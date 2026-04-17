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Hindi NewsटेकAnthropic लाया इंसान की तरह सोचने वाला गजब AI टूल! अकेले ही घंटों का काम निपटा देगा मिनटों में, जानिए क्या है Opus 4.7

Anthropic लाया इंसान की तरह सोचने वाला गजब AI टूल! अकेले ही घंटों का काम निपटा देगा मिनटों में, जानिए क्या है Opus 4.7

एंथ्रोपिक ने नया क्लॉड ओपस 4.7 (Claude Opus 4.7) लॉन्च किया है, जो कोडिंग, विजन और सटीक निर्देश मानने में पिछले वर्जन से काफी बेहतर और अधिक रचनात्मक है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 17, 2026, 06:41 AM IST
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Anthropic लाया इंसान की तरह सोचने वाला गजब AI टूल! अकेले ही घंटों का काम निपटा देगा मिनटों में, जानिए क्या है Opus 4.7

Anthropic ने अपना नया AI मॉडल Claude Opus 4.7 लॉन्च कर दिया है. कंपनी के अनुसार, यह मॉडल उनके रोजमर्रा के बिजनेस टूल्स और सबसे एडवांस “Mythos” टेक्नोलॉजी के बीच की कड़ी है. हालांकि Anthropic ने खुद माना है कि Opus 4.7, Mythos जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन आम यूजर्स के लिए यह एक बड़ा अपग्रेड साबित हो सकता है. कंपनी का कहना है कि यह मॉडल लंबे और जटिल कामों को लगातार और सटीक तरीके से कर सकता है. साथ ही यह अपने जवाब देने से पहले खुद ही उन्हें वेरिफाई करने की कोशिश करता है, जिससे रिजल्ट ज्यादा भरोसेमंद बनते हैं. दिलचस्प बात यह है कि कई बेंचमार्क्स में यह Opus 4.6 से बेहतर प्रदर्शन करता है.

साइबर सेफ्टी पर खास फोकस

Claude Opus 4.7 को सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि सुरक्षित बनाने पर भी ध्यान दिया गया है. Anthropic के अनुसार, उनके पिछले “Mythos” मॉडल को लेकर यह चिंता थी कि इसका गलत इस्तेमाल साइबर अटैक के लिए हो सकता है. इसी वजह से Opus 4.7 में साइबर कैपेबिलिटीज को जानबूझकर सीमित किया गया है. इसमें नए ऑटोमैटिक “गार्डरेल्स” लगाए गए हैं, जो हैकिंग या हाई-रिस्क रिक्वेस्ट को ब्लॉक करते हैं. हालांकि, जिन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को डिफेंस के लिए इन टूल्स की जरूरत होती है, उनके लिए कंपनी एक “Cyber Verification Program” भी शुरू कर रही है, जिससे उन्हें कंट्रोल्ड एक्सेस दिया जाएगा.

कोडिंग और इंजीनियरिंग में बड़ा सुधार

Claude Opus 4.7 का सबसे बड़ा अपग्रेड इसके कोडिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्किल्स में देखा गया है. शुरुआती टेस्टर्स के मुताबिक, यह मॉडल अब जटिल और लंबे समय तक चलने वाले कोडिंग टास्क को संभाल सकता है, जिनके लिए पहले लगातार इंसानी निगरानी की जरूरत पड़ती थी. यह न सिर्फ इंस्ट्रक्शन को बेहतर तरीके से समझता है, बल्कि अपना काम सबमिट करने से पहले उसमें गलती भी खुद ही चेक करता है. इससे डेवलपर्स का काम काफी आसान हो सकता है.

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हाई-डेफिनिशन विजन क्षमता

इस नए मॉडल की “देखने” की क्षमता भी काफी बढ़ाई गई है. कंपनी का दावा है कि इसकी विजन कैपेबिलिटी लगभग तीन गुना बेहतर हो गई है. अब Claude Opus 4.7 हाई-रिजॉल्यूशन इमेज (2,576 पिक्सल तक) प्रोसेस कर सकता है. इसका मतलब है कि यह छोटे-छोटे टेक्स्ट पढ़ सकता है, जटिल डायग्राम समझ सकता है और डेंस स्क्रीनशॉट्स का भी सही विश्लेषण कर सकता है.

प्रोफेशनल क्रिएटिविटी में सुधार

Anthropic के अनुसार, Opus 4.7 अब “टेस्टफुल” यानी बेहतर क्रिएटिव सेंस के साथ काम करता है. ऑफिस से जुड़े काम जैसे UI डिजाइन करना, प्रेजेंटेशन बनाना या लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करना—इन सबमें यह ज्यादा क्वालिटी आउटपुट देता है. कंपनी का दावा है कि “Finance Agent” टेस्ट में इस मॉडल ने टॉप स्कोर किया है, जिससे यह साबित होता है कि यह एक मजबूत फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरह काम कर सकता है.

अब AI मानेगा आपकी बात बिल्कुल सही

Claude Opus 4.7 की एक और खासियत यह है कि यह इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल वैसे ही फॉलो करता है जैसे यूजर लिखता है. पुराने मॉडल्स कई बार अधूरी जानकारी को खुद से भरने की कोशिश करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. Anthropic का कहना है कि यूजर्स को अपने पुराने प्रॉम्प्ट्स को थोड़ा बदलना पड़ सकता है, क्योंकि यह मॉडल अब “गेस” करने की बजाय हर चीज को शब्दशः फॉलो करता है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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