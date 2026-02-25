Advertisement
trendingNow13122149
Hindi NewsटेकCIA का टॉप सीक्रेट खुलासा: 2027 में ताइवान पर हमला करेगा चीन! टिम कुक बोले- अब मैं एक आंख खोलकर सोता हूं

CIA का 'टॉप सीक्रेट' खुलासा: 2027 में ताइवान पर हमला करेगा चीन! टिम कुक बोले- 'अब मैं एक आंख खोलकर सोता हूं'

Apple China Crisis: अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने Apple CEO टिम कुक को चेतावनी दी है कि चीन 2027 तक ताइवान पर हमला कर सकता है. ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा चिप बनाने वाला देश है, ऐसे में युद्ध होने पर iPhone का प्रोडक्शन ठप हो सकता है. इसी खतरे के कारण Apple अब अपना कारोबार चीन से समेटकर भारत ला रहा है. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 25, 2026, 02:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CIA का 'टॉप सीक्रेट' खुलासा: 2027 में ताइवान पर हमला करेगा चीन! टिम कुक बोले- 'अब मैं एक आंख खोलकर सोता हूं'

Apple China Crisis: टेक वर्ल्ड और ग्लोबल पॉलिटिक्स के गलियारों से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है. इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका की जासूसी एजेंसी CIA ने दिग्गज टेक कंपनी Apple के सीईओ टिम कुक (Tim Cook) को एक बेहद गुप्त और बड़ी चेतावनी दी है. CIA का मानना है कि 2027 तक चीन ताइवान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है. यह जानकारी सिर्फ टेक वर्ल्ड के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है. लेकिन सवाल यह है कि एक जासूसी एजेंसी ने एक टेक कंपनी के मालिक को यह जानकारी क्यों दी? और इसका आपके और हमारे स्मार्टफोन पर क्या असर होगा? आइए, आसान भाषा में इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी जानते हैं.

टिम कुक को ही क्यों दी गई चेतावनी?
यह बात किसी से छिपी नहीं है कि Apple का सबसे बड़ा बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बेस चीन में है. iPhone बनाने वाली फैक्ट्रियों से लेकर सप्लाई चेन तक, Apple पूरी तरह से चीन और ताइवान पर निर्भर है. CIA के निदेशक विलियम बर्न्स ने टिम कुक को संकेत दिया है कि अगर 2027 तक चीन ने ताइवान पर हमला किया, तो Apple का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है. ताइवान की कंपनी TSMC दुनिया की सबसे एडवांस चिप बनाती है, जो Apple के हर डिवाइस की जान है. अगर वहां युद्ध हुआ, तो iPhone का उत्पादन पूरी तरह ठप हो जाएगा. 

यह भी पढ़ें:- आपके फोन में छिपे हो सकते हैं 'जासूस' ऐप्स, 1.5 करोड़ लोग हुए शिकार, तुरंत चेक करें

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है 'मिशन 2027'?
अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना (PLA) को 2027 तक तैयार रहने का निर्देश दिया है. यह साल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चीनी सेना की स्थापना का 100वां साल होगा. चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसे वापस पाने के लिए बल प्रयोग की धमकी देता रहा है.

क्या है खतरे की वजह?
ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट चिप्स बनाने वाला देश है. यहां बने चिप्स हर स्मार्टफोन, कंप्यूटर, कार और कई हाई‑टेक मशीनों में इस्तेमाल होते हैं. CIA का मानना है कि अगर चीन ताइवान पर कब्जा करता है, तो दुनिया भर की टेक कंपनियों की सप्लाई लाइन ठप हो सकती है. इससे वैश्विक बाजार और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं. इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह चेतावनी 2023 में हुई एक बैठक के दौरान दी गई थी. इस बैठक में Apple, Nvidia, AMD और Qualcomm जैसी बड़ी कंपनियों के प्रमुख शामिल थे. इन सभी को बताया गया कि ताइवान पर चीन की गतिविधियों की संभावित तैयारी तेज हो रही है.

आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है?
अगर CIA की बात सच साबित होती है, तो आने वाले समय में गैजेट्स की कीमतें आसमान छू सकती हैं. स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक कारों की कमी हो जाएगी, क्योंकि 'सेमीकंडक्टर चिप' का सबसे बड़ा केंद्र युद्ध की आग में होगा. 

Tim Cook का रिएक्शन
बैठक के बाद कहा गया कि Tim Cook ने अधिकारियों से बातचीत में यह स्वीकार किया कि यह जानकारी उनके लिए चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि अब वह रात में एक आंख खोलकर सोते हैं. क्योंकि चीन का कदम सिर्फ टेक इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि दुनिया के आर्थिक और टेक्नोलॉजी ढांचे पर बड़ा असर डाल सकता है. इसी खतरे के कारण Apple अब अपना कारोबार चीन से समेटकर भारत ला रहा है.

कंपनियों की तैयारी
इस खबर के बाद अब कुछ कंपनियां धीरे‑धीरे अमेरिका में अपने काम को बढ़ाने या साझेदारी करने की योजना बना रही हैं, ताकि किसी तरह का संकट आने पर उनका कारोबार प्रभावित न हो. लोग भारत की तरफ भी बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं. लेकिन अधिकांश कंपनियों के लिए ताइवान की चिप आज भी टेक्नोलॉजी का सबसे उन्नत और किफायती जरिया है.

यह भी पढ़ें:- Instagram का नया धमाका! अब बड़ी स्क्रीन पर भी दिखेगी रील्स और पोस्ट, Google TV पर...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Apple China CrisisTim Cook CIAApple Tim CookTaiwan China

Trending news

जितनी बार पीएम आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन...स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना
Tamil Nadu news
जितनी बार पीएम आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन...स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना
भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी... नितिन नबीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना
BJP
भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी... नितिन नबीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM मोदी की इजराइल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल
PM Modi Israel visit
PM मोदी की इजराइल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल
'हम कर रहे थे प्रदर्शन..',महिला BLO ने दर्ज कराई अधिकारी के समर्थकों के खिलाफ शिकायत
West Bengal news
'हम कर रहे थे प्रदर्शन..',महिला BLO ने दर्ज कराई अधिकारी के समर्थकों के खिलाफ शिकायत
NCERT किताब मामले में CJI ने कहा- किसी को न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं
NCERT book
NCERT किताब मामले में CJI ने कहा- किसी को न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं
झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता… लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग
Tamil Nadu Assembly elections
झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता… लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग
PM मोदी की इजराइल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!
PM Narendra Modi Israel Visit
PM मोदी की इजराइल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
state name
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
pm modi israel visit 2026
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
T-20 World Cup
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?