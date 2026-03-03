Advertisement
Claude Down: चैट से लेकर ऐप तक सब ठप, आखिर क्यों बार-बार फेल हो रहा है एलन मस्क का ये प्रतिद्वंद्वी?

Anthropic Claude outage: पिछले 24 घंटों में यह Claude का दूसरा बड़ा आउटेज है, जिससे दुनिया भर के हजारों यूजर्स प्रभावित हुए हैं. अमेरिका में 4,000 से अधिक और भारत में सैकड़ों लोगों ने रिपोर्ट किया है. इसमें सबसे ज्यादा समस्या Chat (71%), App, और Website में देखी गई. कंपनी ने आउटेज की पुष्टि की है और कहा है कि वे इसकी जांच कर रहे हैं, हालांकि अभी तक बहाली का कोई निश्चित समय (Timeline) नहीं दिया गया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 03, 2026, 11:51 AM IST
Claude एक बार फिर डाउन हो गया है. यह पिछले 24 घंटों में दूसरी बार हुआ है, जिससे अलग-अलग देशों में हजारों यूजर्स प्रभावित हुए हैं. Claude को बनाने वाली कंपनी Anthropic की इस सेवा में आई रुकावट ने यूजर्स के बीच चिंता बढ़ा दी है. आउटेज ट्रैक करने वाले प्लेटफॉर्म Downdetector के मुताबिक, अमेरिका में सुबह करीब 9:35 बजे तक 4,000 से ज्यादा यूजर्स ने समस्या की शिकायत की थी. इनमें से लगभग 40 प्रतिशत लोगों ने Claude चैट में दिक्कत बताई, 34 प्रतिशत ने ऐप में समस्या की बात कही और करीब 15 प्रतिशत ने वेबसाइट के ठीक से काम न करने की शिकायत की.

भारत में भी यूजर्स प्रभावित
अमेरिका के अलावा भारत में भी यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा. इसी समय के दौरान लगभग 300 यूजर्स ने Claude इस्तेमाल करने में दिक्कत की रिपोर्ट दी. इनमें से 71 प्रतिशत यूजर्स ने खासतौर पर Claude चैट में समस्या बताई. वहीं 15 प्रतिशत ने ऐप को लेकर शिकायत की और 14 प्रतिशत ने वेबसाइट के काम न करने की बात कही. इससे साफ है कि यह समस्या सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी, बल्कि अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर असर दिखा.

2 मार्च को भी हुआ था आउटेज
यह ताजा रुकावट 2 मार्च को आए पिछले आउटेज के बाद हुई है. उस दिन शाम करीब 5 बजे से 8 बजे के बीच कई क्षेत्रों में Claude उपलब्ध नहीं था. उस समय भारत में 1,000 से ज्यादा यूजर्स ने शिकायत दर्ज कराई थी. लगातार दो दिनों में दो बार सेवा बाधित होने से यूजर्स के बीच सवाल उठने लगे हैं कि क्या AI प्लेटफॉर्म की स्थिरता पर असर पड़ रहा है.

कंपनी ने क्या कहा?
Claude की स्टेटस पेज पर इस नई समस्या को स्वीकार किया गया है. Anthropic ने कहा है कि वह इस मुद्दे की जांच कर रही है. हालांकि कंपनी ने अभी तक आउटेज की वजह साफ नहीं की है और न ही यह बताया है कि सेवा पूरी तरह कब तक बहाल होगी. यूजर्स फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म जल्द से जल्द सामान्य तरीके से काम करने लगे.

