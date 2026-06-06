/3 महीने में ₹84 लाख की बचत! इस छोटे से टूल ने क्लॉड कोडिंग को बना दिया 2x फास्ट और 3x सस्ता

किसी भी बड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को AI टूल्स के जरिए प्रोसेस करना बहुत महंगा सौदा साबित होता है. टोकन की सीमाएं काम को धीमा कर देती हैं और बार-बार एक ही चीज समझाने में पैसा बर्बाद होता है. GrapeRoot एक बिल्कुल फ्री और ओपन-सोर्स टूल है, जिसे गिटहब (GitHub) पर भी एक्सेस किया जा सकता है. इसके डेवलपर का कहना है कि इसमें कोई 'AI स्लोप' या फालतू का कचरा नहीं है, बल्कि यह एक नेचुरल और काम का टूल है. अगर यह टूल असल जिंदगी में ऐसे ही नतीजे देता रहा, तो यह कोडिंग के पूरे तरीके को बदलकर रख देगा. साथ काम करते समय सबसे बड़ी समस्या आती है भारी-भरकम खर्च और टोकन लिमिट की. इसी बीच Reddit पर एक डेवलपर के दावे ने कोडिंग कम्युनिटी में तहलका मचा दिया है. इस डेवलपर का दावा है कि एक नए ओपन-सोर्स टूल की मदद से क्लॉड कोडिंग अब पहले से दोगुनी तेज (2x faster) और तीन गुना सस्ती (3x cheaper) हो गई है. इतना ही नहीं, कुछ यूजर्स ने तो इसके इस्तेमाल से महज 3 महीने में $100K (यानी करीब 84 लाख रुपये) की बचत करने का दावा भी किया है. आइए जानते हैं कि यह अनोखा टूल क्या है और यह कैसे काम करता है.