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वकीलों और CA की मौज! Claude लाया है Word के लिए गजब टूल, भारी-भरकम डाक्यूमेंट्स चुटकियों में होंगे तैयार

Claude for Word उन लोगों के लिए बेहद काम का साबित हो सकता है, जिन्हें लीगल रिव्यू, फाइनेंशियल मेमो लिखने या भारी एडिटिंग करनी पड़ती है. इस टूल की खासियत यह है कि यूजर अपने डॉक्यूमेंट से जुड़े सवाल सीधे पूछ सकते हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 13, 2026, 07:06 AM IST
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वकीलों और CA की मौज! Claude लाया है Word के लिए गजब टूल, भारी-भरकम डाक्यूमेंट्स चुटकियों में होंगे तैयार

Anthropic ने Microsoft के ऑफिस सॉफ्टवेयर पर सीधा वार करते हुए एक नया टूल लॉन्च किया है. कंपनी ने Microsoft Word के लिए Claude का बीटा वर्जन पेश किया है, जिसे खास तौर पर एक add-in के रूप में डिजाइन किया गया है. इसका मकसद है कि एडवांस AI को सीधे Word के अंदर इस्तेमाल किया जा सके. यह टूल खासकर लीगल और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो रोजाना जटिल डॉक्यूमेंट्स के साथ काम करते हैं.

जटिल डॉक्यूमेंट्स के लिए स्मार्ट AI

Claude for Word उन लोगों के लिए बेहद काम का साबित हो सकता है, जिन्हें लीगल रिव्यू, फाइनेंशियल मेमो लिखने या भारी एडिटिंग करनी पड़ती है. इस टूल की खासियत यह है कि यूजर अपने डॉक्यूमेंट से जुड़े सवाल सीधे पूछ सकते हैं और Claude उनके जवाब देता है. यह कोई साधारण सर्च नहीं है, बल्कि AI आपको क्लिकेबल citations के साथ जवाब देता है, जिससे आप सीधे उस हिस्से पर पहुंच सकते हैं जहां से जानकारी ली गई है.

स्मार्ट एडिटिंग और Tracked Changes फीचर

Anthropic ने दावा किया है कि उसने AI से एडिटिंग करते समय होने वाली सबसे बड़ी समस्या—फॉर्मेटिंग खराब होने—को हल कर लिया है. Claude टेक्स्ट को एडिट करते समय डॉक्यूमेंट की स्टाइल, नंबरिंग और फॉर्मेट को वैसा ही बनाए रखता है. इसके अलावा Tracked Changes जैसा फीचर भी दिया गया है, जिसमें यूजर हर बदलाव को accept या reject कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पारंपरिक एडिटिंग में होता है. इतना ही नहीं, Claude कमेंट थ्रेड को भी पढ़ सकता है और उसी के आधार पर टेक्स्ट में बदलाव कर सकता है, साथ ही जवाब देकर समझाता भी है कि क्या बदला गया है.

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Microsoft Copilot को मिल सकती है चुनौती

Microsoft पहले से ही अपने AI टूल Microsoft 365 Copilot के जरिए ऑफिस प्रोडक्टिविटी में बड़ा रोल निभा रहा है. हाल ही में कंपनी ने Copilot Wave 3 लॉन्च किया, जिसमें Word, Excel, PowerPoint और Outlook में AI को गहराई से इंटीग्रेट किया गया है. अब Copilot सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं, बल्कि पूरे काम के दौरान साथ रहने वाला टूल बन गया है.

Copilot के नए फीचर्स क्या करते हैं खास

Copilot अब Work IQ नाम के सिस्टम के साथ आता है, जो यूजर के काम, मीटिंग्स, चैट और फाइल्स को समझकर सुझाव देता है. Word में यह रफ नोट्स को प्रोफेशनल ड्राफ्ट में बदल सकता है. Excel में यह असली फॉर्मूला के साथ स्प्रेडशीट तैयार करता है. PowerPoint में यह कंपनी के ब्रांड और डिजाइन के हिसाब से प्रेजेंटेशन बनाता है, जबकि Outlook में यह ईमेल ड्राफ्ट और रिफाइन करने में मदद करता है. यानी Copilot अब सिर्फ लिखने में मदद नहीं करता, बल्कि पूरा “heavy lifting” खुद करता है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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