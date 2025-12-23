Advertisement
trendingNow13050281
Hindi Newsटेकइस टेक कंपनी ने कर्मचारियों को किया मालामाल! गिफ्ट में दिया 1.5 करोड़ का आलीशान घर, जानिए क्यों

इस टेक कंपनी ने कर्मचारियों को किया मालामाल! गिफ्ट में दिया 1.5 करोड़ का आलीशान घर, जानिए क्यों

चीन की एक ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी ने इससे बिल्कुल अलग रास्ता चुना है. Zhejiang Guosheng Automotive Technology का मानना है कि कुछ भरोसेमंद और लंबे समय से जुड़े कर्मचारियों की वफादारी को किसी अस्थायी फायदे से नहीं, बल्कि स्थायी सुरक्षा से सम्मानित किया जाना चाहिए.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 23, 2025, 08:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस टेक कंपनी ने कर्मचारियों को किया मालामाल! गिफ्ट में दिया 1.5 करोड़ का आलीशान घर, जानिए क्यों

आज के समय में ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों को रोकने के लिए बोनस, ESOPs या फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसी जैसे विकल्प अपनाती हैं. लेकिन चीन की एक ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी ने इससे बिल्कुल अलग रास्ता चुना है. Zhejiang Guosheng Automotive Technology का मानना है कि कुछ भरोसेमंद और लंबे समय से जुड़े कर्मचारियों की वफादारी को किसी अस्थायी फायदे से नहीं, बल्कि स्थायी सुरक्षा से सम्मानित किया जाना चाहिए. इसी सोच के तहत कंपनी ने अपने चुनिंदा कर्मचारियों को उनका खुद का घर देने का फैसला किया है.

3 साल में 18 फ्लैट बांटेगी कंपनी
कंपनी ने घोषणा की है कि वह तीन साल की अवधि में अपने लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को 18 रिहायशी फ्लैट देगी. इन फ्लैट्स की कीमत करीब 1.3 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये के बीच बताई जा रही है. चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कर्मचारियों के लिए इस तरह की सुविधा हाल के वर्षों में काफी चर्चा में रही है. इस अनोखी पहल की जानकारी सबसे पहले South China Morning Post में सामने आई थी.

बड़ी कंपनी, लेकिन वही पुरानी चुनौती
Zhejiang Guosheng कोई छोटी स्टार्टअप कंपनी नहीं है. यह ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है, जिसमें 450 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2024 में कंपनी का आउटपुट वैल्यू करीब 70 मिलियन डॉलर रहा. इसके बावजूद, कंपनी को एक आम समस्या का सामना करना पड़ता है, कुशल तकनीकी और मैनेजमेंट स्टाफ को लंबे समय तक बनाए रखना. खासकर वे कर्मचारी जो दूसरे प्रांतों से आकर यहां काम करते हैं और जिनके पास फैक्ट्री के आसपास स्थायी घर नहीं होता.

Add Zee News as a Preferred Source

कर्मचारियों की हकीकत देखकर लिया फैसला
कंपनी के जनरल मैनेजर वांग जियायुआन के अनुसार, यह हाउसिंग प्रोग्राम कर्मचारियों की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. दूसरे प्रांतों से आए कई कर्मचारियों के लिए इंडस्ट्रियल इलाकों के पास लंबे समय तक किराये पर रहना न सिर्फ महंगा होता है, बल्कि अस्थिर भी होता है. वहीं, खुद का घर खरीदना ज्यादातर लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता. यह योजना इसी खालीपन को भरने की कोशिश है, ताकि कर्मचारियों को सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि स्थिर जीवन भी मिल सके.

कंपनी के पास साफ रोडमैप
वांग जियायुआन ने बताया कि इस साल कंपनी ने 5 फ्लैट्स वितरित किए हैं. अगले साल 8 और फ्लैट देने की योजना है, और तीन साल में कुल 18 फ्लैट्स दिए जाएंगे. उनका कहना है कि कंपनी का उद्देश्य साफ है, बेहतरीन टैलेंट को आकर्षित करना और अपने कोर मैनेजमेंट को लंबे समय तक साथ बनाए रखना.

ऑफिस के पास ही प्रीमियम घर
ये सभी फ्लैट कंपनी के इंडस्ट्रियल बेस से सिर्फ 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं. इससे कर्मचारियों का रोज़ का सफर कम हो जाता है और वर्क-लाइफ बैलेंस बेहतर होता है. हर फ्लैट का साइज करीब 100 से 150 वर्ग मीटर यानी 1,076 से 1,615 वर्ग फीट के बीच है. इस इलाके में इस साइज के घर प्रीमियम माने जाते हैं, जहां रीसेल प्राइस 7,000 से 8,500 युआन प्रति वर्ग मीटर तक बताई जाती है.

