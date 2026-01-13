CMF Headphone Pro भारत में लॉन्च! 100 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ मिल रहा शानदार फीचर, देखिए कीमत

Advertisement
स्मार्टफोन और गैजेट्स की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकी नथिंग के सब-ब्रांड CMF ने अब ऑडियो सेगमेंट में भी बड़ा कदम रख दिया है. कंपनी ने भारत में अपने पहले ओवर-ईयर हेडफोन CMF Headphone Pro को लॉन्च कर दिया है. इस हेडफोन में आपको लंबी बैटरी लाइफ और शानदार साउंड के साथ प्रीमियम डिजाइन मिल जाता है. 

Jan 13, 2026, 03:20 PM IST
Nothing कंपनी के सब ब्रैंड CMF ने भारत में अपने पहले ओवर-ईयर ANC हेडफोन को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस हेडफोन को मिड-बजट सेगमेंट मार्केट में पेश किया है. इसका नाम CMF Headphone Pro रखा गया है. कंपनी ने इस हेडफोन को खासतौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है, जो लंबी बैटरी, शानदार साउंड और तगड़ा नॉइस कैंसिलेशन फीचर चाहते हैं. कंपनी का दावा है कि इस हेडफोन के बैटरी को एक बार चार्ज करने पर आप 100 घंटे तक यूज कर सकते हैं. हम यहां आपको इस हेडफोन के फीचर और इसके कीमत की जानकारी दे रहे हैं. 

CMF Headphone Pro की कीमत 
नथ‍िंग के सब ब्रैंड CMF ने अपने CMF Headphone Pro को 7999 रुपये कीमत में पेश किया है. एक्‍सक्‍लूसिव लॉन्‍च प्राइस के तहत आप इस हेडफोन को 6999 रुपये के लिमिटेड टाइम डिल में खरीद सकते हैं. इस हेडफोन की सेल 20 जनवरी से फ्लिपकार्ट और ऑफलाइन स्‍टोर्स पर शुरू होने वाली है. यह हेडफोन आपको डार्क ग्रे, लाइट ग्रीन और लाइट ग्रे कलर्स के साथ मिलने वाला है. 

CMF Headphone Pro के फीचर्स
CMF Headphone Pro का डिजाइन आम हेडफोन से काफी अलग और प्रीमियम लगता है. इसका स्टाइल ऐसा है कि ये भीड़ में आपको अलग नजर आ जाता है. सॉफ्ट कुशन और मजबूत हेडबैंड वाले इस हैडफोन को आप आराम से लंबे समय तक पहन सकते हैं. कंपनी का दावा है कि इसको एक बार चार्ज करने पर आप कई दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं. क्योंकि इसमें आपको 100 घंटों तक का प्‍लेबैक टाइम मिल जाता है.

टेक इंडस्ट्री में नहीं थम रहा छंटनी का तूफान! अब इस दिग्गज कंपनी ने सुनाया फरमान

40dB तक शोर कम करने वाला ANC
इन हेडफोन की सबसे बड़ी खासियत है इसमें मिलने वाला एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन (ANC) फीचर. कंपनी का कहना है कि यह बाहर के शोर को 40 डेसिबल तक कम कर सकता है. इसमें एडैप्टिव नॉइस कैंसिलेशन तकनीक भी दी गई है, जो आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेती है. 

दमदार साउंड और स्मार्ट कंट्रोल
साफ और दमदार आवाज के लिए CMF Headphone Pro में 40mm ड्राइवर्स दिए गए हैं. इसमें मिल रहे हाई-रेस ऑडियो और LDAC सपोर्ट से म्यूजिक और भी बेहतर सुनाई देता है. यह हेडफोन फिजिकल बटन के साथ आता है. इस बटन से आप वॉल्यूम, कॉल और म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं. इसके साथ इसमें मिल रहे खास एनर्जी स्लाइडर से यूजर बास और ट्रेबल को भी अपनी पसंद के हिसाब से बदल सकता है. इस हेडफोन में आपको सिनेमा मोड और कन्‍सर्ट मोड मिल जाता है. 

फास्‍ट चार्ज सपोर्ट
यह हेडफोन टाइप-C चार्जिंग पोर्ट के साथ आ रहा है. इसमें आपको फास्‍ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है. इस हेडफोन को आप 5 मिनट चार्ज करने पर ANC ऑफ रखकर 8 घंटे तक म्यूजिक सुन सकते हैं. 

Phone चलाते समय बार-बार आने वाले Ads से हैं परेशान? बस कर लीजिए एक सीक्रेट सेटिंग

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

cmf headphone pro CMF Headphone CMF Nothing

