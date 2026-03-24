बिना छुए लगेगा फोन और खुद टाइप होगा मैसेज! Claude लाया गजब का AI फीचर, फोन कॉल भी खुद ही उठाएगा

Anthropic ने अपने AI असिस्टेंट Claude AI में एक बड़ा अपडेट जारी किया है. अब यह AI आपके कंप्यूटर और ऐप्स को कंट्रोल करके कई काम खुद कर सकता है. लेकिन कंपनी यहीं नहीं रुक रही. अब Anthropic एक नए फीचर पर काम कर रही है, जिससे Claude AI आपके मोबाइल फोन को भी कंट्रोल कर सकेगा.

Orbit फीचर क्या है

इस नए फीचर का नाम “Orbit” बताया जा रहा है, जो अभी टेस्टिंग स्टेज में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फीचर Claude को स्मार्टफोन पर कई काम करने की क्षमता देगा. इसमें कॉल करना, मैसेज भेजना, कैलेंडर बनाना या डिलीट करना, फाइल प्रेजेंट करना और यहां तक कि ब्राउजर को कंट्रोल करना भी शामिल है. अगर यह फीचर पूरी तरह लॉन्च होता है, तो AI आपके फोन को बिना किसी अतिरिक्त टूल के खुद चला सकेगा.

मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर कंट्रोल

अभी Claude AI कंप्यूटर पर कई काम कर सकता है, लेकिन फोन के लिए उसे अलग टूल्स की जरूरत होती है. Orbit फीचर आने के बाद यह गैप खत्म हो सकता है. यानी AI एक ही समय में आपके कंप्यूटर और स्मार्टफोन दोनों पर काम कर पाएगा. इससे ऑटोमेशन का पूरा सिस्टम बन जाएगा, जहां AI आपके दिए गए निर्देशों के अनुसार हर डिवाइस पर काम करेगा.

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कंप्यूटर पर क्या-क्या कर सकता है Claude

नए अपडेट के बाद Claude AI आपके माउस, कीबोर्ड और स्क्रीन को कंट्रोल कर सकता है. यह ऐप्स खोल सकता है, ब्राउजर में काम कर सकता है, स्प्रेडशीट भर सकता है और कई दूसरे टास्क खुद पूरा कर सकता है. इसका मतलब है कि Claude अब सिर्फ एक चैटबॉट नहीं, बल्कि एक पर्सनल AI एजेंट बनता जा रहा है, जो आपके लिए काम कर सकता है.

कैसे बदलेगा यूजर एक्सपीरियंस

इस फीचर के आने के बाद यूजर्स को कई काम खुद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप Claude को एक निर्देश देकर छोड़ सकते हैं और जब आप वापस आएंगे, तो आपका काम पूरा मिल सकता है. यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, जो मल्टीटास्किंग करते हैं या समय बचाना चाहते हैं.

अभी किन यूजर्स को मिल रहा है फीचर

फिलहाल यह फीचर सभी के लिए उपलब्ध नहीं है. इसे रिसर्च प्रीव्यू के तौर पर सीमित यूजर्स को दिया गया है. यह सुविधा अभी सिर्फ macOS पर काम कर रही है और इसके लिए Claude के डेस्कटॉप और मोबाइल ऐप दोनों को अपडेट करना जरूरी है.

क्या हैं इसके जोखिम

जहां यह फीचर काफी एडवांस है, वहीं इसके साथ कुछ चिंताएं भी जुड़ी हैं. अगर AI को फोन और कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल मिल जाता है, तो डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर सवाल उठ सकते हैं. इसलिए कंपनियों को ऐसे फीचर्स के साथ मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम भी देना होगा.