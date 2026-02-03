भूलकर भी न खोलें चालान वाला ये लिंक! 1000 रुपये भरने के चक्कर में खाली हो गया बैंक अकाउंट, आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती

दिल्ली में एक व्यक्ति को WhatsApp पर आए एक फर्जी ट्रैफिक चालान मैसेज ने भारी नुकसान पहुंचा दिया. Times of India की रिपोर्ट के मुताबिक, एक लिंक पर क्लिक करने के बाद उसके खाते से 4 लाख रुपये से ज्यादा की रकम निकल गई. आजकल लोग ट्रैफिक चालान और सरकारी नोटिस ऑनलाइन मिलने के आदी हो चुके हैं. इसी भरोसे का फायदा उठाकर साइबर ठग नए-नए तरीके अपना रहे हैं. इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ.

‘₹1000 का चालान बकाया है’ – ऐसा आया मैसेज

पुलिस के अनुसार, उस व्यक्ति को एक अनजान नंबर से WhatsApp पर मैसेज मिला. मैसेज में लिखा था कि उसके नाम पर ₹1000 का ट्रैफिक चालान बकाया है. मैसेज में “NextGen mParivahan” का नाम इस्तेमाल किया गया था और भाषा बिल्कुल सरकारी नोटिस जैसी लग रही थी. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जिक्र और ऑफिशियल टोन देखकर यह असली जैसा लगा. इसी वजह से उसे कोई शक नहीं हुआ.

लिंक पर क्लिक करते ही शुरू हुआ खेल

मैसेज में एक लिंक दिया गया था, जिस पर क्लिक करके चालान की डिटेल देखने और फाइन भरने को कहा गया था. व्यक्ति ने इसे असली समझकर लिंक खोला और एक ऐप डाउनलोड कर ली. ऐप इंस्टॉल होने के बाद भी चालान की कोई जानकारी नहीं दिखी. फिर भी उसे लगा कि शायद कोई तकनीकी दिक्कत होगी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया. लेकिन असली परेशानी थोड़ी देर बाद शुरू हुई.

कुछ ही मिनटों में बदले पासवर्ड और उड़ गए पैसे

दोपहर करीब 2:59 बजे उसे ईमेल मिला कि उसके Amazon ई-वॉलेट का पासवर्ड बदल दिया गया है. इसके तुरंत बाद उसके अकाउंट से जुड़ी ईमेल आईडी भी बदल दी गई. फिर अलग-अलग बैंकों से SMS आने लगे, जिनमें हाई-वैल्यू क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन की जानकारी थी. पुलिस के मुताबिक, उसके सेव किए गए क्रेडिट कार्ड डिटेल्स का इस्तेमाल करके पांच बड़े ट्रांजैक्शन किए गए. ठगों ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से ई-गिफ्ट कार्ड खरीदे और उन्हें अपने ईमेल पर मंगवा लिया. डिजिटल गिफ्ट कार्ड होने की वजह से पैसा वापस पाना लगभग नामुमकिन हो गया.

कुल ₹4 लाख से ज्यादा का नुकसान

जब तक व्यक्ति को पूरी सच्चाई समझ आई, तब तक करीब ₹4.05 लाख रुपये निकल चुके थे. बाद में उसने नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया. पुलिस का कहना है कि यह कोई अकेला मामला नहीं है. पिछले महीने भी पूर्वी दिल्ली में एक बुजुर्ग व्यक्ति ₹500 के फर्जी चालान लिंक पर क्लिक करने के बाद ₹2.5 लाख गंवा बैठा था.

स्कैमर्स बना रहे हैं सरकारी चालान का बहाना

अब चूंकि असली ट्रैफिक चालान अलर्ट भी WhatsApp या SMS पर आते हैं, इसलिए लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं. इसी का फायदा उठाकर स्कैमर्स डर और जल्दबाजी का माहौल बनाते हैं. वे खुद को ट्रांसपोर्ट मंत्रालय या सरकारी अधिकारी बताकर मैसेज भेजते हैं और तुरंत पेमेंट करने का दबाव डालते हैं. कई बार PDF फाइल या QR कोड भी भेजे जाते हैं.

कैसे रहें सुरक्षित?

पुलिस की सलाह है कि किसी भी चालान को सिर्फ ऑफिशियल Parivahan वेबसाइट पर ही चेक करें. अनजान लिंक, QR कोड या तुरंत पेमेंट की मांग करने वाले मैसेज से सावधान रहें. अगर कोई मैसेज बहुत अर्जेंट लगे और तुरंत पैसे मांग रहा हो, तो पहले जांच करें, फिर ही कोई कदम उठाएं.