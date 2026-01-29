होटल ढूंढना हो या मनपसंद फ्लैट, अब सब करेगा Chrome; Google क्रोम का नया AI फीचर करेगा हर मुश्किल आसान, जानिए कैसे

Google Chrome New Update: जरा सोचिए, आप सिर्फ एक लाइन लिखें और आपका इंटरनेट ब्राउजर खुद ही आपके लिए होटल बुक कर दे या फिर खुद ही आपकी पसंद के अपार्टमेंट खोज कर निकाले दे? सोचने में यह किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत है. टेक दिग्गज गूगल के क्रोम ब्राउजर में अब यह शक्ति आ गई है. गूगल ने अपने क्रोम ब्राउजर को Gemini की जादुई शक्तियों से लैस कर दिया है. Nano Banana फीचर से लेकर Auto browse जैसे फीचर्स के साथ गूगल ने ब्राउजिंग की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी है. आइए जानते हैं क्रोम में हुए नए बदलाव और फीचर्स को जो आपके ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल सकते हैं.

Chrome ब्राउजर अब पूरी तरह से AI-पावर्ड बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. गूगल ने क्रोम के लिए कई नए Gemini AI फीचर्स जोड़ा है जो यूजर्स के काम को और भी आसान बनाते हैं. इस अपडेट का सबसे खास फीचर है Auto browse. यह एक एजेंटिक AI टूल है जो यूजर के एक सिंगल प्रॉम्प्ट पर वेब ब्राउजर के अन्दर खुद से ही टास्क पूरा कर सकता है. उदाहरण के लिए जैसे आप इसे निर्देश दे सकते हैं कि मेरे पसंदीदा अपार्टमेंट्स में से उन्हें हटा दें जो पेट-फ्रेंडली नहीं हैं, और ब्राउजर खुद यह काम कर देगा. अभी यह फीचर अमेरिका में AI Pro और Ultra सब्सक्राइबर्स के लिए शुरू हुआ है. जल्द ही दूसरे देशों लिए भी यह फीचर रोल आउट होना शुरू हो जाएगा.

क्या है नए फीचर्स?

Nano Banana टूल जो एक एडवांस इमेज जनरेशन टूल है, अब सीधे क्रोम ब्राउजर में काम करेगा.

Personal Intelligence नाम का यह फीचर आपके Gmail और Google Photos जैसे ऐप्स से जानकारी जुटाएगा जिससे आपकी पसंद और जरूरत के हिसाब से जवाब दे सके.

क्रोम में अब दाईं ओर एक साइड पैनल होगा जहां Gemini चैटबॉट हर समय आपकी सहायता के लिए मौजूद रहेगा.

गूगल क्रोम की वाइस प्रेसिडेंट परिसा तबरीज के मुताबिक क्रोम अब पिछली बातचीत को याद रखेगा जिससे यूजर्स को वेब पर खोज के दौरान सटीक और पर्सनलाइज्ड उत्तर मिलेंगे."

OpenAI से मुकाबला हुआ तेज

गूगल का यह कदम सीधे तौर पर OpenAI के नए ब्राउजर Atlas को टक्कर देने वाले ब्राउजर के रूप में देखा जा रहा है. बीते साल यानी 2025 के अक्टूबर में एटलस के लॉन्च के बाद गूगल के शेयरों में गिरावट देखी गई थी. अब गूगल अपने यूनिवर्सल असिस्टेंट के विजन के साथ ब्राउजर मार्केट में अपनी बादशाहत बरकरार रखने का प्रयास कर रहा है.

