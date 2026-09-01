/CMF Buds Neo Review: कम कीमत में प्रीमियम डिजाइन और धांसू साउंड, खरीदने से पहले जानिए खूबियां और कमियां

आजकल जब हर ब्रांड सस्ते बजट में कूल फीचर्स देने का दावा करता है, तब Nothing के सब-ब्रांड CMF ने मार्केट में अपनी अलग वाइब बना ली है. CMF का हमेशा से यही गोल रहा है कि कम दाम में धांसू डिजाइन और काम के फीचर्स दिए जाएं. CMF Buds Neo इसी कड़ी में एक तगड़ा ऑप्शन है. सिर्फ ₹2,199 की शुरुआती कीमत में ये ईयरबड्स डिजाइन, फिट, साउंड और ANC (नॉइज कैंसिलेशन) का एक बढ़िया कॉम्बो ऑफर करते हैं. यह CMF का अब तक का सबसे सस्ता बड्स है, इसलिए इसकी प्राइस ही इसकी सबसे बड़ी हाइलाइट है. हालांकि CMF Buds 2a भी मार्केट में है जो थोड़ा बेहतर ANC देता है, लेकिन डेली यूज के लिए CMF Buds Neo एक नंबर चॉइस है.
CMF Buds Neo बिना किसी फालतू शो-ऑफ के अपने कूल डिजाइन पर टिका रहता है. इसमें ऑरेंज और व्हाइट कलर्स काफी आई-कैचिंग हैं. ये रंग CMF के ओरिजिनल शेड्स हैं जो देखने में काफी फ्रेश लगते हैं, और अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल चटक या अजीब नहीं लगते.
इसका चार्जिंग केस स्क्वेयर शेप का है, जिसमें वही जाना-पहचाना गोल डायल और धागा बांधने वाला लैनयार्ड होल दिया गया है जो CMF की पहचान बन चुका है. बड्स को IP54 रेटिंग मिली है जो वर्कआउट के दौरान पसीने और धूल से बचाती है. जिम हो या रनिंग, कानों में इसकी ग्रिप इतनी तगड़ी रहती है कि ये बार-बार गिरते या खिसकते नहीं हैं.
साउंड के मामले में इसमें 12.4mm का ड्राइवर लगा है. यह AAC और SBC कोडेक को सपोर्ट करता है. Nothing X ऐप से आप 6 अलग-अलग EQ मोड्स, कस्टम EQ और 3-लेवल बास बूस्ट सेट कर सकते हैं, यानी जैसा म्यूजिक आपको पसंद हो, वैसा ट्यून कर लें. फोन के साथ ब्लूटूथ कनेक्ट करना एकदम क्विक और स्मूथ रहता है. गाने सुनने, रील्स देखने या कॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती. बस जब आप एक ही टाइम पर लैपटॉप और फोन दोनों से कनेक्ट करके स्विच करते हैं, तो थोड़ा सा लेग महसूस होता है. अगर आप दिन भर लैपटॉप और फोन के बीच स्विच करते रहते हैं, तो यह बात ध्यान में रखें.
इसमें 35dB तक का एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) दिया गया है. इस प्राइस में 35dB काफी ठीक-ठाक है, हालांकि CMF का ही Buds 2a मॉडल इससे कम दाम में 42dB ANC दे देता है. ट्रैवल करते टाइम या ऑफिस के हल्के-फुल्के शोर को यह ANC आसानी से दबा देता है. कॉलिंग के लिए इसमें 4 माइक दिए गए हैं जो आपकी आवाज को साफ रखते हैं. नॉर्मल जगह पर कॉलिंग बढ़िया होती है, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ वाली जगह में परफॉर्मेंस ओके-ओके ही रहती है.
Nothing X ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर बढ़िया चलता है. ऐप से टच कंट्रोल्स और साउंड को अपने हिसाब से बदलना काफी आसान है. गेमर्स के लिए इसमें 120ms का गेमिंग मोड है, जो नॉर्मल और कैजुअल गेमिंग के लिए सही काम करता है.
बैटरी के मामले में यह बड्स किंग है. ANC बंद रखने पर अकेले बड्स 11 घंटे चलते हैं और केस के साथ कुल 52 घंटे का बैकअप मिलता है. अगर ANC ऑन रखते हैं, तब भी कुल 30 घंटे की बैटरी लाइफ मिल जाती है जो काफी सॉलिड है.
CMF Buds Neo अपनी प्राइस के हिसाब से हर काम परफेक्ट करता है. कम्फर्टेबल फिट, जिम के लिए तगड़ी ग्रिप, और डेली यूज के लिए बढ़िया साउंड क्वालिटी. अगर यह डिस्काउंट में ₹1,999 में मिल रहा है, तो बिना सोचे ले लें. वहीं ₹2,199 की रेगुलर प्राइस पर CMF Buds 2a भी एक ऑप्शन है. ओवरऑल, बजट सेगमेंट में यह एक वैल्यु-फॉर-मनी प्रोडक्ट है.