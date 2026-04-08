Claude AI Down: अचानक ठप हुआ क्लॉड एआई, कोडिंग से लेकर चैटिंग तक सब बंद, जानें आखिर हुआ क्या

AI चैटबॉट्स आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन जब ये अचानक काम करना बंद कर दें तो परेशानी बढ़ जाती है. हाल ही में Anthropic का लोकप्रिय चैटबॉट Claude AI दुनियाभर में डाउन हो गया, जिससे सैकड़ों यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

क्या है पूरा मामला

Claude AI में आई इस समस्या के कारण यूजर्स Android, iOS और वेब—तीनों प्लेटफॉर्म पर इसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. कई लोगों ने शिकायत की कि उन्हें चैट का जवाब नहीं मिल रहा या फिर बातचीत ही लोड नहीं हो रही. इतना ही नहीं, कोड से जुड़े सवाल भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जिससे डेवलपर्स और टेक यूजर्स को ज्यादा परेशानी हुई. यह दिक्कत किसी एक डिवाइस या प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि समस्या बैकएंड सिस्टम में है. यानी सर्वर लेवल पर गड़बड़ी के कारण यह आउटेज हुआ है.

यूजर्स ने कैसे दी जानकारी

जैसे ही यह समस्या सामने आई, यूजर्स ने आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म्स पर इसकी रिपोर्ट करना शुरू कर दिया. लोगों ने बताया कि या तो चैट लोड नहीं हो रही, या जवाब बहुत देर से आ रहा है, या फिर ऐप बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा. इन रिपोर्ट्स से यह भी पता चलता है कि शुरुआत में समस्या हल्की थी, लेकिन धीरे-धीरे यह बड़ी आउटेज में बदल गई. इससे पहले भी कुछ छोटे-छोटे स्पाइक्स देखे गए, जो इस बात का संकेत देते हैं कि सर्विस पहले से ही अस्थिर थी.

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Downdetector डेटा क्या कहता है

Downdetector के अनुसार, इस आउटेज की शिकायतें दोपहर के समय तेजी से बढ़ीं. करीब 12:19 बजे के आसपास शिकायतों की संख्या लगभग 394 तक पहुंच गई, जो पहले काफी कम थी. यह दिखाता है कि समस्या अचानक बढ़ी, न कि धीरे-धीरे. यानी यूजर्स को एकदम से बड़े स्तर पर परेशानी का सामना करना पड़ा.

किन फीचर्स पर पड़ा असर

इस आउटेज में सबसे ज्यादा असर Claude Chat पर पड़ा, जहां लगभग 49 प्रतिशत यूजर्स ने समस्या बताई. वहीं करीब 30 प्रतिशत यूजर्स को Claude Code में दिक्कत आई, जबकि लगभग 15 प्रतिशत लोगों को ऐप ही एक्सेस नहीं हो पा रहा था. इससे साफ है कि यह समस्या सिर्फ एक फीचर तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे प्लेटफॉर्म को प्रभावित कर रही थी.

कंपनी का अभी तक कोई बयान नहीं

खबर लिखे जाने तक Anthropic की तरफ से इस आउटेज को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. कंपनी ने न तो इसकी वजह बताई है और न ही यह कहा है कि सर्विस कब तक ठीक होगी. ऐसे मामलों में आमतौर पर बैकएंड सर्विस ठीक होने के बाद ही प्लेटफॉर्म दोबारा सामान्य रूप से काम करने लगता है. इसलिए यूजर्स को फिलहाल इंतजार करना पड़ सकता है.