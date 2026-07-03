Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /Cisco का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट! 90,000 इंसानों के साथ काम करेंगे 90,000 AI रोबोट, करेंगे ऑफिस का सारा काम

Cisco का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट! 90,000 इंसानों के साथ काम करेंगे 90,000 AI रोबोट, करेंगे ऑफिस का सारा काम

Cisco अगस्त से अपने सभी 90,000 कर्मचारियों के लिए पर्सनल AI एजेंट्स रोलआउट करने जा रहा है. जानिए क्यों कंपनी के बड़े अधिकारी ने इसे 'बिना ड्रग्स की सर्जरी' जैसा दर्दनाक बताया और क्या है सिस्को का नया $9 बिलियन का AI गेमप्लान. पूरी जानकारी आसान भाषा में.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jul 03, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:59 AM IST
Cisco का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट! 90,000 इंसानों के साथ काम करेंगे 90,000 AI रोबोट, करेंगे ऑफिस का सारा काम
Image Credit: AI से निर्मित फोटो.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Cisco का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट! 90,000 इंसानों के साथ काम करेंगे 90,000 AI रोबोट
Cisco AI Agents1 min ago
2
mojtaba khamenei10 min ago
3
Panchang27 min ago
4
Thailand28 min ago
5
Delhi news29 min ago