आ गया पुराना BlackBerry फोन? फीचर्स में देगा iPhone को टक्कर! Clicks का अनोखा स्मार्टफोन लॉन्च

Clicks Communicator Launch: Clicks कंपनी ने अपना नया स्मार्टफोन Communicator मार्केट में लॉन्च कर दिया है. कंपनी के इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन आपको BlackBerry के फोंस की यद दिला देगा. इस फोन में आपको iPhone जैसा फीचर देखने को मिलने वाला है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 04, 2026, 09:09 AM IST
Clicks Communicator Launch: क्या आपने कभी क्लासी और ट्रेंडी डिजाइन वाले BlackBerry कंपनी के स्मार्टफोन्स को देखा है? एक समय था जब मार्केट में इस कंपनी के स्मार्टफोन्स को बिजनेस वालों के लिए क्लासी माना जाता था. उस दौरान BlackBerry ने कई मॉडल लॉन्च किए, जिन्हें लोगों ने तुरंत खरीद लिया था. लेकिन समय के साथ कंपनी के फोंस मार्केट से लापता हो गए और उसकी जगह एंड्रॉयड और iPhone ने ले ली. अब एक फिर मार्केट में ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, जिसने लोगों के मन में BlackBerry की याद को जिंदा कर दिया है. इस स्मार्टफोन को Clicks Technology ब्रांड ने लॉन्च किया है. हम यहां आपको इसके खास फीचर्स और डिजाइन के बारे में बताने जा रहे हैं. 

Clicks Communicator स्मार्टफोन में क्या है खास?
Clicks Technology कंपनी ने मार्केट में ब्लैकबेरी के फिजिकल कीबोर्ड वालेफोन जैसा स्मार्टफोन पेश किया है जिसका नाम "Communicator" है. यह फोन दिखने में काफी हद तक BlackBerry जैसा है. इस फोन में आपको कई कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं. कंपनी ने इस फोन को 499 डॉलर यानी कि करीब 41,000 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है. कंपनी ने इसे एक सेकेंड फोन के रूप में पेश किया है. दो फोन रखने वालों के लिए यह डिवाइस खास हैं.

Clicks Communicator स्मार्टफोन के फीचर्स
कंपनी ने इस फोन को एक सेकेंड फोन के रूप में ही बनाया गया है. इसमें आपको Facebook, Instagram या गेम्स जैसे addictive ऐप्स नहीं मिलेंगे. इस फोन में आपको बैकलिट, टच सेंसिटिव QWERTY कीबोर्ड दिया जा रहा है, जो स्क्रॉलिंग भी सपोर्ट करता है. इस फोन में आप टाइपिंग काफी सटीक और तेजी के साथ कर सकते हैं. कंपनी ने इस फोन में Gmail, Telegram, WhatsApp और Slack जैसे ऐप्स दे रही है. ऐसे में यह फोन उन लोगों के लिए खास हो जाता है, जो अपने फोन पर बहुत ज्यादा मैसेजिंग, ईमेल या डॉक्यूमेंट का काम करते हैं. 

फोन में डुअल सिम सपोर्ट 
इस फोन में आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिल जाता है. जिसमें आप एक eSIM और दूसरी फिजिकल सिम लगा सकते हैं. इस फोन में आपको 4.03 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है. फोन में आपको Airplane Mode के लिए एक स्पेशल के साथ ही एक प्रोग्रामेबल साइड बटन मिल जाती है. यह फीचर आपको iPhone के एक्शन बटन जैसा है लगता है. फोन में कंपनी 50MP का रियर और 24MP का फ्रंट कैमरा भी दे रही है. यह फोन MediaTek 5G प्रोसेसर और Android 16 के साथ आ रहा है. पावर के लिए कंपनी ने इस फोन में 4000mAh की बैटरी दी है. फोन में आपको USB-C, 3.5mm हेडफोन जैक और MicroSD कार्ड स्लॉट मिल जाता है. इस फोन के कवर को आप बदल सकते हैं. 

