नोएडा से न्यूयॉर्क तक, Chrome का नया AI फीचर करेगा आपकी हर मुश्किल आसान; जानें कैसे काम करेगा Gemini In Chrome

Google ने भारत में Chrome ब्राउजर के लिए कई नए AI फीचर्स लॉन्च किए हैं. इनमें सबसे बड़ा फीचर Gemini AI का Chrome में इंटीग्रेशन है. यह फीचर कंपनी के नए Gemini 3.1 मॉडल पर आधारित है और इसका मकसद यूजर्स को इंटरनेट पर जानकारी जल्दी और आसान तरीके से समझने में मदद करना है.

इस नए अपडेट के बाद यूजर्स को अलग-अलग टैब खोलकर काम करने की जरूरत कम होगी. Chrome अब खुद ही जानकारी ढूंढने, उसे समझाने और कई टास्क पूरा करने में मदद करेगा. Google इन फीचर्स के साथ 50 से ज्यादा भाषाओं का सपोर्ट भी दे रहा है, जिनमें कई भारतीय भाषाएं शामिल हैं जैसे हिन्दी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु और तमिल. फिलहाल यह फीचर सबसे पहले डेस्कटॉप और iOS यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है. अमेरिका के बाद भारत उन शुरुआती देशों में शामिल है जहां यह अनुभव लॉन्च किया गया है.

Chrome के अंदर ही मिलेगा AI असिस्टेंट

Google Chrome की प्रोडक्ट मैनेजमेंट डायरेक्टर Charmaine Dsilva के मुताबिक, जब Gemini को सीधे Chrome में जोड़ दिया जाता है तो इंटरनेट ब्राउज करना और भी आसान और स्मार्ट बन जाता है. Chrome पहले से ही कई Google सेवाओं जैसे Gmail, Maps, Calendar और YouTube से गहराई से जुड़ा हुआ है. यही वजह है कि AI असिस्टेंट इन ऐप्स के साथ मिलकर कई काम तेजी से कर सकता है.

Gemini in Chrome कैसे काम करता है

Chrome में Gemini का इस्तेमाल करना काफी आसान है. ब्राउजर के ऊपर दाईं तरफ “Ask Gemini” का आइकन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करते ही स्क्रीन के दाईं तरफ एक साइड पैनल खुल जाता है. यहीं से यूजर AI से सवाल पूछ सकते हैं या कोई काम करवाने के लिए कमांड दे सकते हैं.

यह AI लंबे वेब आर्टिकल या प्रेस रिलीज का सार भी जल्दी तैयार कर सकता है. इसके अलावा आप इससे किसी प्रोडक्ट की तलाश भी कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर अगर आप लिखते हैं कि “Pixel 9 Pro XL के लिए Amazon पर अच्छा केस ढूंढो”, तो Gemini अलग-अलग विकल्प खोजकर आपके सामने पेश कर देगा. यह AI आपके पहले देखे गए वेब पेज भी याद रख सकता है, जिससे बाद में जानकारी ढूंढना आसान हो जाता है.

रियल लाइफ में Gemini AI कितना काम का है

अगर आप अक्सर ब्राउजर में कई टैब खोलकर काम करते हैं, तो आपको टैब बदलने की परेशानी जरूर होती होगी. Gemini का मकसद इसी समस्या को कम करना है. टेस्ट के दौरान जब Pixel 9 Pro के लिए केस ढूंढने को कहा गया तो AI ने तुरंत अलग-अलग ब्रांड और कीमत के विकल्प सुझाए. इसमें Caseology, Ringke और DailyObjects जैसे ब्रांड शामिल थे.

जब सर्च को और सीमित करके कहा गया कि 1500 रुपये से कम कीमत वाला केस ढूंढो, जिसकी रेटिंग 4 से ज्यादा हो और जल्दी डिलीवरी मिले, तो AI ने Amazon और Flipkart से उपलब्ध कुछ विकल्प दिखाए और यह भी बताया कि Noida जैसे शहरों में Amazon अक्सर अगले दिन डिलीवरी दे सकता है.

कई टैब से जानकारी जोड़ने की क्षमता

Gemini की एक और खासियत यह है कि यह कई खुले टैब से जानकारी लेकर उसे एक जगह जोड़ सकता है. इससे रिसर्च या तुलना करना काफी आसान हो जाता है. Google ने Chrome में Nano Banana 2 नाम का एक टूल भी जोड़ा है. इसकी मदद से यूजर्स ब्राउजर के अंदर ही फोटो एडिट या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. इसके लिए बस साइड पैनल में एक कमांड लिखनी होती है और AI उसी हिसाब से फोटो में बदलाव कर देता है.

सुरक्षा को लेकर Google का क्या कहना है

AI फीचर्स के साथ सुरक्षा एक बड़ा सवाल होता है. Google का कहना है कि Gemini in Chrome को शुरू से ही सुरक्षा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. कंपनी ने अपने AI मॉडल को इस तरह ट्रेन किया है कि वह prompt injection जैसे साइबर खतरों को पहचान सके. इसके अलावा अगर कोई संवेदनशील काम करना हो, जैसे ईमेल भेजना या कैलेंडर में इवेंट जोड़ना, तो AI पहले यूजर से कन्फर्मेशन मांगता है.