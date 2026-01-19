इस महीने चीन के एक शहर के ऊपर एक विशाल और अजीब दिखने वाला एयरशिप उड़ता नजर आया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया. यह कोई आम हवाई जहाज नहीं, बल्कि हवा से बिजली बनाने वाला एक खास सिस्टम है. इस विशाल एयरशिप का नाम है S2000 Stratosphere Airborne Wind Energy System, जिसे शॉर्ट में SAWES कहा जा रहा है. इसकी सफल टेस्टिंग के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह तकनीक भविष्य में रिन्यूएबल एनर्जी का नया चेहरा बन सकती है.

कितना बड़ा है S2000 और क्या करता है यह सिस्टम

S2000 आकार में बेहद विशाल है. इसकी लंबाई करीब 197 फीट, चौड़ाई 131 फीट और ऊंचाई भी लगभग 131 फीट बताई जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह एयरशिप जब ग्रिड से जुड़ता है तो मेगावॉट स्तर की बिजली पैदा करने में सक्षम हो सकता है. यह सिस्टम असल में हाई-एल्टीट्यूड विंड एनर्जी यानी HAWE टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसे हवा में तैरने वाली विंड टर्बाइन भी कहा जा सकता है. यह एयरशिप हीलियम से भरा होता है और ऑपरेशन के दौरान इसे जमीन से एक मजबूत केबल के जरिए बांधकर रखा जाता है.

ऊंचाई पर क्यों ज्यादा फायदेमंद होती है हवा

S2000 को 500 मीटर से लेकर 3,000 मीटर की ऊंचाई पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है. इतनी ऊंचाई पर हवा जमीन की तुलना में ज्यादा तेज, स्थिर और लगातार चलती है. यही वजह है कि इस तकनीक को खास माना जा रहा है. हवा से बनने वाली बिजली का सीधा रिश्ता हवा की स्पीड से होता है. अगर हवा की रफ्तार थोड़ी भी बढ़ जाए, तो बिजली उत्पादन कई गुना बढ़ सकता है. इसी कारण हवा में तैरने वाली विंड टर्बाइन का आइडिया बार-बार सामने आता रहा है, भले ही इसे बनाना तकनीकी रूप से काफी मुश्किल क्यों न हो.

टेस्ट के दौरान कितनी बिजली बनाई गई

हाल ही में हुए टेस्ट के दौरान S2000 करीब 30 मिनट में 2,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया. वहां कुछ घंटों की टेस्टिंग में इस सिस्टम ने लगभग 385 किलोवॉट-प्रति घंटा पैदा की. यह इतनी ऊर्जा है जिससे करीब 6 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज किया जा सकता है या चीन में एक औसत घर को लगभग एक महीने तक बिजली दी जा सकती है.

हालांकि यह आंकड़ा सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह टेस्ट सिस्टम की पूरी क्षमता पर नहीं किया गया था. इसकी अधिकतम क्षमता 3 मेगावॉट बताई जा रही है, जो एक मीडियम साइज विंड टर्बाइन के बराबर है.

एलियन स्पेसशिप जैसा डिजाइन

S2000 देखने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म के एलियन स्पेसशिप जैसा लगता है. इसका मेन बॉडी अंडे के आकार का है, जिसके चारों ओर एक डोनट जैसी रिंग बनी हुई है. इसी रिंग में बड़े स्टेबलाइजर्स और टर्बाइन ब्लेड्स लगाए गए हैं.

इस डिजाइन का मकसद हवा को चारों तरफ से पकड़कर टर्बाइनों तक पहुंचाना है. सिस्टम के डिजाइनर्स के मुताबिक, यह डक्टेड स्ट्रक्चर हवा को कंप्रेस करता है, जिससे टर्बाइन ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर पाती हैं. कंपनी के CTO वेंग हांके के अनुसार, इस सिस्टम में कुल 12 विंड टर्बाइन लगाई गई हैं.

चीन क्यों ले रहा है इतना बड़ा रिस्क

चीन में जमीन की कमी और घनी आबादी की वजह से बड़े विंड फार्म बनाना हमेशा आसान नहीं होता. ऐसे में हवा में विंड टर्बाइन लगाकर जमीन के दबाव को कम किया जा सकता है. यही वजह है कि चीन सरकार इस तरह की नई और जोखिम भरी टेक्नोलॉजी को फंड और टेस्ट करने के लिए तैयार है. South China Morning Post की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर यह टेक्नोलॉजी आंशिक रूप से भी सफल होती है, तो देश के स्तर पर यह काफी फायदेमंद साबित हो सकती है.

चुनौतियां अभी भी बरकरार

हालांकि S2000 की टेस्टिंग सफल रही है, लेकिन अभी कई सवाल बाकी हैं. लंबे समय तक एयरशिप को बांधकर रखने की मजबूती, तूफान और खराब मौसम में इसकी सुरक्षा, एयरस्पेस नियमों का पालन और मेंटेनेंस जैसे मुद्दे अभी साफ नहीं हैं. इसके अलावा, यह भी देखना होगा कि लागत के मामले में यह टेक्नोलॉजी जमीन पर लगी विंड टर्बाइनों से कितनी बेहतर साबित होती है.