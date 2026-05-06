CMF Watch 3 Pro: नथिंग ने लॉन्च की 13 दिन तक चलने वाली वॉच, ₹6,999 की कीमत में मिलेंगे ये फीचर्स

CMF ने भारत में अपनी नई स्मार्टवॉच CMF Watch 3 Pro लॉन्च कर दी है. इस वॉच की कीमत ₹6,999 रखी गई है, जिससे यह मिड-रेंज स्मार्टवॉच सेगमेंट में एक मजबूत ऑप्शन बन जाती है.
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Nothing की सब-ब्रांड CMF ने भारत में अपनी नई स्मार्टवॉच CMF Watch 3 Pro लॉन्च कर दी है. यह वॉच खास तौर पर उन यूजर्स के लिए लाई गई है जो फिटनेस, हेल्थ और स्मार्ट फीचर्स को एक साथ चाहते हैं, लेकिन बजट भी ध्यान में रखते हैं. इस वॉच की कीमत ₹6,999 रखी गई है, जिससे यह मिड-रेंज स्मार्टवॉच सेगमेंट में एक मजबूत ऑप्शन बन जाती है. कंपनी ने इसमें AI फीचर्स, ड्यूल-बैंड GPS और AMOLED डिस्प्ले जैसे कई एडवांस फीचर्स दिए हैं.
CMF Watch 3 Pro को भारत में ₹6,999 की कीमत पर लॉन्च किया गया है. यह स्मार्टवॉच 8 मई 2026 से बिक्री के लिए उपलब्ध होगी. यूजर्स इसे Flipkart, CMF India की आधिकारिक वेबसाइट और देशभर के रिटेल स्टोर्स से खरीद सकेंगे. इस प्राइस रेंज में इतने फीचर्स मिलना इसे खास बनाता है और यह सीधे तौर पर बजट स्मार्टवॉच मार्केट में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है.
इस स्मार्टवॉच में सर्कुलर डायल के साथ ब्राइट AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो इसे प्रीमियम लुक देती है. कंपनी ने इसमें प्रिसीजन मेटल फ्रेम का इस्तेमाल किया है, जिससे यह मजबूत होने के साथ-साथ हल्की भी रहती है. इसका डिजाइन ऐसा रखा गया है कि इसे पूरे दिन आराम से पहना जा सके. इसके अलावा, इसमें कई वॉच फेस और स्ट्रैप ऑप्शन दिए गए हैं, जिससे यूजर्स अपनी पसंद के अनुसार इसे कस्टमाइज कर सकते हैं.
CMF Watch 3 Pro की सबसे बड़ी खासियत इसके AI-पावर्ड फीचर्स हैं. इसमें AI रनिंग कोच दिया गया है, जो यूजर्स को वर्कआउट के दौरान गाइड करता है और ट्रेनिंग से जुड़ी इनसाइट्स देता है. यह फीचर खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो रनिंग या फिटनेस एक्टिविटीज को बेहतर बनाना चाहते हैं.
इसके अलावा, इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग और एक्टिविटी ट्रैकिंग जैसे जरूरी हेल्थ फीचर्स भी शामिल हैं. यह वॉच फिटनेस एंथूजियास्ट और सामान्य यूजर्स दोनों के लिए डिजाइन की गई है, जिससे हर तरह का यूजर अपनी हेल्थ पर नजर रख सकता है.
इस स्मार्टवॉच में ड्यूल-बैंड मल्टी-सिस्टम GPS सपोर्ट दिया गया है, जिससे आउटडोर एक्टिविटीज के दौरान लोकेशन ट्रैकिंग ज्यादा सटीक होती है. चाहे आप रनिंग कर रहे हों या साइक्लिंग, यह फीचर आपकी हर मूवमेंट को बेहतर तरीके से ट्रैक करता है.
इसके साथ ही, इसमें Bluetooth कॉलिंग, नोटिफिकेशन सपोर्ट और स्मार्टफोन इंटीग्रेशन जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जिससे यह रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भी काफी उपयोगी बन जाती है.
CMF का दावा है कि Watch 3 Pro एक बार चार्ज करने पर 13 दिनों तक बैटरी बैकअप दे सकती है. हालांकि, यह बैटरी लाइफ यूज के हिसाब से बदल सकती है. फिर भी, इस प्राइस रेंज में इतनी लंबी बैटरी लाइफ मिलना एक बड़ा प्लस पॉइंट है.
लॉन्च के दौरान Nothing के को-फाउंडर और इंडिया प्रेसिडेंट Akis Evangelidis ने कहा कि भारत कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मार्केट है. उन्होंने यह भी बताया कि इस स्मार्टवॉच को खास तौर पर भारतीय यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है.