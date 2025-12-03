Advertisement
स्कैमर्स की अब खैर नहीं! Google ने फोन में फिट किया 'एंटी-स्कैम कवच', फ्रॉड का मिनटों में मिलेगा Alert, जानें कैसे

Scam Detection Feature: Google ने  अपने यूजर्स की डिजिटल सुरक्षा को एक नया हथियार दे दिया है! बढ़ते ऑनलाइन स्कैम और फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए कंपनी ने अपने इकोसिस्टम में कई स्मार्ट सेफ्टी फीचर्स जोड़े हैं. इनमें सबसे कमाल का फीचर है Circle to Search, जो एक एंटी-स्कैम टूल की तरह काम करता है. इसकी मदद से यूजर्स स्कैम और फ्रॉड के बारे में मिनटों में जान सकते हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 03, 2025, 01:20 PM IST
Google Circle to Search: स्कैम और ऑनलाइन फ्रॉड लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं. ऐसे में Google ने अपने यूजर्स की सेफ्टी के लिए एक नया कवच दे दिया है. गूगल ने अपने Android इकोसिस्टम में कई जबरदस्त फीचर्स ला दिया है. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में है Circle to Search जिसे कंपनी अब एक एंटी-स्कैम वेपन की तरह प्रमोट कर रही है. गूगल के इस नए फीचर की सहायता से यूज़र्स किसी भी संदिग्ध टेक्स्ट, इमेज या लिंक के बारे में तुरंत सर्च कर उसकी असलियत जान पाएंगे.

सिर्फ इतना ही नहीं Google ने Android में कई और स्मार्ट सेफ्टी टूल्स को शामिल किया हैं जो ऑनलाइन हो रहे स्कैम की पहचान करने के साथ-साथ यूजर्स को रियल-टाइम में अलर्ट भी देंगे. डिजिटल सुरक्षा की इस लड़ाई में ये नए अपडेट कितने गेम-चेंजर साबित होंगे, आइए विस्तार से समझते हैं...

Google ने Android यूजर्स के लिए कई नए फीचर्स लाया है. इनमें से कुछ फीचर्स Android 16 अपडेट के साथ चुनिंदा Pixel डिवाइस पर मिलने भी लगे हैं, वहीं दूसरे Android वर्जन पर भी जल्द उपलब्ध होंगे. इन नए फीचर्स में सबसे खास फीचर है Circle to Search जो अब यूजर्स को स्कैम और फ्रॉड से बचाने में सहायता करेगा. सर्किल टू सर्च को इनेबल करने के बाद यूजर उन मेसेजेस या टेक्स्ट को सर्कल कर सकते हैं जिनपर उन्हें शक है. इसके बाद एआई इस सेलेक्टेड कॉन्टेंट के बारे में यूजर को जानकारी देगा कि वह फ्रॉड है या सही. यह फीचर ऐंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए आया है.

स्कैम डिटेक्शन के साथ Circle to Search

गूगल का नया फीचर Circle to Search अब इनकमिंग मैसेज या ऑन-स्क्रीन कंटेंट को तुरंत स्कैन करके यह वेरीफाई कर सकता है कि कहीं वह स्कैम या फ्रॉड तो नहीं. जैसे ही आप इसे एक्टिवेट करेंगे एक AI Overview पॉप-अप होगा जो उस स्कैम के बारे में जानकारी देगा. इसके साथ ही आपको इससे बचने के लिए जरूरी बातें भी बताएगा. इसका मतलब है कि अब आपको स्कैम की जानकारी के लिए ऐप बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी.

Google ने इस फीचर को लेकर जानकारी दी है कि यह फीचर लेंस के जरिए टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट लेकर उसे अपलोड करना होगा. फीचर Google के ऐंड्रॉयड 16 QPR2 अपडेट में अभी देखने को मिल रहा है जिसमें और भी कई सिक्योरिटी फीचर शामिल हैं. इनमें अनचाहे ग्रुप चैट से और जल्दी बाहर निकलने की सुविधा भी है. 

सेफ्टी और प्राइवेसी के लिए नए अपडेट
इस अपडेट में Google ने आउटगोइंग नंबर डायल करते समय कॉल को अर्जेंट मार्क करने का ऑप्शन दिया है. जिसकी सहायता से फोन ऐप में आप किसी कॉल को जरूरी के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं. कॉल रिसीव न होने पर भी यह जरूरी नोट कॉल हिस्ट्री में रहेगा.

Google Messages में एंटी-स्पैम
नए अपडेट में अब यूजर्स आसानी से ग्रुप चैट्स को रिपोर्ट करके लेफ्ट हो सकते हैं. खासकर अगर उन्हें लगता है कि किसी अनजान नंबर ने फ्रॉड या स्कैम के लिए उन्हें ग्रुप में शामिल किया गया है. ग्रुप जॉइन करने की नोटिफिकेशन पर ही आपको अलर्ट और सेफ्टी टिप्स मिलेंगे जिसके बाद आप एक-टैप एक्शन से चैट से हट सकते हैं.

Google के नए अपडेट आपके एक्सपीरियंस को और बनाएगा बेहतर

ब्लूटूथ LE हियरिंग एड्स- नए अपडेट में अब Fast Pair को सपोर्ट मिलेगा जिससे ब्लूटूथ कनेक्ट करना आसान हो जाएगा.

वॉयस एक्सेस- नए अपडेट के बाद आप Gemini को निर्देश देकर हैंड्स-फ्री फोन कंट्रोल कर सकते हैं.

गाइडेड फ्रेम- Gemini मॉडल का यह फीचर Pixel फोन पर कैमरा व्यू में मौजूद चीजों के बारे में बताएगा.

