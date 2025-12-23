इस टेक कंपनी ने कर्मचारियों को किया मालामाल! गिफ्ट में दिया 1.5 करोड़ का आलीशान घर, जानिए क्यों

आज के समय में ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों को रोकने के लिए बोनस, ESOPs या फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसी जैसे विकल्प अपनाती हैं. लेकिन चीन की एक ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी ने इससे बिल्कुल अलग रास्ता चुना है. Zhejiang Guosheng Automotive Technology का मानना है कि कुछ भरोसेमंद और लंबे समय से जुड़े कर्मचारियों की वफादारी को किसी अस्थायी फायदे से नहीं, बल्कि स्थायी सुरक्षा से सम्मानित किया जाना चाहिए. इसी सोच के तहत कंपनी ने अपने चुनिंदा कर्मचारियों को उनका खुद का घर देने का फैसला किया है.

3 साल में 18 फ्लैट बांटेगी कंपनी

कंपनी ने घोषणा की है कि वह तीन साल की अवधि में अपने लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को 18 रिहायशी फ्लैट देगी. इन फ्लैट्स की कीमत करीब 1.3 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये के बीच बताई जा रही है. चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कर्मचारियों के लिए इस तरह की सुविधा हाल के वर्षों में काफी चर्चा में रही है. इस अनोखी पहल की जानकारी सबसे पहले South China Morning Post में सामने आई थी.

बड़ी कंपनी, लेकिन वही पुरानी चुनौती

Zhejiang Guosheng कोई छोटी स्टार्टअप कंपनी नहीं है. यह ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है, जिसमें 450 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2024 में कंपनी का आउटपुट वैल्यू करीब 70 मिलियन डॉलर रहा. इसके बावजूद, कंपनी को एक आम समस्या का सामना करना पड़ता है, कुशल तकनीकी और मैनेजमेंट स्टाफ को लंबे समय तक बनाए रखना. खासकर वे कर्मचारी जो दूसरे प्रांतों से आकर यहां काम करते हैं और जिनके पास फैक्ट्री के आसपास स्थायी घर नहीं होता.

कर्मचारियों की हकीकत देखकर लिया फैसला

कंपनी के जनरल मैनेजर वांग जियायुआन के अनुसार, यह हाउसिंग प्रोग्राम कर्मचारियों की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. दूसरे प्रांतों से आए कई कर्मचारियों के लिए इंडस्ट्रियल इलाकों के पास लंबे समय तक किराये पर रहना न सिर्फ महंगा होता है, बल्कि अस्थिर भी होता है. वहीं, खुद का घर खरीदना ज्यादातर लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता. यह योजना इसी खालीपन को भरने की कोशिश है, ताकि कर्मचारियों को सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि स्थिर जीवन भी मिल सके.

कंपनी के पास साफ रोडमैप

वांग जियायुआन ने बताया कि इस साल कंपनी ने 5 फ्लैट्स वितरित किए हैं. अगले साल 8 और फ्लैट देने की योजना है, और तीन साल में कुल 18 फ्लैट्स दिए जाएंगे. उनका कहना है कि कंपनी का उद्देश्य साफ है, बेहतरीन टैलेंट को आकर्षित करना और अपने कोर मैनेजमेंट को लंबे समय तक साथ बनाए रखना.

ऑफिस के पास ही प्रीमियम घर

ये सभी फ्लैट कंपनी के इंडस्ट्रियल बेस से सिर्फ 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं. इससे कर्मचारियों का रोज़ का सफर कम हो जाता है और वर्क-लाइफ बैलेंस बेहतर होता है. हर फ्लैट का साइज करीब 100 से 150 वर्ग मीटर यानी 1,076 से 1,615 वर्ग फीट के बीच है. इस इलाके में इस साइज के घर प्रीमियम माने जाते हैं, जहां रीसेल प्राइस 7,000 से 8,500 युआन प्रति वर्ग मीटर तक बताई जाती है.

पति-पत्नी को मिला एक साथ घर

इस योजना का एक खास उदाहरण वह दंपति है, जो दोनों Zhejiang Guosheng में काम करते हैं. कंपनी ने उन्हें संयुक्त रूप से 144 वर्ग मीटर का एक अपार्टमेंट दिया है. यह दिखाता है कि कंपनी सिर्फ व्यक्तिगत प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि परिवार स्तर पर योगदान को भी महत्व दे रही है. योजना के तहत चुने गए कर्मचारियों को पहले हाउसिंग एग्रीमेंट साइन करना होता है और रेनोवेशन पूरा होने के बाद उन्हें फ्लैट में शिफ्ट किया जाता है.

तुरंत नहीं मिलती पूरी मालिकाना हक

हालांकि, फ्लैट मिलने के साथ ही उसका पूरा मालिकाना हक तुरंत ट्रांसफर नहीं किया जाता. कर्मचारियों को फ्लैट मिलने के बाद कम से कम 5 साल तक कंपनी में काम करना जरूरी होता है. इसके बाद ही घर आधिकारिक रूप से उनके नाम किया जाता है. इस दौरान कर्मचारियों को सिर्फ रेनोवेशन का खर्च चुकाना होता है, प्रॉपर्टी की बाजार कीमत नहीं.

कंपनी के लिए भी फायदे का सौदा

वांग ने यह भी बताया कि कंपनी ने पहले ही सभी 18 फ्लैट खरीद लिए हैं. इस साल जिन 5 कर्मचारियों को घर मिला, उनमें से दो ने कंपनी में अपने करियर की शुरुआत एंट्री-लेवल रोल से की थी और बाद में मैनेजमेंट तक पहुंचे. कंपनी साफ कर चुकी है कि यह सुविधा हर किसी के लिए नहीं है, बल्कि उन पदों के लिए है जिनमें ज्यादा तकनीकी ज्ञान और अनुभव चाहिए. कंपनी का मानना है कि अगर इससे कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ती है और टर्नओवर कम होता है, तो यह निवेश खुद ही अपनी लागत निकाल लेगा.