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चीनी AI की इतनी बढ़ी मांग कि 48 घंटे में फुल हो गए सर्वर, नई एंट्री पर कंपनी ने लगाई रोक; बढ़ी अमेरिकी टेक कंपनियों की टेंशन

चीनी AI स्टार्टअप Moonshot के नए मॉडल Kimi K3 ने लॉन्च होते ही तहलका मचा दिया है. मात्र 48 घंटों में सर्वर और GPU क्षमता फुल होने के कारण कंपनी ने नए सब्सक्रिप्शन रोक दिए हैं. इस तरह की चीनी एआई की डिमांड ने अमेरिकी टेक दिग्गजों की नींद उड़ा दी है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 20, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:09 PM IST
चीनी AI की इतनी बढ़ी मांग कि 48 घंटे में फुल हो गए सर्वर, नई एंट्री पर कंपनी ने लगाई रोक; बढ़ी अमेरिकी टेक कंपनियों की टेंशन

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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