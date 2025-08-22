चीनी कंपनी ने मचा डाला तहलका! लाई ऐसी टेक्नोलॉजी वाला फोन, बिना रिचार्ज Free चलेगा इंटरनेट

MindOne Pro AI: क्या आप भी इंटरनेट के लिए महंगे रीचार्ज से परेशान हो चुके हैं? अब चिंता छोड़िए! मार्केट में एक ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है जो फ्री में इंटरनेट देता है. मतलब अब आपको बिना पैसा खर्च किए फ्री में इंटरनेट मिलेगा. सबसे खास बात यह है कि इस फोन की कीमत भी 35 हजार रुपये से कम है. यानी अब बिना ज्यादा खर्च किए मोबाइल और डेटा का भरपूर यूज किया जा सकता है. यह फोन खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है, जो हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट रहना चाहते हैं लेकिन महंगे डेटा प्लान नहीं लेना चाहते.



चीन की iKKO कंपनी जो अभी तक अपने शानदार ईयरबड्स और अवॉर्ड विनिंग एक्टिवबड्स के लिए फेमस थी, अब स्मार्टफोन की दुनिया में भी कदम रख चुकी है. कंपनी ने अपना नया फोन MindOne Pro AI स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जो तीन खास फीचर को लेकर चर्चा में है. इस फोन में आपको इसमें AI टूल्स की सुविधा मिलती है. दूसरा फोन का साइज बहुत ही कॉम्पैक्ट है बिलकुल ATM Card के जैसा. वहीं तीसरे सबसे खास फीचर की बात करें तो इस फोन में फ्री ग्लोबल इंटरनेट की सर्विस भी मिलती है. इस स्मार्टफोन की कीमत लगभग 400 अमेरिकी डॉलर है, जो भारतीय करेंसी के हिसाब से करीब 34,904 रुपये होते हैं.

फोन में है 2 ऑपरेटिंग सिस्टम

यह कॉम्पैक्ट फोन कई खास फीचर्स के साथ आता है. इसमें बिल्ट-इन AI टूल्स, फ्री ग्लोबल इंटरनेट और 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है. डुअल OS की वजह से यह एंड्रॉयड 15 के साथ-साथ iKKO का खुद का AI OS भी यूज कर सकता है. यह AI OS हल्का और तेज है, और खास तौर पर ट्रांसलेशन, वॉयस-टू-टेक्स्ट और मीटिंग नोट्स जैसे कामों के लिए खात तौर पर डिजाइन किया गया है. इसका ट्रांसलेशन फीचर गूगल लेंस से भी बेहतर बताया जा रहा है.

फोन की साइज है बेस्ट

MindOne Pro का साइज 86 x 72 मिलीमीटर और मोटाई 8.9 मिलीमीटर है. यानी यह आसानी से आपकी हथेली या छोटी जेब में फिट हो जाता है. छोटा होने के बाद भी यह पूरी तरह से एंड्रॉयड 15 स्मार्टफोन की तरह काम करता है और इसमें 4.02 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है

कैमरा भी है बहतु खास

बात करें इस फोन की स्क्रीन की तो यह सैफायर ग्लास से बनाई गई है. जो ज्यादातर दूसरे फोन में यूज होने वाले गोरिल्ला ग्लास से भी मजबूत मानी जाती है साथ ही स्क्रैच से भी बचाती है. अभी तक यह बात सामने नहीं आई है कि इस फोन का रिजॉल्यूशन कितना है. वहीं बात करें इस फोन के कैमरे की तो इसका 50 मेगापिक्सल का कैमरा रियर और सेल्फी दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि यह 180 डिग्री घूम जाता है.

फ्री में यूज कर सकेंगे इंटरनेट

इस फोन में नोवालिंक vSIM सिस्टम मिलता है, जो 60 से भी ज्यादा देशों में AI टूल्स के लिए फ्री इंटरनेट देता है. इसका मतलब है कि गूगल मैप्स, ट्रांसलेशन या दूसरे AI टूल्स इस्तेमाल करने के लिए आपको सिम कार्ड या वाई-फाई की बिलकुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर ज्यादा डेटा चाहिए तो 140 देशों में vSIM टॉप-अप का ऑप्शन भी मौजूद है. इसके साथ ही इस फोन में एक नैनो सिम स्लॉट भी है जो 4G+ कनेक्टिविटी देता है. कंपनी ने 5G के बजाय 4G+ इसलिए चुना है जिससे बैटरी लाइफ ज्यादा बेहतर रहे.