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Chrome यूजर्स सावधान! एक क्लिक में हैक हो सकता है आपका डिवाइस, CERT-In ने दी चेतावनी; तुरंत करें ये काम

CERT In Warning: गूगल क्रोम इस्तेमाल करने वाले करोड़ों भारतीयों के लिए सरकार ने अलर्ट जारी किया है. साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In के अनुसार, क्रोम में आई खराबी के कारण हैकर्स आपके लैपटॉप-कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल ले सकते हैं. इस खतरे से बचने के लिए तुरंत अपना ब्राउजर अपडेट करें.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 10, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:16 PM IST
Chrome यूजर्स सावधान! एक क्लिक में हैक हो सकता है आपका डिवाइस, CERT-In ने दी चेतावनी; तुरंत करें ये काम

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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