी नुकसान न करे. यहां तक कि पावर बैंक को बेहद कठोर स्थितियों- जैसे ज्यादा तापमान और ज्यादा दबाव- में भी सुरक्षित रहना होगा. यदि इन नियमों को सख्ती से लागू किया गया, तो ज्यादा संभावना है कि बाजार में मौजूद कई प्रमुख पावर बैंक मॉडल इन मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे. यही नहीं, कुछ ऐसे मॉडल भी प्रभावित हो सकते हैं जिन्हें अभी प्लेन में ले जाना पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है.

फ्लाइट में किन पावर बैंकों की एंट्री होती है
फिलहाल चीन में घरेलू यात्रियों को केवल वही पावर बैंक प्लेन में ले जाने की अनुमति है जिनके पास China Compulsory Certification यानी 3C सर्टिफिकेशन होता है. इस नियम के चलते Apple का MagSafe बैटरी पैक जैसे इंटरनेशनल मॉडल भी जब्त किए जा चुके हैं, क्योंकि इनके पास 3C मार्क नहीं होता. 3C सर्टिफिकेट के बिना कोई भी पावर बैंक चीन में बेचा ही नहीं जा सकता. ऐसे में नए नियम लागू होने पर यह प्रतिबंध और भी सख्त हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों लाई जा रही है इतनी सख्ती?
इस साल चीन में कई बैटरी फेलियर और आग लगने की घटनाएं सामने आई थीं. इसके बाद सरकार ने पावर बैंक की सुरक्षा को लेकर नए मानक बनाने का फैसला किया. हालांकि, उद्योग से जुड़े कई निर्माता कह रहे हैं कि यह नियम पावर बैंक को “क्वालिटी प्रोडक्ट” कहे जाने की परिभाषा को ही बदल देंगे. कंपनियों को अपने डिजाइन और टेक्नोलॉजी में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं. China Electronics Standardisation Institute, जो MIIT के अंतर्गत आता है, ने कहा है कि इन ड्राफ्ट नियमों में दर्जनों तकनीकी बदलाव शामिल हैं और इनके अगले साल के मध्य तक लागू होने की संभावना है.

अभी के लिए यात्रियों को क्या राहत मिलेगी
जब तक नए नियम लागू नहीं हो जाते, यात्री अभी भी अपने 3C सर्टिफाइड पावर बैंक के साथ यात्रा कर सकेंगे. लेकिन जैसे ही नियम लागू होंगे, सरकार उद्योग को 6 से 12 महीने की मोहलत देगी ताकि निर्माता और उपभोक्ता दोनों नए सिस्टम से एडजस्ट हो सकें.

दुनिया पर भी होगा बड़ा असर
चीन दुनिया का सबसे बड़ा पावर बैंक निर्माता है. इसलिए उसके नियमों में बदलाव पूरे ग्लोबल मार्केट को प्रभावित करेंगे. जुलाई में शेनझेन की प्रमुख कंपनी Romoss Technology को करीब 5 लाख पावर बैंक वापस बुलाने पड़े और 3C सर्टिफिकेट खोने के बाद उत्पादन बंद करना पड़ा. यह घटना दिखाती है कि नए नियमों के लागू होने पर उद्योग पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Power bankChina power bank rulesMIIT regulations

Trending news

कांग्रेस को 'भूल' रहे थरूर? पीएम के साथ इवेंट में दिखे पर सोनिया की बैठक मिस कर दी
shashi tharoor news
कांग्रेस को 'भूल' रहे थरूर? पीएम के साथ इवेंट में दिखे पर सोनिया की बैठक मिस कर दी
रणभेरी बजने से पहले चुनावी मोड में आईं ममता बनर्जी, कूचबिहार से भरेंगी हुंकार
Mamata Banerjee
रणभेरी बजने से पहले चुनावी मोड में आईं ममता बनर्जी, कूचबिहार से भरेंगी हुंकार
असम विधानसभा में पेश हुए पुलिस एनकाउंटर के आंकड़े, 2021 से अब तक 80
Assam
असम विधानसभा में पेश हुए पुलिस एनकाउंटर के आंकड़े, 2021 से अब तक 80
नागा कबीले जो कभी गुलाम नहीं रहे, 16-पॉइंट एग्रीमेंट, नागालैंड की अनकही दास्तां
Nagaland
नागा कबीले जो कभी गुलाम नहीं रहे, 16-पॉइंट एग्रीमेंट, नागालैंड की अनकही दास्तां
क्या चीन की वजह से हो रही भारत के मिसाइल टेस्ट में देरी? नेवी चीफ ने दिया 2 टूक जवाब
Navy Chief
क्या चीन की वजह से हो रही भारत के मिसाइल टेस्ट में देरी? नेवी चीफ ने दिया 2 टूक जवाब
कभी लॉरेंस के लिए जान भी रहती थी हाजिर, अब देने लगा धमकी; कौन है शहजाद भट्टी?
Pakistan
कभी लॉरेंस के लिए जान भी रहती थी हाजिर, अब देने लगा धमकी; कौन है शहजाद भट्टी?
भाषाएं भूल रहे भारतीय, साधु कर रहे इंग्लिश में बात; RSS प्रमुख की चिंता कितनी जायज?
Mohan Bhagwat
भाषाएं भूल रहे भारतीय, साधु कर रहे इंग्लिश में बात; RSS प्रमुख की चिंता कितनी जायज?
पुडुचेरी-तमिलनाडु के दरवाजे तक आया दितवाह, तटों से बस 80 किमी दूर, IMD ने दिया अपडेट
Ditvah cyclone update
पुडुचेरी-तमिलनाडु के दरवाजे तक आया दितवाह, तटों से बस 80 किमी दूर, IMD ने दिया अपडेट
विंटर सेशन से पहले वंदे मातरम पर विवाद, ममता की TMC ने कांग्रेस से झाड़ा पल्ला
parliament session 2025
विंटर सेशन से पहले वंदे मातरम पर विवाद, ममता की TMC ने कांग्रेस से झाड़ा पल्ला
जब IPL ने जन्म भी नहीं लिया था, तब डॉ. सुभाष चंद्रा ने रखी थी ICL की नींव
Dr. Subhash Chandra
जब IPL ने जन्म भी नहीं लिया था, तब डॉ. सुभाष चंद्रा ने रखी थी ICL की नींव