अब प्लेन में बैन होगा Power Bank? चीन के सख्त नियम से दुनिया भर में मचा हड़कंप, जानिए क्या होगा आगे

चीन के Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) ने पावर बैंकों के लिए बेहद सख्त नए नियमों का प्रस्ताव रखा है, जिससे दुनिया भर के निर्माता और उपभोक्ता चिंतित हैं. यह ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट फिलहाल 11 दिसंबर तक जनता की प्रतिक्रिया के लिए खुला है. प्रस्तावित नियमों के अनुसार, चीन में बनने वाले सभी पावर बैंकों पर बैटरी का प्रकार, निर्माण तिथि और सुरक्षित उपयोग की अवधि को स्पष्ट रूप से लिखना होगा.

सबसे बड़ा विवाद – सुरक्षा से जुड़े नियम

इन नए नियमों में सबसे ज्यादा चर्चा सुरक्षा मानकों को लेकर हो रही है. ड्राफ्ट के अनुसार, एक पावर बैंक को तब तक सुरक्षित माना जाएगा जब वह किसी भी स्थिति में आग न लगाए, फटे नहीं, लीक न हो, और शॉर्ट सर्किट या ओवरयूज़ होने पर भी नुकसान न करे. यहां तक कि पावर बैंक को बेहद कठोर स्थितियों- जैसे ज्यादा तापमान और ज्यादा दबाव- में भी सुरक्षित रहना होगा. यदि इन नियमों को सख्ती से लागू किया गया, तो ज्यादा संभावना है कि बाजार में मौजूद कई प्रमुख पावर बैंक मॉडल इन मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे. यही नहीं, कुछ ऐसे मॉडल भी प्रभावित हो सकते हैं जिन्हें अभी प्लेन में ले जाना पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है.

फ्लाइट में किन पावर बैंकों की एंट्री होती है

फिलहाल चीन में घरेलू यात्रियों को केवल वही पावर बैंक प्लेन में ले जाने की अनुमति है जिनके पास China Compulsory Certification यानी 3C सर्टिफिकेशन होता है. इस नियम के चलते Apple का MagSafe बैटरी पैक जैसे इंटरनेशनल मॉडल भी जब्त किए जा चुके हैं, क्योंकि इनके पास 3C मार्क नहीं होता. 3C सर्टिफिकेट के बिना कोई भी पावर बैंक चीन में बेचा ही नहीं जा सकता. ऐसे में नए नियम लागू होने पर यह प्रतिबंध और भी सख्त हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों लाई जा रही है इतनी सख्ती?

इस साल चीन में कई बैटरी फेलियर और आग लगने की घटनाएं सामने आई थीं. इसके बाद सरकार ने पावर बैंक की सुरक्षा को लेकर नए मानक बनाने का फैसला किया. हालांकि, उद्योग से जुड़े कई निर्माता कह रहे हैं कि यह नियम पावर बैंक को “क्वालिटी प्रोडक्ट” कहे जाने की परिभाषा को ही बदल देंगे. कंपनियों को अपने डिजाइन और टेक्नोलॉजी में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं. China Electronics Standardisation Institute, जो MIIT के अंतर्गत आता है, ने कहा है कि इन ड्राफ्ट नियमों में दर्जनों तकनीकी बदलाव शामिल हैं और इनके अगले साल के मध्य तक लागू होने की संभावना है.

अभी के लिए यात्रियों को क्या राहत मिलेगी

जब तक नए नियम लागू नहीं हो जाते, यात्री अभी भी अपने 3C सर्टिफाइड पावर बैंक के साथ यात्रा कर सकेंगे. लेकिन जैसे ही नियम लागू होंगे, सरकार उद्योग को 6 से 12 महीने की मोहलत देगी ताकि निर्माता और उपभोक्ता दोनों नए सिस्टम से एडजस्ट हो सकें.

दुनिया पर भी होगा बड़ा असर

चीन दुनिया का सबसे बड़ा पावर बैंक निर्माता है. इसलिए उसके नियमों में बदलाव पूरे ग्लोबल मार्केट को प्रभावित करेंगे. जुलाई में शेनझेन की प्रमुख कंपनी Romoss Technology को करीब 5 लाख पावर बैंक वापस बुलाने पड़े और 3C सर्टिफिकेट खोने के बाद उत्पादन बंद करना पड़ा. यह घटना दिखाती है कि नए नियमों के लागू होने पर उद्योग पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है.