/AI में लिखी पर्सनल बातें बन गईं पब्लिक! Google पर दिखीं Claude की सीक्रेट चैट्स, आखिर कैसे हुई यह बड़ी चूक?

अगर आपने भी कभी किसी AI चैटबॉट में कुछ बहुत ही पर्सनल बातें टापइ की हों यह सोचकर कि वह सिर्फ आपके और एआई के बीच ही रहेगी, तो जरा सावधान हो जाइए. डिजिटल दुनिया में हम अक्सर स्क्रीन के उस पार बैठे AI को अपना राज बिना सोचे बता देते हैं. दिल की बातें, सीक्रेट बिजनेस प्लान, पर्सनल हेल्थ रिपोर्ट्स या रेज्युमे सब कुछ बिना झिझक चैट बॉक्स में डाल देते हैं. लेकिन क्या हो अगर आपका वही सीक्रेट टॉक अचानक गूगल सर्च पर पूरी दुनिया के सामने आ जाए? कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला हुआ है. एंथ्रोपिक के एआई चैटबॉट Claude यूजर्स के साथ, जिसने यूजर्स के होश उड़ा दिए हैं. आइए समझते हैं कि आखिर यह भारी चूक कैसे हुई.