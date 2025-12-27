अब मोबाइल स्कैम पर लगेगा परमानेंट ताला! 2026 से लागू हो रहे हैं 2 सख्त नियम, सरकार के नए फैसले से उड़ी स्कैमर्स की नींद!

Advertisement
Hindi Newsटेकअब मोबाइल स्कैम पर लगेगा परमानेंट ताला! 2026 से लागू हो रहे हैं 2 सख्त नियम, सरकार के नए फैसले से उड़ी स्कैमर्स की नींद!

New Telecom Rules 2026: भारत में तेजी से बढ़ते साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है. नए साल 2026 में भारत में दो नए नियम पूरी तरह लागू हो जाएंगे, जिससे स्कैमर्स की परेशानी बढ़ जाएगी. SIM-Binding और CNAP जैसे कड़े नियम 2026 के शुरुआती दिनों में ही लागू हनो की पूरी संभावना है. इन नियमों का सीधा असर आपके फोन कॉल अटेंड करने और मैसेजिंग ऐप्स इस्तेमाल करने के तरीके पर पड़ेगा.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 27, 2025, 07:12 AM IST
New Telecom Rules 2026: साइबर ठगी, फेक कॉल्स और WhatsApp पर होने वाले स्कैम से परेशान मोबाइल यूजर्स के लिए अच्छी और राहत भरी खबर है. साइबर ठगों पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार नए साल यानी 2026 में 2 बड़े और सख्त नियम लागू करने की तैयारी में है जो मोबाइल इस्तेमाल करने के तरीके को ही बदल सकते हैं. इन नए नियमों के लागू होते ही फेक कॉल्स की पहचान आसानी से हो सकेगी साथ ही मैसेजिंग ऐप्स के जरिए होने वाली धोखाधड़ी पर भी लगाम लगेगा. माना जा रहा है कि इन बदलावों से आम लोगों का मोबाइल पहले से कहीं ज्यादा सेफ हो जाएगा.

हर दिन तेजी से बढ़ते जा रहे साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम को रोकने के लिए सरकार अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाने जा रही है. साल 2026 में SIM-Binding और CNAP यानी कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन जैसे सख्त नियम लागू होने की पूरी संभावना है. इन नियमों के लागू हो जाने के बाद सीधा असर यूजर्स के कॉल अटेंड करने और  WhatsApp जैसे मैसेजिंग ऐप्स इस्तेमाल करने के तरीके पर पड़ेगा. आइए जानते हैं क्या है ये नियम और इसका असर यूजर्स पर क्या पड़ेगा.  

क्या है CNAP और क्या है इसका काम?
अक्सर स्कैमर्स बैंक अधिकारी या सरकारी कर्मचारी बताकर लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं. CNAP इसी समस्या को दूर करेगा. CNAP पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद जब भी आपको किसी अनजान नंबर से फोन कॉल आएगा तो स्क्रीन पर उस व्यक्ति का वह नाम दिखाई देगा जो उसके KYC में दर्ज है. अभी यह फीचर कुछ जगहों पर शुरू भी किया गया है. यह कमाल का फीचर नेटवर्क लेवल पर काम करेगा यानी आपको इसके लिए किसी थर्ड-पार्टी ऐप की जरूरत नहीं होगी. उम्मीद है कि नए साल 2026 की शुरुआत तक यह पूरे देश में अनिवार्य हो जाएगा.

SIM-Binding नियम मैसेजिंग ऐप्स पर कसेगा शिकंजा
साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार एक और सख्त कदम उठाई है. साइबर फ्रॉड करने वाले अपराधी अक्सर भारतीय सिम कार्ड का इस्तेमाल करके WhatsApp या दूसरे ऐप्स पर अकाउंट बना लेते हैं और फिर सिम फेंक देते हैं. सिम-बाइंडिंग इस पर कंट्रोल करेगा. सरकार के इस नियम के अनुसार अगर आपके फोन में वह फिजिकल सिम मौजूद नहीं है जिससे मैसेजिंग ऐप बनाया गया है तो ऐप काम करना बंद कर देगा.

सरकार के इस नए नियम से उन अपराधियों को पकड़ना आसान होगा जो भारत से बाहर बैठकर भारतीय नंबरों का गलत इस्तेमाल करते हैं. दूरसंचार विभाग ने इसके लिए कंपनियों को 90 दिनों की समय सीमा दी है जिसे 2026 तक पूरी तरह लागू किया जाएगा.

क्यों पड़ी इन नियमों की जरूरत?
आपको जानकार हैरानी होगी कि भारत में हर साल करोड़ों रुपये की डिजिटल ठगी हो रही है. RBI, NPCI और TRAI जैसी संस्थाएं मिलकर एक ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार कर रही हैं जिससे आम आदमी की मेहनत की कमाई साइबर फ्रॉड से बच सके. हाल ही में UPI में मनी रिक्वेस्ट फीचर को बंद करना और डिजिटल कंसेंट मैनेजमेंट सिस्टम लाना भी इसी क्रम का हिस्सा है.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

