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इंटरनेट पर इंसानों से ज्यादा होंगे रोबोट्स! क्लाउडफ्लेयर CEO की वार्निंग, 2027 तक बदल जाएगा डिजिटल दुनिया का चेहरा

AI Bots Dominance: इंटरनेट की दुनिया से एक ऐसी खबर आई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी. क्लाउडफ्लेयर (Cloudflare) कंपनी के CEO मैथ्यू प्रिंस ने एक चौंकाने वाला दावा किया है. उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द इंटरनेट पर इंसानों से ज्यादा AI बॉट्स (Bots) का कब्जा होगा. आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला और इसका आप पर क्या असर होगा?

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 21, 2026, 06:50 AM IST
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इंटरनेट पर इंसानों से ज्यादा होंगे रोबोट्स! क्लाउडफ्लेयर CEO की वार्निंग, 2027 तक बदल जाएगा डिजिटल दुनिया का चेहरा

AI Bots Dominance: क्या आप जानते हैं कि जब आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्फ करते हैं, तो आपका सामना इंसानों से कम और मशीनी प्रोग्राम्स यानी 'बॉट्स' से ज्यादा होता है? क्लाउडफ्लेयर के CEO मैथ्यू प्रिंस ने कहा है कि साल 2027 तक इंटरनेट का 50 प्रतिशत से ज्यादा ट्रैफिक केवल AI बॉट्स का होगा. इसका मतलब है कि इंटरनेट पर इंसानों की भीड़ कम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मौजूदगी ज्यादा होगी. अगर सरल शब्दों में कहें तो इंटरनेट का आने वाला समय AI बॉट्स का होने वाला है. टेक इंडस्ट्री से आई इस चेतावनी ने डिजिटल भविष्य को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

तेजी से बढ़ रहे हैं AI बॉट्स

आज के समय में आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है. कंपनियां अपने काम को तेज और आसान बनाने के लिए AI टूल्स का सहारा ले रही हैं. यही कारण है कि इंटरनेट पर बॉट्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है. ये बॉट्स इंसानों की तरह काम करते हैं, लेकिन उनकी गति और क्षमता कई गुना ज्यादा होती है.

इंटरनेट ट्रैफिक में बड़ा बदलाव

क्लाउडफ्लेयर के CEO का कहना है कि पहले इंटरनेट पर ज्यादातर ट्रैफिक इंसानों का होता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है. धीरे-धीरे बॉट्स का हिस्सा बढ़ता जा रहा है. ये बॉट्स वेबसाइट्स पर जाकर डेटा इकट्ठा करते हैं, जानकारी पढ़ते हैं और कई बार खुद ही फैसले भी लेते हैं. अगर यही रफ्तार बनी रही, तो आने वाले समय में बॉट्स इंसानों से आगे निकल सकते हैं.

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2027 तक बड़ा उलटफेर संभव

टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2027 तक इंटरनेट पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. उस समय ऑनलाइन दुनिया में मशीनों की मौजूदगी इंसानों से ज्यादा हो सकती है. इसका मतलब यह होगा कि इंटरनेट पर जो कुछ हो रहा है, उसमें इंसानों की भूमिका कम और मशीनों की भूमिका ज्यादा हो जाएगी.

क्यों बढ़ रही है बॉट्स की संख्या?

इंटरनेट पर बॉट्स की संख्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण AI का तेजी से फैलना है. आज हर कंपनी चाहती है कि उसका काम जल्दी और बिना गलती के हो. इसके लिए कंपनियां AI बॉट्स का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं. ये बॉट्स रिसर्च करते हैं, डेटा जुटाते हैं, कस्टमर सर्विस संभालते हैं और कई बार खुद ही कंटेंट भी तैयार कर लेते हैं. जेनरेटिव AI (जैसे ChatGPT, Claude) के आने के बाद बॉट्स बनाना और उन्हें ट्रेन करना बेहद आसान और सस्ता हो गया है. अब कंपनियां अपनी प्रतियोगी वेबसाइट्स से डेटा निकालने (Scraping) के लिए बड़े पैमाने पर इन AI बॉट्स का इस्तेमाल कर रही हैं.

फायदे के साथ खतरे भी

AI बॉट्स जहां काम को आसान बना रहे हैं, वहीं कुछ नए खतरे भी सामने आ रहे हैं. कई बार इनका इस्तेमाल गलत कामों के लिए भी किया जाता है, जैसे फर्जी ट्रैफिक बनाना या डेटा चोरी करना. इसके अलावा, असली इंसान और बॉट के बीच फर्क करना भी मुश्किल होता जा रहा है, जो आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकता है.

इंटरनेट की दुनिया कैसे बदलेगी?

अगर बॉट्स की संख्या इसी तरह बढ़ती रही, तो इंटरनेट का पूरा ढांचा बदल सकता है. वेबसाइट्स और ऐप्स को इस तरह डिजाइन करना पड़ेगा कि वे मशीनों के साथ बेहतर तरीके से काम कर सकें. इसके बाद इंटरनेट अब सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि AI सिस्टम्स के लिए भी तैयार किया जाएगा.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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