/₹2,000 से कम में ब्लूटूथ 6.0 और ANC का मजा! CMF Buds Neo भारत में लॉन्च, 52 घंटे की बैटरी के साथ मिल रहे ये फीचर्स

अगर आप भी कम कीमत में दमदार साउंड क्वालिटी और लंबे बैटरी बैकअप वाले बड्स लेने का सोच रहे हैं, तो CMF Buds Neo आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकते हैं. टेक ब्रांड Nothing के सब-ब्रांड CMF ने भारतीय मार्केट में अपने नए वायरलेस ईयरबड्स CMF Buds Neo लॉन्च कर दिए हैं. CMF Buds Pro 2 के बाद आए ये ईयरबड्स ब्रांड के सबसे सस्ते ऑडियो प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च किए गए हैं. कंपनी ने इस डिवाइस में डेली यूज को ध्यान में रखते हुए दमदार साउंड, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन और लंबी बैटरी लाइफ देने पर खास ध्यान दिया है.
बात करें डिजाइन की तो CMF Buds Neo को डुअल-टोन फिनिश, स्क्वेयर-शेप चार्जिंग केस और एक सिग्नेचर सर्कुलर डायल के साथ पेश किया गया है. ईयरबड्स के केस में पोर्टेबिलिटी के लिए एक इन-बिल्ट लैनयार्ड होल भी मौजूद है, जिससे स्ट्रैप लगाकर इसे आसानी से कैरी किया जा सकता है.
CMF Buds Neo में कंपनी ने 12.4mm का डायनेमिक ड्राइवर दिया गया है, जो दमदार बेस और साफ आवाज देने के लिए डिजाइन किया गया है. यह ड्राइवर टाइटेनियम-कोटेड PET डोम के साथ आता है. ऑडियो को कस्टमाइज करने के लिए इसमें 6 EQ प्रीसेट भी दिए गए हैं. यूजर्स Nothing X ऐप के जरिए कस्टम EQ का भी फायदा उठा सकते हैं. इसके साथ ही, बेहतर साउंडस्टेज के लिए इसमें स्पेशियल ऑडियो और दो लेवल का बेस एनहान्समेंट सपोर्ट भी मिलता है.
ईयरबड्स की सबसे बड़ी खूबी इसका नॉइज कैंसिलेशन है. ये ईयरबड्स 35dB तक का Active Noise Cancellation यानी ANC सपोर्ट करते हैं, जिसमें तीन लेवल के साथ एक अडैप्टिव मोड भी मौजूद है. यह मोड आसपास के शोर के हिसाब से अपने आप ANC को एडजस्ट करता है. वहीं, कॉलिंग को क्रिस्टल क्लियर बनाने के लिए इसमें Clear Voice टेक्नोलॉजी वाले 4 माइक्रोफोन दिए गए हैं.
CMF Buds Neo को लेकर कंपनी का दावा है कि यह ईयरबड्स बिना ANC के कुल 52 घंटे और ANC ऑन रहने पर 30 घंटे तक का प्लेबैक टाइम दे सकते हैं. इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है, जिससे सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग में 5.5 घंटे तक का बैकअप मिल जाता है.
कनेक्टिविटी के लिए ये ईयरबड्स ब्लूटूथ 6.0, डुअल-डिवाइस कनेक्टिविटी, गूगल फास्ट पेयर और माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट पेयर को सपोर्ट करते हैं. गेमिंग के शौकीनों के लिए इसमें 120ms का लो-लेटेन्सी गेमिंग मोड भी दिया गया है. बड्स को डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP54 रेटिंग और केस को IPX2 रेटिंग मिली है.
बात करें CMF Buds Neo के कीमत की तो, भारत में CMF Buds Neo की कीमत 1,999 रुपये रखी गई है. ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart से खरीदे जा सकते हैं, इसकी ओपन सेल 26 अगस्त से शुरू होगी.