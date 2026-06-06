आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए टेक दिग्गजों के बीच छिड़ी जंग अब अपने सबसे आक्रामक दौर में पहुंच गई है. एआई कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) ने आधिकारिक तौर पर अपना सबसे शक्तिशाली और फ्लैगशिप मॉडल 'Claude Opus 4.8' लॉन्च कर दिया है. यह नया मॉडल सीधे तौर पर ओपनएआई (OpenAI) के सबसे एडवांस मॉडल GPT-5.5 को टक्कर देने के लिए बाजार में उतारा गया है.
इस बार एंथ्रोपिक का पूरा ध्यान कोडिंग, रीजनिंग, ट्रांसपेरेंसी (पारदर्शिता) और लंबे समय तक चलने वाले एआई एजेंट टास्क पर है. इस लॉन्च की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें यूजर्स को यह तय करने की आजादी दी गई है कि मॉडल किसी समस्या को सुलझाने में कितनी कंप्यूटिंग मेहनत या समय लगाएगा. डेवलपर्स इस फीचर को 'Ultracode mode' (अल्ट्राकोड मोड) कह रहे हैं, जो कोडिंग की पूरी परिभाषा को बदलने का दम रखता है.
एंथ्रोपिक के अनुसार क्लॉड ओपस 4.8 को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिसर्च और जटिल एनालिटिकल टास्क्स के लिए पहले से कहीं ज्यादा समझदार बनाया गया है. इस मॉडल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह एआई की सबसे बड़ी कमजोरी यानी 'कॉन्फिडेंस के साथ गलत जवाब देना' (Hallucination) को बहुत हद तक कम करता है. अब अगर इस मॉडल के पास किसी सवाल का पर्याप्त डेटा या सबूत नहीं होगा, तो यह अपनी तरफ से अनुमान लगाने के बजाय सीधे तौर पर अपनी अनिश्चितता को स्वीकार करेगा. शुरुआती टेस्टर्स का कहना है कि यह एआई अब एक टूल की तरह नहीं बल्कि एक कोलाबोरेटर (सहयोगी) की तरह काम करता है, जो अंतिम जवाब देने से पहले यूजर से स्पष्टीकरण वाले सवाल पूछता है और कोडिंग के बड़े प्रोजेक्ट्स पर लंबे समय तक फोकस बनाए रखता है.
डेवलपर्स के बीच इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसके 'एफर्ट' सेटिंग्स की हो रही है. पुराने एआई मॉडल्स जहां हर छोटे-बड़े टास्क के लिए एक जैसी कंप्यूटिंग पावर लगाते थे, वहीं क्लॉड ओपस 4.8 में यूजर यह तय कर सकता है कि उसे तेज जवाब चाहिए या फिर मॉडल को समस्या पर गहराई से सोचने के लिए अधिक समय देना है. जब यूजर हाई-एफर्ट सेटिंग चुनता है, तो यह कोडिंग, डीबगिंग और कॉम्प्लेक्स प्लानिंग पर अपनी पूरी रीजनिंग पावर लगा देता है. इसी वजह से डेवलपर्स ने इसे अनौपचारिक रूप से 'अल्ट्राकोड मोड' का नाम दिया है. इसके साथ ही इसमें 'डायनेमिक वर्कफ़्लो' (Dynamic Workflows) नाम का फीचर दिया गया है, जो एक साथ सैकड़ों सब-एजेंट्स को कोऑर्डिनेट करके बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे हिस्सों में बांटकर और वेरीफाई करके फाइनल रिजल्ट देता है.
