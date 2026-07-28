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AI में लिखी पर्सनल बातें बन गईं पब्लिक! Google पर दिखीं Claude की सीक्रेट चैट्स, आखिर कैसे हुई यह बड़ी चूक?

अगर आप भी AI चैटबॉट में अपनी पर्सनल बातें, रेज्यूमे या ऑफिस का काम शेयर करते हैं, तो सावधान हो जाइए. Claude AI यूजर्स की सैकड़ों सीक्रेट चैट्स Google पर लीक हो गई हैं. जानिए कैसे हुई यह बड़ी चूक और Google का इस पर क्या कहना है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 28, 2026, 07:28 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:28 PM IST
AI में लिखी पर्सनल बातें बन गईं पब्लिक! Google पर दिखीं Claude की सीक्रेट चैट्स, आखिर कैसे हुई यह बड़ी चूक?

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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