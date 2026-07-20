/चीनी AI की इतनी बढ़ी मांग कि 48 घंटे में फुल हो गए सर्वर, नई एंट्री पर कंपनी ने लगाई रोक; बढ़ी अमेरिकी टेक कंपनियों की टेंशन

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में इन दिनों बड़ा डिजिटल भूचाल आया है, जिसने दिग्गज कंपनियों की नींद उड़ा दी है. चीनी AI स्टार्टअप Moonshot ने जैसे ही अपना नया और बहुत ही शक्तिशाली मॉडल Kimi K3 लॉन्च किया है, तब से इंटरनेट पर इसे इस्तेमाल करने की ऐसी होड़ मची कि कंपनी के सर्वर ही जवाब दे गए. लॉन्च के मात्र 48 घंटों में अंदर ही भारी ट्रैफिक और GPU क्षमता फुल होने के कारण कंपनी को मजबूरी में नए कस्टमर्स के लिए अपने दरवाजे बंद करने पड़े हैं.
चीनी कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि-
बीते 48 घंटों में मांग हमारी मौजूदा क्षमता की सीमा के बेहद करीब पहुंच गई है. अपने पुराने मेंबर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाए रखने के लिए, हम फिलहाल नए सब्सक्रिप्शन रोक रहे हैं. मौजूदा सब्सक्राइबर्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.
कंपनी का कहना है कि जैसे ही अतिरिक्त कंप्यूटिंग कैपेसिटी तैयार होगी, नए यूजर्स के लिए मेंबरशिप फिर से शुरू की जाएगी.
जरूरत से ज्यादा ट्रैफिक को कंट्रोल करने और सर्वर स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए Moonshot AI ने अपने सब्सक्रिप्शन प्लान्स में भी बदलाव कर दिया है. अब इसे दो हिस्सों में बांट दिया गया है-
Kimi Membership - सामान्य वेब, ऐप और वर्क से जुड़े कामों के लिए.
Kimi Code Membership - स्पेशलाइज्ड कोडिंग और डेवलपर वर्कफ्लो के लिए.
आखिर क्या है Kimi K3 और क्यों मच रहा है इतना बवाल?
चीन के शंघाई में आयोजित वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस यानी WAIC में पेश किया गया Kimi K3 एक 2.8-ट्रिलियन-पैरामीटर का MoE मॉडल है.
10 लाख टोकन का कॉन्टेक्स्ट विंडो
यह एक बार में विशाल डेटा और बड़ी फाइलों को प्रोसेस कर सकता है.
मल्टीमॉडल पॉवर
यह टेक्स्ट और इमेज दोनों को आसानी से समझ सकता है.
ऑटोनॉमस वर्कफ्लो
आम चैटबॉट्स की तरह सिर्फ एक सवाल का जवाब देने के बजाय, Kimi K3 लंबे और पेचीदा कामों जैसे रिसर्च एनालिसिस, सॉफ्टवेयर कोडिंग, फाइनेंस रिपोर्ट और वीडियो एडिटिंग को बिना इंसानी मदद के खुद पूरा कर सकता है.
नया आर्किटेक्चर
इसमें Kimi Delta Attention और Attention Residuals जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, जो कम कंप्यूट पावर में शानदार रिजल्ट देती हैं.
Moonshot AI का दावा है कि Kimi K3 उनके सबसे एडवांस AI मॉडल्स में से एक है और यह अमेरिकी टेक दिग्गजों को कड़ी टक्कर देने का दम रखता है. कंपनी के इंटरनल टेस्ट्स के अनुसार, Kimi K3 Max ने ऑनलाइन रिसर्च और फाइनेंशियल एनालिसिस जैसे मामलों में Anthropic के Claude Opus 4.8 और OpenAI के GPT-5.5 को भी पीछे छोड़ दिया है. हालांकि ये दावे कंपनी ने खुद किया है.
जहां OpenAI और Anthropic जैसे अमेरिकी ब्रांड्स अपने प्रीमियम मॉडल्स को बंद रखते हैं, वहीं Moonshot AI ने ऐलान किया है कि वह 27 जुलाई को K3 का ओपन-सोर्स मॉडल पब्लिकली रिलीज़ कर देगा. इससे दुनिया भर के डेवलपर्स इसे मुफ्त में डाउनलोड, कस्टमाइज़ और अपने इस्तेमाल के लिए रन कर सकेंगे.