इन दोनों दिग्गज मॉडल्स के बीच असली मुकाबला कोडिंग परफॉर्मेंस और एआई एजेंट्स की क्षमता को लेकर है. एंथ्रोपिक का दावा है कि ओपस 4.8 प्रोग्रामिंग से जुड़े कार्यों में ज्यादा क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी देता है, जिससे यह कुछ चुनिंदा कोडिंग सिनेरियो में ओपनएआई के मॉडल से आगे निकल जाता है. दूसरी तरफ, GPT-5.5 अपनी मल्टीमॉडल क्षमताओं, व्यापक एआई टूल इकोसिस्टम और एंटरप्राइज एप्लिकेशन्स के दम पर मार्केट में बहुत मजबूती से टिका हुआ है. डेवलपर्स जो लंबे कोडिंग सेशन्स चाहते हैं वे क्लॉड को पसंद कर रहे हैं, जबकि व्यापक फीचर्स चाहने वाले यूजर्स अभी भी जीपीटी के साथ हैं.
एक अच्छी बात यह है कि इतने सारे बड़े अपग्रेड्स के बाद भी एंथ्रोपिक ने क्लॉड ओपस 4.8 की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है और यह पुराने दाम पर ही उपलब्ध है. यूजर्स चाहें तो सरल टास्क्स के लिए लो-एफर्ट मोड चुनकर अपने टोकन और पैसे भी बचा सकते हैं. यह मॉडल फ्री, प्रो, मैक्स, टीम और एंटरप्राइज सब्सक्रिप्शन प्लांस में उपलब्ध है. सुरक्षा की बात करें तो कंपनी का दावा है कि यह मॉडल पुरानी कमियों को पकड़ने में चार गुना ज्यादा सक्षम है और गलत दावे नहीं करता. हालांकि, स्वतंत्र अकैडमिक रिसर्च से पता चला है कि नए सुरक्षा चक्रों के बावजूद यह एआई मॉडल अभी भी एडवांस जेलब्रेक तकनीकों, मल्टीलिंग्वल अटैक्स और रेड-टीमिंग के जरिए मैनिपुलेट (प्रभावित) किया जा सकता है.
Q1. क्लॉड ओपस 4.8 का 'अल्ट्राकोड मोड' क्या है?
Ans: यह क्लॉड का एक नया यूजर-कंट्रोल 'Effort' सेटिंग फीचर है, जिसमें यूजर मॉडल की रीजनिंग पावर को बढ़ा सकता है ताकि वह कोडिंग और डीबगिंग जैसी जटिल समस्याओं पर गहराई से काम कर सके.
Q2. क्या क्लॉड ओपस 4.8 के आने से इसकी सब्सक्रिप्शन फीस बढ़ गई है?
Ans: नहीं, एंथ्रोपिक ने इतने बड़े परफॉर्मेंस अपग्रेड के बाद भी क्लॉड ओपस 4.8 को अपने पुराने मॉडल की कीमत पर ही बाजार में उपलब्ध कराया है.
Q3. क्लॉड ओपस 4.8 का 'डायनेमिक वर्कफ़्लो' फीचर कैसे काम करता है?
Ans: यह फीचर क्लॉड को एक साथ सैकड़ों छोटे एआई सब-एजेंट्स को कंट्रोल करने की शक्ति देता है, जो बड़े प्रोजेक्ट के टास्क को आपस में बांटते हैं, जांचते हैं और फिर फाइनल रिजल्ट देते हैं.
Q4. कोडिंग के मामले में क्लॉड ओपस 4.8 और जीपीटी-5.5 में कौन सा बेहतर है?
Ans: शुरुआती बेंचमार्क के अनुसार क्लॉड ओपस 4.8 प्रोग्रामिंग और लंबे कोडिंग सेशन्स में ज्यादा भरोसेमंद और सटीक साबित हो रहा है, जबकि जीपीटी-5.5 ब्रॉड इकोसिस्टम में मजबूत है.
Q5. क्या क्लॉड ओपस 4.8 पूरी तरह से सेफ है या इसे हैक/जेलब्रेक किया जा सकता है?
Ans: कंपनी ने इसकी ईमानदारी और कोडिंग एरर पकड़ने की क्षमता को 4 गुना बेहतर किया है, लेकिन स्वतंत्र वैज्ञानिक रिसर्च बताते हैं कि यह अभी भी एडवांस और चालाकी भरे प्रॉम्प्ट्स के जरिए जेलब्रेक किया जा सकता है.