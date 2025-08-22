TikTok का होने जा रहा भारत में Come Back! इंटरनेट पर हलचल, क्या है पूरी सच्चाई?

TikTok comeback In India: क्या आप भी TikTok के दीवाने हैं? अगर हां, तो आपके लिए खुशखबरी है! लंबे समय से भारत में बंद TikTok के वापस लौटने की खबर ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. यूजर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के बीच इसको लेकर काफी उत्साह है. हर कोई जानना चाहता है कि क्या जल्द ही वह अपने पसंदीदा शार्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर फिर से धमाल मचा पाएगा. हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिसियल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे साइन नजर आ रहे हैं, जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत में एक बार फिर से TikTok की वापसी हो सकती है.

2020 में सरकार ने किया था बैन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2020 में भारत सरकार ने TikTok समेत 58 अन्य चीनी ऐप्स पर भारत में बैन लगा दिया था. सरकार ने इन ऐप्स को Data Privacy और National Security के लिए खतरा बताया था. उस समय इस ऐप पर भारत के लगभग 200 मिलियन यूजर्स थे.

TikTok की वेबसाइट फिर से एक्सेस होना शुरू

कुछ यूजर्स ने हाल ही में TikTok की ऑफिसयल साइट को चेक किया तो पाया कि वेबसाइट मोबाइल और लैपटॉप पर एक्सेस की जा सकती है. लेकिन इसी को लेकर X Platform पर कुछ यूजर्स यह भी कह रहे हैं कि वह अभी भी TikTok की वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. इसका मतलब है कि अभी के लिए यह वेबसाइट सभी के लिए ओपन नहीं है. इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अभी यह एक्सेस लिमिटेड है या फिर वेबसाइट टेस्टिंग फेस में है.

लेकिन एक तरह जहां वेबसाइट को एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी TikTok App अभी तक न तो Google Play Store और न ही Apple App Store पर उपलब्ध है. ऐसे में वेबसाइट का यूज करना काफी दिलचस्प हो सकता है. लेकिन इसका यह बिलकुल मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि वाकई TikTok भारत में वापसी करने जा रहा है.

जहां एक ओर वेबसाइट लाइव हो रही है, तो इसी को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें होने लगी हैं. लेकिन इसको लेकर अभी तक ऐप की तरफ से और न ही भारत सरकार की ओर से TikTok की वापसी को लेकर कोई अपडेट दिया गया है. साथ ही बिना रेगुलेटरी क्लीयरेंस के TikTok भारत में किसी भी प्रकार से वापसी की सोच भी नहीं सकता है.