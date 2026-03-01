ट्रंप ने किया बैन तो जनता ने सिर आंखों पर रखा! Claude Ai ने ChatGPT को पछाड़ा, बना अमेरिका का सबसे पॉपुलर ऐप

Claude App Surge US Store: अगर आपको लगता है कि बदनाम होने से आपकी साख खत्म हो जाती है, तो जरा रुकिए. AI की दुनिया में इन दिनों बिल्कुल इसके उलट हो रहा है. बदनामी और बैन के बाद एंथ्रोपिक कंपनी के एआई चैटबॉट क्लाउड (Claude) ने अमेरिका के एप्पल ऐप स्टोर पर तहलका मचा दिया है. जिस कंपनी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर बैन करने का आदेश दिया था, अब वही कंपनी अमेरिकियों की पहली पसंद बनती जा रही है. विवाद के कुछ ही घंटों के भीतर क्लाउड ऐप अमेरिका में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है.

क्या है यह पेंटागन बनाम क्लाउड की रार?

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) ने एंथ्रोपिक से मांग की कि वह अपने एआई मॉडल से सेफ्टी गार्डरेल्स (सुरक्षा कवच) हटा ले, ताकि सेना इसका इस्तेमाल बिना किसी रोक-टोक के कर सके. लेकिन एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई ने इससे साफ मना कर दिया. उन्होंने कहा कि वे अपने एआई का इस्तेमाल जासूसी या बिना इंसानी दखल वाले घातक हथियारों (Autonomous Weapons) के लिए नहीं होने देंगे. इसी जिद के बाद ट्रंप सरकार ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया.

बैन बना 'वरदान', डाउनलोड्स में लगी आग

लेकिन हैरानी की बात यह है कि जैसे ही सरकार ने एंथ्रोपिक पर बैन लगाया, आम लोगों के बीच इस ऐप को लेकर उत्सुकता चरम पर पहुंच गई. क्लाउड ऐप ने देखते ही देखते टिक-टॉक, इंस्टाग्राम और यहां तक कि चैटजीपीटी (ChatGPT) को भी पीछे छोड़ दिया और फ्री ऐप्स की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गया. एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोगों को एंथ्रोपिक का स्टैंड (Ethical Stand) पसंद आया. जनता को लगा कि जो कंपनी सरकार के दबाव में नहीं झुक रही, उसका एआई सुरक्षित और भरोसेमंद होगा. हॉलीवुड की मशहूर सिंगर कैटी पेरी ने भी सोशल मीडिया पर क्लाउड के सब्सक्रिप्शन का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई.

क्या अब सैम ऑल्टमैन की बढ़ेगी टेंशन?

अभी तक एआई की रेस में OpenAI के ChatGPT का एकछत्र राज था. लेकिन क्लाउड की इस अचानक बढ़ी पॉपुलैरिटी ने ChatGPT का पूरा खेल पलट कर रख दिया है. एक तरफ जहां सैम ऑल्टमैन ने पेंटागन के साथ हाथ मिला लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ डारियो अमोदेई ने सरकार के खिलाफ विद्रोह करके जनता का दिल जीत लिया है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह पॉपुलैरिटी आगे भी बनी रहती है या फिर यह सिर्फ एक विवाद का तात्कालिक प्रभाव है.

