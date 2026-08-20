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₹2,000 से कम में ब्लूटूथ 6.0 और ANC का मजा! CMF Buds Neo भारत में लॉन्च, 52 घंटे की बैटरी के साथ मिल रहे ये फीचर्स

अगर आप भी कम कीमत में दमदार साउंड क्वालिटी और लंबी बैटरी लाइफ वाले ईयरबड्स की तलाश में हैं, तो Nothing के सब-ब्रांड CMF ने भारतीय मार्केट में CMF Buds Neo लॉन्च कर दिए हैं. 35dB ANC, ब्लूटूथ 6.0 और 52 घंटे के कुल प्लेबैक बैकअप वाले ये ईयरबड्स ₹2,000 से कम में मिलेंगे.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 20, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 02:52 PM IST
₹2,000 से कम में ब्लूटूथ 6.0 और ANC का मजा! CMF Buds Neo भारत में लॉन्च, 52 घंटे की बैटरी के साथ मिल रहे ये फीचर्स
Image Credit: कम बजट में धमाकेदार साउंड!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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