पति-पत्नी को मिला एक साथ घर
इस योजना का एक खास उदाहरण वह दंपति है, जो दोनों Zhejiang Guosheng में काम करते हैं. कंपनी ने उन्हें संयुक्त रूप से 144 वर्ग मीटर का एक अपार्टमेंट दिया है. यह दिखाता है कि कंपनी सिर्फ व्यक्तिगत प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि परिवार स्तर पर योगदान को भी महत्व दे रही है. योजना के तहत चुने गए कर्मचारियों को पहले हाउसिंग एग्रीमेंट साइन करना होता है और रेनोवेशन पूरा होने के बाद उन्हें फ्लैट में शिफ्ट किया जाता है.

तुरंत नहीं मिलती पूरी मालिकाना हक
हालांकि, फ्लैट मिलने के साथ ही उसका पूरा मालिकाना हक तुरंत ट्रांसफर नहीं किया जाता. कर्मचारियों को फ्लैट मिलने के बाद कम से कम 5 साल तक कंपनी में काम करना जरूरी होता है. इसके बाद ही घर आधिकारिक रूप से उनके नाम किया जाता है. इस दौरान कर्मचारियों को सिर्फ रेनोवेशन का खर्च चुकाना होता है, प्रॉपर्टी की बाजार कीमत नहीं.

कंपनी के लिए भी फायदे का सौदा
वांग ने यह भी बताया कि कंपनी ने पहले ही सभी 18 फ्लैट खरीद लिए हैं. इस साल जिन 5 कर्मचारियों को घर मिला, उनमें से दो ने कंपनी में अपने करियर की शुरुआत एंट्री-लेवल रोल से की थी और बाद में मैनेजमेंट तक पहुंचे. कंपनी साफ कर चुकी है कि यह सुविधा हर किसी के लिए नहीं है, बल्कि उन पदों के लिए है जिनमें ज्यादा तकनीकी ज्ञान और अनुभव चाहिए. कंपनी का मानना है कि अगर इससे कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ती है और टर्नओवर कम होता है, तो यह निवेश खुद ही अपनी लागत निकाल लेगा.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

gifts homechinaZhejiang Guosheng Automotive

Trending news

वाजपेयी के PM पद की शपथ लेते ही दिग्गज कांग्रेसी ने चुपके से चिट क्यों थमाया था?
Atal Sansmaran
वाजपेयी के PM पद की शपथ लेते ही दिग्गज कांग्रेसी ने चुपके से चिट क्यों थमाया था?
भाजपा-कांग्रेस के धुरंधर लौट रहे! 75 सीटों पर राज्यसभा चुनाव पॉलिटिक्स बदल देंगे?
Rajya Sabha Chunav
भाजपा-कांग्रेस के धुरंधर लौट रहे! 75 सीटों पर राज्यसभा चुनाव पॉलिटिक्स बदल देंगे?
अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
Aravalli hills
अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!
Assam
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!
हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, ममता बनर्जी के नेता का फूटा गुस्सा, बीजेपी पर निशाना
West Bengal CM Mamta Banerjee
हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, ममता बनर्जी के नेता का फूटा गुस्सा, बीजेपी पर निशाना
DNA: उस्मान हादी से भी ज्यादा 'कट्टर' बहन मासूमा, इंकलाब मंच ने दी खुली चेतावनी
DNA Analysis
DNA: उस्मान हादी से भी ज्यादा 'कट्टर' बहन मासूमा, इंकलाब मंच ने दी खुली चेतावनी
'दुनिया भर के हिन्दू एकजुट...', हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ VHP की अपील
VHP
'दुनिया भर के हिन्दू एकजुट...', हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ VHP की अपील
राम का नाम नहीं ले सकते, इस्लामिक मुल्क न होकर भी क्यों कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा भारत
DNA
राम का नाम नहीं ले सकते, इस्लामिक मुल्क न होकर भी क्यों कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा भारत
DNA: सिरप कांड पर अखिलेश ने दी चुनौती, तो योगी दिया जोरदार जवाब
DNA
DNA: सिरप कांड पर अखिलेश ने दी चुनौती, तो योगी दिया जोरदार जवाब
हजारों फीट ऊंचाई पर अचानक कम हुआ ऑयल प्रेशर, हवा में अटकी 337 यात्रियों की जान
air india flight emergency landing
हजारों फीट ऊंचाई पर अचानक कम हुआ ऑयल प्रेशर, हवा में अटकी 337 यात्रियों की जान