ड्रैगन और सिलिकॉन वैली के बीच हुई 'सीक्रेट डील'! चीन का शरीर और अमेरिका का दिमाग... अब घर-घर पहुंचेंगे खतरनाक चीनी रोबोट

चीन रोबोटिक हार्डवेयर बनाने में दुनिया में सबसे आगे है, जबकि OpenMind उन्हें OM1 नामक एक शक्तिशाली 'AI ऑपरेटिंग सिस्टम' (सॉफ्टवेयर) प्रदान करेगा जो रोबोट के दिमाग की तरह काम करेगा.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 23, 2026, 10:25 AM IST
चीन की ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने वाली कंपनियां अब ग्लोबल मार्केट में एंट्री की तैयारी कर रही हैं. लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जाना आसान नहीं होता. यहीं पर अमेरिका की कंपनी OpenMind एंट्री लेती है. OpenMind ने OM1 नाम का एक ओपन-सोर्स, AI-नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, जो खास रोबोट्स के लिए डिजाइन किया गया है. कंपनी खुद को एक ऐसे “गेटवे” की तरह पेश कर रही है, जो चीनी रोबोट कंपनियों को दुनिया के बड़े मार्केट्स तक पहुंचने में मदद कर सकता है.

हार्डवेयर में चीन आगे, सॉफ्टवेयर में US की एंट्री
OpenMind के CEO Jan Liphardt का कहना है कि रोबोटिक्स हार्डवेयर में चीन अमेरिका से आगे है. वहां सप्लाई चेन काफी मजबूत है और घरेलू कंपनियों के बीच कड़ी टक्कर रहती है. इससे नए मॉडल तेजी से बनते और अपग्रेड होते हैं. OpenMind पहले से कई चीनी कंपनियों के साथ काम कर रही है, जैसे Unitree Robotics, UBTech Robotics, AgiBot, LimX Dynamics, Booster Robotics और Engine AI. ये सभी अब चीन से बाहर भी अपने रोबोट बेचने की तैयारी कर रही हैं.

सिलिकॉन वैली में बढ़ती चीनी मौजूदगी
Jan Liphardt, जो Stanford University में प्रोफेसर भी हैं, कहते हैं कि सिलिकॉन वैली में चीनी रोबोट कंपनियों की मौजूदगी बढ़ रही है. इससे साफ है कि वे US टेक इकोसिस्टम से जुड़ना चाहती हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, अगर OpenMind और चीनी कंपनियां मिलकर काम करती हैं तो US के नियमों, टेक्निकल दिक्कतों और बिजनेस चुनौतियों को आसान बनाया जा सकता है. खासकर अगर सॉफ्टवेयर US में बना और वहीं होस्ट हो, तो डेटा स्टोरेज और रेगुलेशन से जुड़े मुद्दों को संभालना आसान हो जाता है.

OM1 क्या खास बनाता है?
OpenMind का OM1 ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर-अग्नोस्टिक है. यानी यह किसी एक खास रोबोट डिजाइन पर निर्भर नहीं है. इसे चार पैरों वाले रोबोट, ह्यूमनॉइड रोबोट, पहियों वाले रोबोट और यहां तक कि ड्रोन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. OM1 मल्टीमॉडल AI पर काम करता है. इसका मतलब है कि यह विजन (कैमरा), ऑडियो (आवाज) और स्पेशल डेटा (स्पेस की जानकारी) को एक साथ समझकर फैसला लेता है. फिर उसी के हिसाब से रोबोट को सटीक कमांड देता है. सीधी भाषा में कहें तो यह रोबोट को “सोचने” और “रिएक्ट करने” में ज्यादा स्मार्ट बनाता है.

फैक्ट्री नहीं, इंसानों के बीच रोबोट
OpenMind का फोकस इंडस्ट्रियल रोबोट्स पर नहीं है. CEO के मुताबिक, फैक्ट्री और वेयरहाउस रोबोट्स के क्षेत्र में पहले से बड़ी कंपनियां जैसे Amazon काफी आगे हैं. इसलिए OpenMind उन रोबोट्स पर ध्यान दे रही है जो सीधे इंसानों के साथ काम करें, जैसे रिटेल स्टोर, अस्पताल और स्कूल में. यहां रोबोट्स को इंसानों के साथ तालमेल बैठाना होता है, इसलिए स्मार्ट सॉफ्टवेयर बेहद जरूरी है.

सिर्फ टेक नहीं, मार्केटिंग भी जरूरी
OpenMind सिर्फ टेक सपोर्ट ही नहीं दे रही, बल्कि मार्केटिंग में भी मदद कर रही है. कंपनी के मार्केटिंग हेड Gavin Wong का कहना है कि कई चीनी कंपनियां वेस्टर्न मार्केट में ब्रांड पहचान बनाने में संघर्ष करती हैं. एशिया में जो कंटेंट चलता है, वही US या यूरोप में जरूरी नहीं कि पसंद आए. OpenMind लोकलाइज्ड मार्केटिंग और कैंपेन के जरिए इन कंपनियों को ग्लोबल ऑडियंस से जोड़ने में मदद कर रही है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

Chinese humanoid robotsOpenMind OM1US robotics software

