/Cisco का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट! 90,000 इंसानों के साथ काम करेंगे 90,000 AI रोबोट, करेंगे ऑफिस का सारा काम

टेक जगत में एक बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है. दिग्गज नेटवर्किंग कंपनी Cisco अगस्त महीने से इतिहास का सबसे बड़ा एआई (AI) प्रयोग शुरू करने वाली है. कंपनी अपने सभी 90,000 कर्मचारियों को पर्सनल AI एजेंट्स देने जा रही है. लेकिन यह सफर जितना शानदार दिख रहा है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है. कंपनी के ही एक टॉप एग्जीक्यूटिव ने इसे 'बिना दवाओं के की जाने वाली सर्जरी' जैसा दर्दनाक बताया है. आइए जानते हैं कि Cisco का यह नया मास्टरस्ट्रोक क्या है और इससे टेक इंडस्ट्री कैसे बदलने वाली है.
दिग्गज टेक कंपनी Cisco ने ऐलान किया है कि अगस्त से वह अपने पूरे वर्कफोर्स यानी 90,000 कर्मचारियों के लिए AI एजेंट्स तैनात करने जा रही है. यह अब तक का सबसे बड़ा कॉपोरेट AI रोलआउट माना जा रहा है. फॉर्च्यून की रिपोर्ट के मुताबिक हर कर्मचारी को एक पर्सनल AI असिस्टेंट मिलेगा. यह असिस्टेंट उनके रोजमर्रा के टास्क संभालेगा, उनके सवालों के जवाब देगा और काम के हिसाब से सबसे बेस्ट AI मॉडल को खुद चुन लेगा.
Cisco के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) मार्क पैटरसन ने बताया कि यह सिस्टम बहुत स्मार्ट है. यह हर काम के लिए सबसे सटीक और किफायती AI मॉडल को डायनेमिकली सिलेक्ट करता है. आमतौर पर जटिल एआई कामों में लाखों टोकन खर्च होते हैं जिससे बजट बिगड़ जाता है. Cisco ने अपना खुद का ऑन-प्रिमाइसेस (On-premises) इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया है. इससे डेटा सुरक्षित रहेगा और टोकन का भारी-भरकम खर्च भी काफी कम हो जाएगा.
इस बड़े बदलाव के साथ ही Cisco पूरी कंपनी में अपस्किलिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रही है. कर्मचारियों को एआई टूल्स के साथ नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. मार्क पैटरसन को उम्मीद है कि अलग-अलग टीमों के बीच नई-नई एआई एप्लीकेशंस खोजने की होड़ मचेगी. इस इंटरनल कंपटीशन से कंपनी के भीतर इनोवेशन की एक नई लहर पैदा होगी.
Cisco अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहले से ही 80 से 90 फीसदी काम एआई के जरिए कर रहा है. कंपनी के जरूरी वित्तीय दस्तावेजों (MD&A Filings) का पहला ड्राफ्ट अब एआई ही तैयार करता है. इतना ही नहीं, कंपनी ने एक इन्वेस्टर रिलेशंस टूल भी बनाया है जो प्रतिस्पर्धी कंपनियों के कॉल रिकॉर्ड्स का एनालिसिस करता है. पैटरसन की टीम अब 'CFO Cockpit' नाम का एक शानदार डैशबोर्ड बना रही है जो बिजनेस ट्रेंड्स की भविष्यवाणी करेगा और आगे के कदम सुझाएगा.
40 साल पुरानी Cisco ने खुद को एआई युग के लिए पूरी तरह री-पोजीशन कर लिया है. कंपनी हाई-स्पीड डेटा सेंटर नेटवर्किंग, कस्टम सिलिकॉन और एआई सिक्योरिटी में लगातार निवेश कर रही है. साल 2026 में कंपनी का स्टॉक अब तक 53% बढ़ चुका है और यह $117 के आसपास ट्रेड कर रहा है. कंपनी ने साल 2026 के लिए अपना एआई गाइडेन्स बढ़ाकर $9 बिलियन कर दिया है. पैटरसन का कहना है कि उन्होंने अपने 26 साल के करियर में इतना बड़ा बिजनेस अवसर कभी नहीं देखा.
इस सफलता के बीच Cisco की चीफ कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफिसर लिज़ सेंटोनी ने एक कड़वा सच भी बयां किया है. उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनी में एआई को लागू करना बहुत मुश्किल और दर्दनाक होता है. उन्होंने इसे 'बिना दवाओं के सर्जरी' जैसा बताया. लिज़ के मुताबिक सिर्फ पुराने काम के तरीकों में एआई जोड़ देने से समस्याएं हल नहीं होतीं. शुरुआत में उन्होंने कस्टमर सपोर्ट में जो एआई लगाया था, उससे काम तो तेज हुआ लेकिन ग्राहकों का अनुभव नहीं सुधरा. असली चुनौती यह है कि एआई के जरिए पहली बार में ही ग्राहक को सही इंजीनियर से कैसे जोड़ा जाए.