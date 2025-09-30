सिर्फ 5 मिनट चार्ज में मिलेगा 5 घंटे म्यूजिक; 100 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ लॉन्च हुए CMF Headphone Pro, म्यूजिक लवर्स हो जाएंगे दीवाने

CMF Headphone Pro: अगर आपको खाली बैठे या काम करते हुए कान में हेडफोन लगाए घंटों तक गाने सुनने की आदत है तो यह खबर आपके काम की है. दरअसल, CMF ने हाल ही में अपने लेटेस्ट ओवर द ईयर वायरलेस हेडफोन CMF Headphone Pro लॉन्च किए हैं. अगर आप बेहतरीन साउंड क्वालिटी और क्रिस्टल क्लियर वॉइस वाले हेडफोन चाहिए तो यह आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं. यह आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) के साथ मिलेंगे, जिसकी वजह से बाहर का शोर बिलकुल गायब हो जाता है. इस हेडफोन तीन आकर्षक रंगों में उपलब्ध कराया जा रहा है. इसमें 40mm के पावरफुल ड्राइवर लगाए गए हैं, जो आपको क्लियर वॉयस देते हैं. चलिए जानते हैं कि इस हेडफोन के फीचर्स और इसकी कीमत कितनी रखी गई है.

100 घंटे चलती है बैटरी

सबसे पहले तो आपको बता दें कि CMF Headphone Pro आपको डार्क ग्रे, लाइट ग्रीन और लाइट ग्रे शेड में मिलेंगे. इसमें 40mm के पावरफुल ड्राइवर लगाए गए हैं, जो Nickel Plated Diaphragm बने हैं. एक बार फुल चार्ज करने के बाद यह लगभग 100 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक और 50 घंटे का टॉक टाइम देता है, जिससे लंबे वक्त तक बिना बैटरी के बारे में चिंता किए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. Quick चार्जर से सिर्फ 5 मिनट भी चार्ज करने पर इसकी बैटरी इतनी हो जाती है कि यह लगभग 5 घंटे तक चल सकते हैं.

जानें कीमत

CMF Headphone Pro की कीमत पर बात करें तो इसके लिए भारतीय यूजर्स को थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि भारत में इसकी कीमत का ऐलान नहीं किया गया है. वहीं, अमेरिका में इसकी कीमत 99 डॉलर रखी गई है, यानी भारतीय करेंसी के मुताबिक लगभग 8,000 रुपये है. यूरोप में इसकी कीमत 99 यूरो (करीब 10,000 रुपये) रखी है, जबकि UK में यह 79 पाउंड (लगभग 9,400 रुपये) में उपलब्ध है. फिलहाल भारत में इसकी कीमत का ऐलान नहीं किया गया है.

जानें CMF Headphone Pro के फीचर्स

CMF Headphone Pro कंपनी का यह पहला ओवर-ईयर मॉडल है, जिसमें एक्टिव नॉइस कैंसलेशन (ANC) फीचर दिया गया है. इसमें स्वैपेबल ईयर कुशन भी मौजूद हैं. यूजर इन्हें अपनी पसंद से बदल भी सकते हैं. ये कुशन्स खासतौर पर Light Green और Orange शेड्स में दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यह और आकर्षक दिखते हैं. इस हेडफोन में एक Roller Dial दिया गया है जो वॉल्यूम कंट्रोल, ANC ऑन-ऑफ और म्यूजिक प्ले-पॉज जैसी सुविधाओं को आसान बनाता है. इसके अलावा, Energy Slider की मदद से यूजर बेस और ट्रेबल लेवल को अपनी पसंद अनुसार सेट कर सकते हैं, ताकि आवाज का अनुभव और भी बेहतर हो पाएं. साथ ही, एक कस्टमाइजेबल बटन भी दिया गया है, जो Spatial Audio या AI असिस्टेंट को तुरंत एक्टिवेट करने में मदद करता है.

म्यूजिक और कॉल का एक्सपीरियंस बनता है शानदार

CMF Headphone Pro की सेटिंग्स आप Nothing X ऐप की मदद से आसानी से अपनी पसंद के मुताबिक बदल सकते हैं. कंपनी के अनुसार, ये हेडफोन बाहरी आवाजों को 40dB तक कम करने में सक्षम हैं, जिससे म्यूजिक और कॉल का अनुभव और बेहतर हो जाता है. इसके अलावा हेडफोन में नॉइज कैंसिलेशन के तीन लेवल दिए जा रहे हैं, जिनमें से उपयोगकर्ता अपनी जरूरत के मुताबिक किसी भी स्तर को चुन सकते हैं.

म्यूजिक क्वालिटी में होगा सुधार

CMF के इस नए Headphone में 40mm के पावरफुल ड्राइवर के अलावा 16.5mm का कॉपर वॉइस कॉइल, Precision Bass Duct और Dual Chamber Design भी दिया गयै है. यह हेडफोन SBC और LDAC ऑडियो कोडेक्स के साथ हाई-रेज ऑडियो प्लेबैक को सपोर्ट करता है, जिससे म्यूजिक की क्वालिटी में और सुधार होता है.

बेहतरी बैटरी लाइफ

कंपनी का दावा है कि इस हेडफोन को एक बार फुल चार्ज करने पर आप 100 घंटे तक लगातार म्यूजिक सुन सकते हैं, जबकि कॉलिंग के लिए यह 50 घंटे तक काम करता है. अगर आप एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) फीचर का इस्तेमाल करते हैं तो बैटरी लाइफ लगभग 50 घंटे तक सीमित हो जाती है. यह डिवाइस USB Type-C पोर्ट के जरिए चार्ज और कनेक्ट होता है, जिससे इसे जल्दी और आसानी से जोड़ना संभव है. कंपनी का दावा है कि सिर्फ 5 मिनट की फास्ट चार्जिंग से आप 5 घंटे का प्लेबैक समय ले सकते हैं, जबकि पूरा चार्ज करने में करीब 2 घंटे का समय लगता है.