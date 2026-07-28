/AI में लिखी पर्सनल बातें बन गईं पब्लिक! Google पर दिखीं Claude की सीक्रेट चैट्स, आखिर कैसे हुई यह बड़ी चूक?

अगर आपने भी कभी किसी AI चैटबॉट में कुछ बहुत ही पर्सनल बातें टापइ की हों यह सोचकर कि वह सिर्फ आपके और एआई के बीच ही रहेगी, तो जरा सावधान हो जाइए. डिजिटल दुनिया में हम अक्सर स्क्रीन के उस पार बैठे AI को अपना राज बिना सोचे बता देते हैं. दिल की बातें, सीक्रेट बिजनेस प्लान, पर्सनल हेल्थ रिपोर्ट्स या रेज्युमे सब कुछ बिना झिझक चैट बॉक्स में डाल देते हैं. लेकिन क्या हो अगर आपका वही सीक्रेट टॉक अचानक गूगल सर्च पर पूरी दुनिया के सामने आ जाए? कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला हुआ है. एंथ्रोपिक के एआई चैटबॉट Claude यूजर्स के साथ, जिसने यूजर्स के होश उड़ा दिए हैं. आइए समझते हैं कि आखिर यह भारी चूक कैसे हुई.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार Anthropic के Claude के सैकड़ों यूजर्स की पर्सनल बातचीत गूगल और दूसरे सर्च इंजनों पर दिखाई दी. इसके बाद प्राइवेसी को लेकर चिंता बढ़ गई. सर्च रिजल्ट्स में यूजर्स से शेयर किए गए चैट लिंक आ गए थे, जिनमें पर्सनल जानकारियां और ऑफिस का काम शामिल था. इस घटना के बाद प्राइवेसी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. अब इस पूरे मामले पर गूगल की तरफ से सफाई आई है. गूगल ने साफ किया है कि उसने खुद से इन बातचीत को सार्वजनिक नहीं किया है, बल्कि यह वेबसाइट मालिकों पर निर्भर करता है कि वे अपने वेबपेजों को सर्च इंजन में इंडेक्स होने देना चाहते हैं या नहीं.
बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रेडिट यूजर्स ने सबसे पहले इस बात को पकड़ा कि गूगल पर खास सर्च कमांड का इस्तेमाल करके 200 से ज्यादा क्लॉड चैट को खोजा जा सकता था. इसके साथ ही Bing, Brave और DuckDuckGo जैसे दूसरे सर्च इंजनों पर भी ये चैट दिखाई दे रहे थे.
गूगल पर दिखे इन चैट्स में कई तरह की संवेदनशील जानकारियां मौजूद थीं-
यूजर्स के रेज्यूमे, जिनमें उनके नाम, मोबाइल नंबर और नौकरी की डिटेल्स.
ऑफिस का काम.
हेल्थ से जुड़े रिसर्च और पर्सनल चैट.
मामला सामने आने के बाद क्लॉड बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक ने कहा कि चैट शेयर करने का कंट्रोल यूजर्स के ही हाथ में होता है. कंपनी के अनुसार, शेयर किए गए लिंक तब तक किसी को नहीं मिल सकते जब तक यूजर खुद उन्हें किसी के साथ शेयर न करे.
हालांकि, एंथ्रोपिक ने यह माना कि जब कोई बातचीत पब्लिकली शेयर की जाती है, तो तीसरे पक्ष उसे इंडेक्स या आर्काइव कर सकते हैं. कंपनी ने यह भी कहा कि शेयरिंग फीचर में यह तो लिखा होता है कि जिसके पास लिंक है, वह इसे देख सकता है, लेकिन वहां यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा होता कि यह गूगल सर्च में भी दिख सकता है.
गूगल के स्पोकपर्सन के मुताबिक वेबसाइट मालिकों को यह तय करने का पूरा कंट्रोल देते हैं कि उनके पेजों को क्रॉल या इंडेक्स किया जाना चाहिए या नहीं. हम हमेशा उनके निर्देशों का पालन करते हैं. रिपोर्ट्स आने के बाद एंथ्रोपिक ने अपनी वेबसाइट की सेटिंग्स में बदलाव किया, जिसके बाद ये चैट गूगल सर्च से हटने लगे.
ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी एआई चैटबॉट की बातचीत गूगल पर लीक हुई हो. पिछले साल OpenAI के ChatGPT के साथ भी यही हुआ था, जिसके बाद कंपनी ने सेटिंग्स में बदलाव किया था. इसके साथ ही एलन मस्क के Grok चैटबॉट के शेयर किए गए चैट भी सर्च रिजल्ट्स में दिखने लगे थे.
यह मामला यह समझने के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि जब आप एआई चैटबॉट में अपनी कोई पर्सनल जानकारी शेयर करते हैं, तो पब्लिक लिंक फीचर्स का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए.