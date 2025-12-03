क्या चीन ने LAC पर तैनात किए Killer Robots? Viral Video ने उड़ा दिए होश, आप भी देखें

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारतीय सैनिकों ने चीन की तरफ LAC (Line of Actual Control) के पास एक “स्पाई रोबोट” देखा है. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी है. क्लिप कथित तौर पर ऊंचाई वाले इलाके का है, जहां एक मानवरूपी आकृति चीन की तरफ घाटी में अकेली खड़ी दिखाई देती है. इस वजह से लोग शक कर रहे हैं कि क्या चीन सीमा पर निगरानी के लिए रोबोटिक डिवाइस तैनात कर रहा है.

वायरल क्लिप में दिखता क्या है

वीडियो की शुरुआत कैमरे के ज़ूम से होती है, जिसमें एक सीधा खड़ा हुआ ऑब्जेक्ट नजर आता है जो रोबोटिक गार्ड जैसा लगता है. कैमरा आस-पास के पहाड़ी इलाके को भी दिखाता है, जिससे यह आभास मिलता है कि यह स्ट्रक्चर चीन की बॉर्डर सिक्योरिटी का हिस्सा हो सकता है. कई ऑनलाइन पोस्ट में दावा किया गया कि यह एक पूरी तरह से फंक्शनल रोबोट है, जो भारतीय सैनिकों की गतिविधियों को मॉनिटर कर रहा है.

हालांकि, इन दावों की अभी तक किसी ने पुष्टि नहीं की है. न ही भारतीय सेना और न ही चीनी रक्षा मंत्रालय की तरफ से वीडियो की हकीकत पर कोई आधिकारिक बयान आया है. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह सिर्फ कोई स्टैंड, पत्थर की आकृति या इलाके के कारण हुई ऑप्टिकल डिस्टॉर्शन भी हो सकता है. यह भी संभव है कि यह निगरानी के लिए रखा गया एक नकली ढांचा हो.

India just filmed this: Chinese humanoid killer robots now patrolling the border. The age of flesh-vs-metal war begins.

Who still wants to send sons to the frontline in 2030? https://t.co/zM3Gy7mYJ9 pic.twitter.com/UAB5L4N6gp — PLA_Overwhelm (@junshiguancha) December 2, 2025

वीडियो ने इतनी जिज्ञासा क्यों बढ़ा दी?

वीडियो सामने आने के बाद चर्चा इसलिए और बढ़ गई क्योंकि चीन पिछले कुछ वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटेड सर्विलांस और ह्यूमनॉइड रोबोट्स पर तेजी से काम कर रहा है. यदि यह वीडियो असली हुआ, तो यह आधुनिक सीमा सुरक्षा में एक बड़े बदलाव का संकेत होगा. यह दिखाएगा कि चीन अब इंसानी सैनिकों के बजाय रोबोट्स को मैदानी निगरानी के लिए तैयार कर रहा है.

वियतनाम की सीमा पर ट्रायल कर रहा है चीन

वीडियो ऐसे समय सामने आया है जब चीन ने हाल ही में सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह वियतनाम की सीमा पर ह्यूमनॉइड रोबोट्स का ट्रायल कर रहा है. ये रोबोट भीड़ नियंत्रण, गाइडेंस और सुरक्षा के लिए लगाए जा रहे हैं. शेन्झेन की UBTech Robotics कंपनी ने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत उसके नए ह्यूमनॉइड मॉडल बॉर्डर एरिया में टेस्ट किए जा रहे हैं.

इस परीक्षण का केंद्र है Walker S2, जिसे जुलाई 2025 में पेश किया गया. कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसमें खुद बैटरी बदलने की क्षमता है. इसका मतलब है कि यह लंबे समय तक बिना रुके काम कर सकता है—जो बॉर्डर कंट्रोल, कस्टम्स और लगातार निगरानी जैसे कामों के लिए बेहद जरूरी है.

दिसंबर से और भी कई रोबोट तैनात होंगे

रिपोर्ट्स के अनुसार, दिसंबर 2025 से रोबोट्स का बड़ा बेड़ा अलग-अलग जगह तैनात किया जाएगा. ये सिर्फ बॉर्डर चेकपॉइंट्स पर नहीं रहेंगे, बल्कि इंडस्ट्रियल इलाकों में भी काम करेंगे. वहां ये स्टील, कॉपर और एल्युमिनियम फैक्ट्रियों में निरीक्षण करेंगे. इस फैसले के पीछे चीन की बड़ी रणनीति है—ऐसे मल्टी-पर्पज़ रोबोट लाना जो इंसानों के दोहराए जाने वाले काम को कम करें और सरकारी तथा निजी सेक्टर की दक्षता बढ़ाएं.

क्या सच में भारत सीमा पर रोबोट तैनाती शुरू हो चुकी है?

फिलहाल, LAC वाले वीडियो की सत्यता पर कुछ कहना मुश्किल है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह सच भी हो सकता है और पूरी तरह गलतफहमी भी. लेकिन चीन की मौजूदा टेक्नोलॉजी प्रगति को देखते हुए यह भी संभव है कि वह भविष्य में ऐसी रोबोटिक निगरानी शुरू कर दे.