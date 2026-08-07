ड्रैगन के फार्मा सेक्टर पर भारी पड़ा 'बंदर संकट'! जानिए क्यों एनवीडिया चिप्स की तरह ब्लैक में बिक रहे हैं लैब के बंदर

विश्व में सबसे तेजी से नई दवाएं बनाने का दावा करने वाले चीन के फार्मा सेक्टर पर एक बड़ा और अनोखा संकट मंडरा रहा है. चीन की बायोटेक कंपनियां इन दिनों शोध में इस्तेमाल होने वाले बंदरों यानी लैब मंकीज की भारी कमी का सामना कर रही हैं. इस किल्लत की वजह से बंदरों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि एक्सपर्ट्स इसकी तुलना एनवीडिया की AI चिप्स को खरीदने की होड़ से कर रहे हैं. स्थिति यह है कि एक साल में बंदरों के दाम दोगुने हो चुके हैं और दवा परीक्षणों में महीनों की देरी हो रही है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि चीन में लैब बंदरों की यह किल्लत क्यों पैदा हुई है और इसका फार्मा इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ रहा है.
जून महीने में चीन की एक सरकारी प्रयोगशाला ने 40 साइनोमोल्गस मकाक बंदरों में से प्रत्येक के लिए लगभग 1,78,000 युआन यानी लगभग 26,294 डॉलर चुकाए. सिर्फ 12 महीने पहले इसी प्रजाति के बंदर की कीमत इससे लगभग आधी थी. यह मूल्य वृद्धि सीधे तौर पर मांग में आए भारी उछाल के कारण हुई है.
कैंसर थेरेपी डेवलपर एक्सकैलपॉइंट थेरेप्यूटिक्स के सह-संस्थापक झेलुन झू के अनुसार लैब बंदरों को पाना उतना ही मुश्किल हो गया है जितना एनवीडिया से प्रोसेसिंग चिप्स प्राप्त करना. आज वैश्विक स्तर पर विकसित हो रही कुल नई दवाओं में से लगभग एक-तिहाई पाइपलाइन चीन की है. मानव शरीर पर परीक्षण से पहले इन सभी दवाओं के सुरक्षित होने की जांच के लिए बंदरों का डेटा अनिवार्य होता है.
बंदर इंसानों के काफी करीब होते हैं. इसलिए किसी दवा के टॉक्सिकोलॉजी वर्क यानी शरीर पर पड़ने वाले जहरीले असर को जांचने के लिए वे सबसे भरोसेमंद माध्यम हैं. विशेष रूप से कैंसर की नई दवाओं और बायोलॉजिक्स के परीक्षण के लिए एक ही प्रोजेक्ट में दर्जनों से लेकर सैकड़ों बंदरों की जरूरत पड़ती है.
इस किल्लत का सबसे बड़ा नुकसान समय के रूप में हो रहा है. पहले जिस रिसर्च को शुरू करने में कम समय लगता था, अब बंदर न मिलने के कारण उसमें 4 से 10 महीने की अतिरिक्त देरी हो रही है. नियम के अनुसार रिसर्च में कम से कम 3 साल की उम्र वाले बंदरों का ही उपयोग किया जा सकता है, इसलिए इस कमी को रातों-रात ब्रीडिंग करके पूरा नहीं किया जा सकता.
अनुमान के मुताबिक चीन में 2026 से 2028 के बीच हर साल 15,000 से 20,000 लैब बंदरों की कमी रहेगी. इस अंतर को भरने के लिए चीन अब कंबोडिया से बंदरों का आयात फिर से शुरू कर रहा है. हालांकि मांग इतनी अधिक है कि विशेषज्ञों का मानना है कि अगले साल तक एक बंदर की कीमत 2,00,000 युआन को भी पार कर सकती है.