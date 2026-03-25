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Hindi Newsटेककौन हैं सिद्धार्थ भाटिया? जिस पर CM योगी आदित्यनाथ ने खेला 25,000 करोड़ का बड़ा दांव! सोशल मीडिया पर मचा बवाल

कौन हैं सिद्धार्थ भाटिया? जिस पर CM योगी आदित्यनाथ ने खेला 25,000 करोड़ का 'बड़ा दांव'! सोशल मीडिया पर मचा बवाल

सीएम योगी के एक पोस्ट से विवाद खड़ा हो गया. पोस्ट में उन्होंने जानकारी दी कि उन्होंने बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी Puch AI के साथ 25,000 करोड़ रुपये के MoU साइन किया है. ऐलान के बाद ही सीएम योगी के पोस्ट पर धड़ाधड़ कमेंट्स आना शुरू हो गए. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 25, 2026, 10:57 AM IST
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कौन हैं सिद्धार्थ भाटिया? जिस पर CM योगी आदित्यनाथ ने खेला 25,000 करोड़ का 'बड़ा दांव'! सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Siddharth Bhatia Puch AI: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने X पर एक पोस्ट किया और विवाद खड़ा हो गया. इस पोस्ट में उन्होंने जानकारी दी कि उन्होंने बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी Puch AI के साथ 25,000 करोड़ रुपये के MoU साइन किया है. इस डील का मकसद है यूपी में AI हब बनाना, जिसमें डेटा सेंटर, AI पार्क, एआई प्लेटफॉर्म और एआई यूनिवर्सिटी शामिल हैं. ऐलान के बाद ही सीएम योगी के पोस्ट पर धड़ाधड़ कमेंट्स आना शुरू हो गए. उन्होंने PushAI की क्षमता पर सवाल उठाए. उसके बाद खुद सीएम योगी ने सफाई दी. इस कंपनी के फाउंडर सिद्धार्थ भाटिया हैं. आइए जानते हैं कौन हैं सिद्धार्थ भाटिया और उनकी कंपनी काम क्या करती है....

सिद्धार्थ भाटिया कौन हैं
Siddharth Bhatia Puch AI के फाउंडर और CEO हैं. वह एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत रिसर्च से की थी, लेकिन बाद में एंटरप्रेन्योरशिप की ओर रुख किया. उन्होंने BITS Pilani से पढ़ाई की और फिर National University of Singapore से कंप्यूटर साइंस में PhD हासिल की. उनकी रिसर्च “एनॉमली डिटेक्शन” यानी डेटा में गड़बड़ी पकड़ने से जुड़ी थी, और उनके कई रिसर्च पेपर्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रकाशित हुए हैं. उन्हें कई अवॉर्ड्स भी मिल चुके हैं और उन्हें एक उभरते रिसर्चर के रूप में पहचाना गया है.

Google और Amazon के साथ काम का अनुभव
अपने करियर के दौरान भाटिया ने Google और Amazon Web Services जैसी बड़ी कंपनियों के साथ भी काम किया है. Puch AI शुरू करने से पहले उन्होंने TurboML नाम का प्लेटफॉर्म भी बनाया था, जो एडवांस AI सिस्टम डेवलप करने में मदद करता है.

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Puch AI क्या करता है
Puch AI की शुरुआत जून 2025 में हुई थी. यह एक वॉइस-फर्स्ट AI प्लेटफॉर्म है, जो खासकर भारत के यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है. यह प्लेटफॉर्म WhatsApp के जरिए काम करता है और यूजर्स को बिना किसी नए ऐप के AI सर्विसेज देता है. इसमें कई भारतीय भाषाओं और एक्सेंट का सपोर्ट है, जिससे पहली बार AI इस्तेमाल करने वाले लोग भी आसानी से इसे उपयोग कर सकें.

 

 

25,000 करोड़ के MoU में क्या होगा
CM के मुताबिक इस समझौते के तहत उत्तर प्रदेश में बड़े AI पार्क बनाए जाएंगे, जिनमें डेटा सेंटर भी शामिल होंगे. इसके अलावा “AI Commons” नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जो आम नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं और AI टूल्स को आसान बनाएगा. साथ ही, एक AI यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी, जहां युवाओं और प्रोफेशनल्स को नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाएगी.

विवाद क्यों हुआ
इस ऐलान के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि क्या एक साल से भी कम पुरानी कंपनी इतने बड़े प्रोजेक्ट को संभाल सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, Puch AI की सालाना कमाई करीब 42.9 लाख रुपये बताई जा रही है, जो इस डील के मुकाबले काफी छोटी है. इसी वजह से सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस MoU को अवास्तविक बताया और सरकार के फैसले पर सवाल उठाए.

 

 

सरकार ने क्या सफाई दी
विवाद बढ़ने के बाद CM योगी आदित्यनाथ ने सफाई देते हुए कहा कि यह MoU सिर्फ एक शुरुआती और गैर-बाध्यकारी (non-binding) समझौता है. 

 

 

उन्होंने साफ किया कि आगे कोई भी प्रोजेक्ट तभी आगे बढ़ेगा जब पूरी जांच, ऑडिट और जरूरी मंजूरी मिल जाएगी. अगर कोई कंपनी तय मानकों पर खरी नहीं उतरती, तो उसका MoU अपने आप खत्म कर दिया जाएगा.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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