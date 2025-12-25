Christmas 2025: ₹1,000 से कम में ऐसे टेक गिफ्ट्स जो दोस्तों और ऑफिस कलीग्स को कर देंगे खुश

क्रिसमस 2025 भारत समेत पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को मनाया जाएगा. इस खास मौके पर लोग अपने दोस्तों, परिवार और करीबियों को गिफ्ट देकर खुशियां साझा करते हैं. खासतौर पर ऑफिसों में “सीक्रेट सांता” की परंपरा काफी लोकप्रिय है, जहां कलीग्स एक-दूसरे को बिना नाम बताए तोहफे देते हैं. ऐसे में अक्सर सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि सीमित बजट में ऐसा कौन-सा गिफ्ट लिया जाए जो काम का भी हो और सामने वाले को पसंद भी आए. अगर आप ₹1,000 से कम में कोई बढ़िया टेक गिफ्ट ढूंढ रहे हैं, तो कुछ चुनिंदा और बजट-फ्रेंडली विकल्प आपके काम आ सकते हैं.

JioTag Go: खोई चीजें ढूंढना हुआ आसान

JioTag Go उन लोगों के लिए एक बेहतरीन टेक गिफ्ट है, जो अक्सर अपनी चाबियां, बैग या दूसरी जरूरी चीजें भूल जाते हैं. यह एक “लॉस्ट एंड फाउंड” ट्रैकर है, जो सीधे Google के Find My Device नेटवर्क के साथ काम करता है. यूजर Google Find My Device ऐप के जरिए अपनी चीजों को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं. इसमें 120dB का तेज बिल्ट-इन स्पीकर दिया गया है, जिससे खोई हुई चीजों को ढूंढना और भी आसान हो जाता है. क्रिसमस पर यह एक छोटा लेकिन बेहद काम का गिफ्ट साबित हो सकता है, खासकर ऑफिस कलीग्स के लिए.

Realme Buds T01: बजट में शानदार ऑडियो एक्सपीरियंस

अगर आपका दोस्त या कलीग म्यूजिक सुनना पसंद करता है, तो Realme Buds T01 एक अच्छा विकल्प हो सकता है. ये ईयरबड्स Bluetooth V5.4 के साथ आते हैं और इनमें 13mm का डायनामिक बास ड्राइवर दिया गया है, जो दमदार साउंड देता है. कॉलिंग के दौरान साफ आवाज के लिए इनमें AI-पावर्ड नॉइज कैंसलेशन की सुविधा भी मिलती है. खास बात यह है कि सिर्फ 10 मिनट की फास्ट चार्जिंग में करीब 120 मिनट का प्लेबैक मिल जाता है, जो बिजी प्रोफेशनल्स के लिए काफी उपयोगी है. कम कीमत में यह एक प्रैक्टिकल और पसंद आने वाला क्रिसमस गिफ्ट हो सकता है.

Ambrane 360° Rotating Mobile Stand: काम और आराम दोनों

Ambrane का 360 डिग्री रोटेटिंग मोबाइल स्टैंड उन लोगों के लिए बढ़िया है, जो फोन पर वीडियो कॉल, ऑनलाइन मीटिंग या कंटेंट देखना पसंद करते हैं. यह स्टैंड 0 से 90 डिग्री तक एडजस्ट होने वाले व्यूइंग एंगल देता है और पूरी तरह 360 डिग्री घूम सकता है. इसकी मजबूत बॉडी और सुरक्षित ग्रिप फोन को फिसलने से बचाती है. साथ ही इसका फोल्ड होने वाला डिजाइन इसे ऑफिस बैग या ट्रैवल के लिए बेहद सुविधाजनक बनाता है. कम बजट में यह एक सिंपल लेकिन स्मार्ट टेक गिफ्ट है.

Portronics Comfipad Glow: डेस्क को दें नया लुक

Portronics Comfipad Glow उन लोगों के लिए खास है, जो गेमिंग करते हैं या अपनी वर्क डेस्क को थोड़ा स्टाइलिश बनाना चाहते हैं. यह एक बड़ा गेमिंग माउस पैड है, जिसमें 14 तरह के कस्टमाइजेबल RGB लाइटिंग मोड मिलते हैं. इसकी सॉफ्ट माइक्रोफाइबर सतह माउस को स्मूद मूवमेंट देती है, जबकि 1.8 मीटर की डिटैचेबल केबल इसे इस्तेमाल में आसान बनाती है. इसका साइज इतना बड़ा है कि माउस और कीबोर्ड दोनों आराम से रखे जा सकते हैं. क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर यह काफी यूनिक और आकर्षक विकल्प है.