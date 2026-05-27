रिकॉर्ड कमाई फिर भी 1100 लोगों को निकाला! Cloudflare के CEO ने खोला राज- 'कंपनी घाटे में नहीं है, बल्कि...'

Cloudflare CEO ने कंपनी में रिकॉर्ड कमाई के बावजूद 1,100 कर्मचारियों (लगभग 20%) की बड़ी छंटनी कर दी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला किसी मंदी के कारण नहीं, बल्कि 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) के दौर में कंपनी के ढांचे को बदलने और केवल 'बनाने और बेचने' वाले कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लिया गया है.
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Cloudflare ने हाल ही में अपनी लगभग 20 प्रतिशत वर्कफोर्स को कम करने का फैसला लिया है. इस फैसले के तहत दुनिया भर में 1,100 से अधिक कर्मचारियों की नौकरियां चली गईं. कंपनी ने यह घोषणा पहली तिमाही के वित्तीय नतीजों के बाद की, जब उसके राजस्व और ग्राहक वृद्धि के आंकड़े मजबूत रहे.
छंटनी की खबर के बाद सबसे ज्यादा चर्चा कंपनी के CEO Matthew Prince के बयान को लेकर हुई. उन्होंने साफ कहा कि कर्मचारियों को इसलिए नहीं निकाला गया क्योंकि कंपनी आर्थिक संकट में है, बल्कि इसलिए क्योंकि AI तेजी से काम करने के तरीके बदल रहा है और कंपनी को भविष्य के लिए खुद को तैयार करना होगा.
कर्मचारियों को भेजे गए एक मेमो में मैथ्यू प्रिंस और कंपनी की सह-संस्थापक Michelle Zatlyn ने कहा कि यह संदेश सीधे उनकी ओर से आना जरूरी था. उनका मानना था कि इतनी बड़ी घोषणा केवल मैनेजरों के माध्यम से नहीं पहुंचनी चाहिए.
मेमो में बताया गया कि पिछले तीन महीनों में Cloudflare के अंदर AI का उपयोग छह गुना से अधिक बढ़ गया है. इसी वजह से टीमों की संरचना, काम करने के तरीके और कई विभागों की जिम्मेदारियों में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं.
मेमो में एक दिलचस्प दावा भी किया गया. कंपनी के अनुसार मैथ्यू प्रिंस ने Cloudflare के इतिहास में भर्ती किए गए लगभग हर कर्मचारी का ऑफर लेटर व्यक्तिगत रूप से भेजा है. उनके लिए यह केवल भर्ती प्रक्रिया नहीं बल्कि कंपनी की संस्कृति और प्रतिभा को महत्व देने का प्रतीक रहा है. हालांकि, अब वही CEO हजारों कर्मचारियों की छंटनी के फैसले का बचाव करते हुए कह रहे हैं कि यह बदलाव कंपनी के भविष्य के लिए आवश्यक है.
Wall Street Journal में लिखे अपने लेख में मैथ्यू प्रिंस ने बताया कि AI केवल कुछ नौकरियों को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि पूरे बिजनेस मॉडल को बदल देगा. उन्होंने प्रसिद्ध मैनेजमेंट विशेषज्ञ Peter Drucker की किताब The Practice of Management का हवाला देते हुए कर्मचारियों को तीन वर्गों में बांटा- बिल्डर्स, सेलर्स और मेजर्स.
उनके अनुसार बिल्डर्स वे लोग हैं जो उत्पाद बनाते हैं. सेलर्स वे हैं जो ग्राहकों को उत्पाद बेचते हैं. जबकि मेजर्स वे लोग होते हैं जो ऑडिट, फाइनेंस, कानूनी काम, अनुपालन, संचालन और मिडिल मैनेजमेंट जैसी जिम्मेदारियां संभालते हैं.
मैथ्यू प्रिंस का मानना है कि AI बिल्डर्स और सेलर्स की जगह नहीं लेगा. उन्होंने कहा कि यदि कोई इंजीनियर AI की मदद से पहले से 10 गुना अधिक उत्पादक हो सकता है, तो कंपनी ऐसे और इंजीनियरों को नियुक्त करना चाहेगी.
उन्होंने यह भी कहा कि बिक्री से जुड़े कर्मचारी भी महत्वपूर्ण बने रहेंगे क्योंकि ग्राहक आज भी इंसानों के साथ भरोसेमंद संबंध बनाना पसंद करते हैं. लेकिन AI का सबसे बड़ा प्रभाव उन भूमिकाओं पर पड़ रहा है जो मापने, विश्लेषण करने और रिपोर्ट तैयार करने का काम करती हैं.
Cloudflare के अनुसार पहले आंतरिक ऑडिट टीम हर तिमाही कुछ चुनिंदा जोखिमों की जांच करती थी. अब AI की मदद से हर जोखिम की लगातार निगरानी की जा रही है. कंपनी तेजी से वित्तीय रिकॉर्ड तैयार कर पा रही है, कम गलतियां कर रही है और प्रदर्शन को अधिक सटीक तरीके से माप पा रही है.
इसी कारण कंपनी ने कई मिडिल मैनेजर पद खत्म किए हैं. कई संचालन संबंधी विभागों को एक साथ मिलाया गया है और मार्केटिंग तथा फाइनेंस टीमों में भी कर्मचारियों की संख्या घटाई गई है. कंपनी का कहना है कि AI अब उन कार्यों को तेजी और सटीकता से कर सकता है जिन्हें पहले बड़ी टीमों की जरूरत होती थी.
मैथ्यू प्रिंस का कहना है कि यह कदम केवल कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए नहीं उठाया गया. उन्होंने बताया कि कंपनी के पास अभी भी रिकॉर्ड संख्या में रिक्त पद मौजूद हैं और आने वाले वर्षों में कुल कर्मचारियों की संख्या बढ़ सकती है.
उनके अनुसार अब कंपनी उन क्षेत्रों में अधिक निवेश कर पाएगी जो सीधे विकास और नवाचार को बढ़ावा देते हैं. यही कारण है कि कंपनी नए इंजीनियरों, डेवलपर्स और बिजनेस ग्रोथ से जुड़े प्रतिभाशाली लोगों को नियुक्त करना जारी रखेगी.
इस साल Cloudflare को 1,111 इंटर्नशिप पदों के लिए लगभग 10 लाख आवेदन प्राप्त हुए. कंपनी का कहना है कि चुने गए अधिकांश इंटर्न AI-नेटिव हैं, यानी उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही AI टूल्स के साथ की है.
मैथ्यू प्रिंस का मानना है कि यही युवा कर्मचारी भविष्य में नए उत्पाद बनाएंगे और कंपनी की वृद्धि को आगे बढ़ाएंगे. उनके अनुसार AI युवाओं के लिए खतरा नहीं बल्कि नए अवसरों का स्रोत बन सकता है.
लेख के अंत में Cloudflare CEO ने कहा कि AI सभी नौकरियों को खत्म नहीं करेगा, लेकिन यह हर उद्योग और हर कंपनी को बदल देगा. उनका मानना है कि भविष्य में कंपनियां AI की मदद से अपने प्रदर्शन को बेहतर ढंग से माप पाएंगी और कर्मचारी उन कामों पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे जहां वे वास्तविक मूल्य पैदा करते हैं.
यानी आने वाले वर्षों में नौकरी बाजार पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन यह जरूर बदल जाएगा कि कौन-सी स्किल्स सबसे ज्यादा मांग में होंगी और कौन-सी भूमिकाएं AI के कारण तेजी से बदल जाएंगी.
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