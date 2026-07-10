/Chrome यूजर्स सावधान! एक क्लिक में हैक हो सकता है आपका डिवाइस, CERT-In ने दी चेतावनी; तुरंत करें ये काम

Google Chrome Hacking Alert: क्या आप भी लैपटॉप या कंप्यूटर पर गूगल क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं, जवाब अगर हां है, तो जरा सावधान हो जाइए! गूगल क्रोम को लेकर भारत सरकार ने बड़ा अलर्ट जारी किया है. साथ ही यूजर्स को तुरंत ही जरूरी कदम उठाने की बात कही है. भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने करोड़ों भारतीय क्रोम यूजर्स के लिए हाई रिस्क अलर्ट जारी किया है.
साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In के अनुसार, क्रोम ब्राउजर में एक ऐसी बड़ी खामी का पता चला है, जिसका फायदा उठाकर हैकर्स बिना आपकी परमिशन के आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल ले सकते हैं. इसी बड़े खतरे पर गंभीरता को देखते हुए इसे क्रिटिकल रेटिंग दी गई है. अगर आपने तुरंत एक छोटा सा काम नहीं किया, तो आपकी बैंकिंग डिटेल्स से लेकर पर्सनल डेटा तक सब बड़ा खतरा हो सकता है.
गूगल क्रोम में यह खतरा Windows, Mac और Linux तीनों प्लेटफॉर्म के क्रोम यूजर्स पर है. अगर आपका ब्राउजर नीचे दिए गए वर्शन्स से पुराना है, तो आप रिस्क जोन में हैं-
Windows और macOS के वर्जन 150.0.7871.114/.115 से पहले के सभी वर्जन.
Linux के वर्जन 150.0.7871.114 से पहले के सभी वर्जन.
हैकर्स यूजर्स को धोखा देने के लिए एक खास तरह का फेक या खतरनाक वेबपेज तैयाक करते हैं. जैसे ही कोई यूजर इस लिंक या पेज को ओपन करता है, हैकर्स को ब्राउजर में सेंध लगाने का रास्ता मिल जाता है. यह खामी क्रोम के ऑटोफिल, पासवर्ड, पेमेंट्स और WebRTC जैसे कई जरूरी फीचर्स से जुड़ी है.
इस खतरे से बचने का इकलौता और सबसे सेफ तरीका यह है कि आप अपने क्रोम ब्राउजर को तुरंत लेटेस्ट वर्शन पर अपडेट कर लें. इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें-
अपने कंप्यूटर पर Google Chrome ओपन करें.
ऊपर दाईं तरफ दिख रहे थ्री-डॉट्स वाले मेनू पर क्लिक करें.
नीचे आकर Help पर जाएं और फिर About Google Chrome पर क्लिक करें.
क्रोम अपने आप लेटेस्ट अपडेट चेक करके डाउनलोड कर लेगा.
अपडेट पूरा होने के बाद Relaunch पर क्लिक करके ब्राउजर को दोबारा स्टार्ट करें.
सरकार और टेक एक्सपर्ट्स ने सभी यूजर्स को सलाह दी है कि साइबर हमलों से बचने के लिए इस अपडेट को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें.