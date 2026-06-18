आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए आज की दोपहर एक बुरी खबर लेकर आई है. एंथ्रोपिक (Anthropic) कंपनी का मशहूर चैटबॉट 'Claude AI' अचानक ठप हो गया है. 18 जून की दोपहर को अचानक आई इस तकनीकी खराबी के बाद दुनिया भर के हजारों यूजर्स परेशान हैं. आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर (Downdetector) पर शिकायतों की बाढ़ आ गई है. यूजर्स न तो नए प्रॉम्ट सबमिट कर पा रहे हैं और न ही अपनी पुरानी चैट को लोड कर पा रहे हैं. यहाँ तक कि कई लोगों का अकाउंट लॉगिन भी नहीं हो रहा है. आइए जानते हैं इस बड़े आउटेज से जुड़ी पूरी डिटेल्स .
आउटेज को ट्रैक करने वाले प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, 18 जून की दोपहर को अचानक शिकायतें बढ़ गईं. दोपहर करीब 12:33 बजे तक शिकायतों का आंकड़ा 2,500 के पार पहुँच गया था. पिछले 24 घंटों में इस चैटबॉट की सर्विस बिल्कुल सामान्य काम कर रही थी, लेकिन दोपहर के समय अचानक ग्राफ में एक बड़ा स्पाइक (उछाल) देखा गया. इससे साफ़ पता चलता है कि यह कोई छोटी-मोटी समस्या नहीं बल्कि एक बड़ा सर्वर आउटेज है .
डाउनडिटेक्टर पर दर्ज रिपोर्टों के अनुसार, Claude AI की कई तरह की सर्विसेज प्रभावित हुई हैं. इनमें Claude Chat, Claude API, Claude Code, ऐप एक्सेस, वेबसाइट एक्सेस और लॉगिन सर्विस शामिल हैं. यूजर्स को काफी लैग (Lag) और स्लो स्पीड का सामना भी करना पड़ रहा है. आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा 60% शिकायतें 'Claude Chat' को लेकर आई हैं. इसके अलावा 26% यूजर्स को मोबाइल ऐप और 7% लोगों को वेबसाइट चलाने में दिक्कत हो रही है .
इस खराबी के बाद बड़ी संख्या में यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का रुख किया. कई यूजर्स ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए बताया कि उनके कन्वर्सेशन लोड नहीं हो रहे हैं. कुछ लोगों का कहना था कि प्रॉम्ट सबमिट करने पर लगातार एरर आ रहा है. दफ्तरों और कोडिंग के काम के लिए Claude AI पर निर्भर रहने वाले प्रोफेशनल्स को इसके कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. यूजर्स इस बात से भी परेशान हैं कि वे अपने पेड अकाउंट्स में भी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं .
इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि Claude AI को बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. कंपनी ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि यह आउटेज किस वजह से आया है और इसे ठीक होने में कितना समय लगेगा. यूजर्स लगातार कंपनी के ऑफिशियल हैंडल से अपडेट का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे अपना काम दोबारा शुरू कर सकें .
अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो कुछ बुनियादी तरीके अपना सकते हैं. सबसे पहले अपने वेब पेज को रिफ्रेश करें या मोबाइल ऐप को बंद करके दोबारा चालू करें. एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन भी जरूर चेक कर लें. हालांकि, चूंकि यह समस्या सीधे कंपनी के सर्वर की तरफ से है, इसलिए बेसिक ट्रबलशूटिंग से शायद काम न बने. ऐसे में यूजर्स के पास केवल एक ही रास्ता बचता है कि वे एंथ्रोपिक की तरफ से सर्विस रीस्टोर होने का इंतजार करें.