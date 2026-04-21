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क्या AI हो गया Out of Control? Claude Opus ने खुद तैयार किया Chrome हैक करने का तरीका, टेक वर्ल्ड में हड़कंप

AI Hacking Chrome: डिजिटल सुरक्षा के दावे उस वक्त धरे के धरे रह गए एक AI मॉडल ने दुनिया भर में सबसे फेमस ब्राउजर गूगल क्रोम को हैक करने का पूरा प्लान तैयार कर दिया. एक रिसर्च में Claude Opus ने न सिर्प कोडिंग की खामियों को पकड़ा बल्कि, एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया. हालांकि इस टेस्ट में लाखों रुपये खर्च हुए, लेकिन इसने भविष्य के बड़े खतरे की तरफ इशारा माना जा रहा है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 21, 2026, 07:44 AM IST
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क्या AI हो गया Out of Control? Claude Opus ने खुद तैयार किया Chrome हैक करने का तरीका, टेक वर्ल्ड में हड़कंप

AI Hacking Chrome: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को हमारी मदद के लिए बनाया गया है, लेकिन क्या होगा अगर यही AI खुद ही डिजिटल दुनिया के ताले तोड़ने लगे? मतलब हैकिंग करने लगे. हाल ही में हुए एक रिसर्च और टेस्टिंग के दौरान Claude 3 Opus ने ऐसा ही कुछ करके टेक जगत में खलबली मचा दिया. बिना किसी इंसानी मदद के, एआई ने क्रोम की खामियों को पहचान कर उन्हें हैक करने का तरीका खोज लियाखो. एआई के इस काम ने एआई AI सेफ्टी और एथिक्स को लेकर टेक जगत में नई बहस शुरू कर दी है.

एक तरफ AI के कारण दुनिया भर में हजारों लोगों की नौकरी पर खतरा बना हुआ है, वहीं बहुत से लोगों की नौकरी चली गई है. लेकिन अभी तक कंपनियां AI को हैकिंग से बचने के लिए यूज कर रही थीं, लेकिन एंथ्रोपिक का एक टूल हैकिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है. एक एक्सपेरिमेंट में AI मॉडल Claude Opus ने खुद गूगल क्रोम ब्राउजर की कमी खोजी और उसका इस्तेमाल करके एक पूरा हैकिंग तरीका यानी एक्सप्लॉइट बना दिया.

हैकट्रॉन पोर्टल पर अनालिस्ट ने पूरी डिटेल्स शेयर की है. जिसमें उन्होंने बताया है कि ये सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए किया गया था. इस पूरी डिटेलिंग में उन्होंने इस बात को भी कहा है कि ये हैकिंग परफॉर्म करने के लिए उन्होंने करीब 2,283 डॉलर्स यूज किए हैं. इसमें टोटल 2.23 बिलियन टोकेन्स का खर्च आया है जो API कॉस्ट में आते हैं.

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क्रोम हैकिंग का पूरा प्लान बनाया एआई ने

यह काम एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ने टेस्ट के रूप में किया गया. इसमें AI को एक टास्क दिया कि Chrome के V8 इंजन में कोई बग या खामी खोजकर निकालो और फिर उसका इस्तेमाल करके सिस्टम को कंट्रोल करने का तरीका तैयार करो. वैसे तो यह काम आसान था नहीं, क्योंकि इसमें बहुत डीप टेक्निकल समझ और कई स्टेप्स का पालन करना होता है. इस काम को करने में एक्सपर्ट हैकर्स को हफ्तों या महीनों का समय लग जाता है.

शुरु में गलती लेकिन फिर कर दिया हैरान

लेकिन जिस काम को करने में एक्सपर्ट को हफ्तों का समय लगता है, वही काम AI ने धीरे-धीरे सीखते हुए पूरा कर लिया, शुरू में तो एआई ने गलती की और बार-बार कोड फेल हो रहा था. बार-बार इंसान को गाइड करना पड़ रहा था. लेकिन फिर एआई ने अपने पुराने जवाबों से सीखते हुए कोड को सही किया और आखिरी में एक काम करने वाला एक्सप्लॉइट प्लान बनाया.

हालांकि इस पूरे प्रोसेस में डेटा और कंप्यूटिंग पावर का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल हुआ. अरबों टोकन खर्च हुआ, जिसकी कीमत लाखों में आई. इस तरह यह कोई सस्ता या आसान तरीका नहीं था. लेकिन यह बताता है कि अगर सही रिसोर्स मिलें, तो AI कठिन से भी कठिन कामों को पूरा कर सकता है.

एक्सप्लॉइट आखिर है क्या?

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि एक्सप्लॉइट आखिर है क्या? इसका जवाब अगर सरल शब्दों में दिया जाए तो, यह एक ऐसा तरीका होता है जिससे किसी सॉफ्टवेयर की खामी की मदद से सिस्टम में एंट्री ली जा सकती है या उस पर कंट्रोल हासिल किया जा सकता है. इस मामले में भी एआई ने क्रोम के उस हिस्स को टारगेट  किया जहां गलती की संभावना थी.

खास बात यह है कि एआई का यह अटैक क्रोम के पुराने वर्जन पर था, कई ऐप्स आज भी अपने अंदर क्रोम का पुराना वर्जन इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में उनके लिए यह अलर्ट वॉर्निंग भी है. किसी भी ब्राउजर या ऐप का पुराना वर्जन खतरनाक हो सकते हैं, इसका कारण है कि पुराने वर्जन अपडेट नहीं होते हैं. एआई इन्हीं गैप को पहचान कर उन पर हमला कर सकता है.

(ये भी पढ़ेंः मैं कहीं जा नहीं रहा... टिम कुक ने पद छोड़ते ही कर्मचारियों से कह दी ये बड़ी बात!)

इस बात ने एक्सपर्ट्स को किया हैरान

एआई के इस टेस्ट ने लोगों को हैरान कर दिया है. टेक जगत के लोग भी इस बार को लेकर परेशान हैं कि अगर आने वाले समय में एआई सस्ता हुआ तो बहुत से लोग इसका इस्तेमाल हैकिंग या फिर दूसरे कामों के लिए कर सकते हैं. अभी यह प्रयोग काफी महंगा है, लेकिन एआई के बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज है, आने वाले समय में यह काम काफी आसान हो सकता है.
 यही कारण है कि कई बड़ी एआई कंपनियां अपने सबसे पावरफुल मॉडल्स को पूरी तरह से पब्लिक नहीं  कर ही हैं. उनको डर है कि AI का गलत इस्तेमाल हो सकता है. 

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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