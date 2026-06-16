आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में इस वक्त एक नया कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध शुरू हो चुका है. अमेरिकी कंपनी एन्थ्रोपिक (Anthropic) ने जैसे ही अपने सबसे शक्तिशाली और खतरनाक एआई मॉडल्स 'Claude Fable 5' और 'Mythos 5' को लॉन्च किया, वैसे ही अमेरिकी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर इस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए. अब स्थिति यह है कि जो अमेरिकी नागरिक नहीं है, वह इस टूल को छू भी नहीं सकता.
यहां तक कि इस एआई को बनाने वाले मशहूर रिसर्चर आंद्रेज करपैथी भी अमेरिकी नागरिक न होने के कारण इसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन जब बात पाबंदियों की हो, तो भारतीय डेवलपर्स चुप कैसे बैठ सकते हैं? सोशल मीडिया पर भारतीय टेकर्स ने ऐसे-से जादुई 'जुगाड़' शेयर करने शुरू कर दिए हैं, जिन्होंने अमेरिकी प्रतिबंधों की हवा निकाल दी है. आइए जानते हैं इस पूरे विवाद और जुगाड़ की इनसाइड स्टोरी.
एन्थ्रोपिक के ये नए एआई मॉडल्स सामान्य कामों के साथ-साथ साइबर सिक्योरिटी और कोडिंग में इतने एडवांस हैं कि अमेरिकी सरकार को इनके गलत इस्तेमाल का डर सताने लगा. वॉशिंगटन को डर है कि अगर यह तकनीक चीन, रूस या अन्य देशों के हाथ लग गई, तो इसका इस्तेमाल खतरनाक साइबर हमलों के लिए किया जा सकता है. इसी वजह से अमेरिकी सरकार के एक्सपोर्ट कंट्रोल नियमों के तहत इन दोनों टूल्स के विदेशी इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. अब केवल अमेरिकी आईडी और लोकेशन वाले लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.
Non US residents ban from using claude fable 5 and mythos
Do they really think they could stop Indians?
Nice confidence https://t.co/OsK72zb8O1 pic.twitter.com/GS4CcDuA1j
— Tanmay Jain (@TanmayJain5114) June 14, 2026
जैसे ही इंटरनेट पर इस बैन की खबर फैली, भारतीय टेक कम्युनिटी में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया. एक्स (X) और गिटहब (GitHub) जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय डेवलपर्स ने खुलकर अमेरिकी सरकार को चुनौती दे दी. एक यूजर का ट्वीट खूब वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है, "क्या वे सच में सोचते हैं कि वे भारतीयों को रोक सकते हैं?" भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने वीपीएन (VPN), विदेशी प्रॉक्सी सर्वर, विदेशी क्लाउड कनेक्शन और रिमोट डेस्कटॉप जैसे कई आसान तरीके शेयर कर दिए हैं, जिनके जरिए भारत में बैठकर भी इन प्रतिबंधित टूल्स को आसानी से चलाया जा रहा है.
हालांकि, भारतीय टेकर्स इन पाबंदियों को बायपास करने में अभी सफल हो रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी. आने वाले समय में एन्थ्रोपिक और अमेरिकी सरकार पहचान की जांच (Identity Verification) को बहुत कड़ा करने वाली है. इसमें यूजर के असली पासपोर्ट, बैंक कार्ड और बायोमेट्रिक डेटा की जांच की जा सकती है. अगर ऐसा होता है, तो वीपीएन और प्रॉक्सी जैसे सामान्य जुगाड़ पूरी तरह फेल हो जाएंगे और अंतरराष्ट्रीय डेवलपर्स के लिए इन टूल्स के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे.
इस पूरे विवाद ने भारत के सामने एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है. आज भारत में हजारों स्टार्टअप्स और लाखों डेवलपर्स पूरी तरह से अमेरिकी एआई टूल्स पर निर्भर हैं. अगर कल को अमेरिका भारत के लिए अपने सभी एडवांस एआई मॉडल्स जैसे चैटजीपीटी (ChatGPT) या क्लाउड (Claude) को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है, तो भारत का पूरा टेक इकोसिस्टम एक झटके में तबाह हो सकता है. यही वजह है कि देश के बड़े टेक लीडर्स अब सरकार से स्वदेशी एआई क्षमताएं बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.
भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरों का पूल है. सरकार ने 'नेशनल एआई मिशन' के तहत इस दिशा में कदम भी बढ़ाए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि भारत जुगाड़ ढूंढने के बजाय अपना खुद का 'सुपर एआई' मॉडल तैयार करे. हमें ऐसे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स की जरूरत है जो भारतीय भाषाओं, कृषि, स्वास्थ्य और यहां की स्थानीय समस्याओं के हिसाब से काम कर सकें. विदेशी पाबंदियों ने भारतीय टेक जगत को एक बहुत बड़ा सबक दिया है कि अगर दुनिया की रेस में आगे रहना है, तो तकनीक मांगनी नहीं बल्कि खुद बनानी होगी.