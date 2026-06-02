इस भाषा के सामने AI भी फेल! सीख गए तो मिलेगी मोटी सैलरी, जिसके बिना एक दिन भी नहीं चल सकता बैंकिंग सिस्टम

दुनिया के 90% से ज्यादा ATM और बैंकिंग सिस्टम आज भी 65 साल पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज COBOL पर चल रहे हैं. जानिए क्यों टेक कंपनियां और बैंक इसे बदलने के बजाय इसे जिंदा रखने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं.
Trending Photos
आज जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), चैटजीपीटी और सुपर-फास्ट कोडिंग भाषाओं के दौर में जी रही है, तब अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया का पूरा बैंकिंग सिस्टम एक 65 साल पुरानी 'बूढ़ी' प्रोग्रामिंग भाषा पर टिका है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां, यह बिल्कुल सच है. जब आप ATM से पैसे निकालते हैं या कोई बड़ा बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं, तो बैकएंड में आधुनिक कोडिंग नहीं बल्कि साल 1959 में बनी एक भाषा काम कर रही होती है. इस समय दुनिया भर की वित्तीय कंपनियां और बैंक इस पुरानी टेक्नोलॉजी को सिर्फ चालू रखने के लिए हर साल करोड़ों-अरबों डॉलर पानी की तरह बहा रहे हैं. आइए जानते हैं इस हैरान कर देने वाली टेक्नोलॉजी की पूरी कहानी.
इस ऐतिहासिक और ताकतवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है COBOL (Common Business-Oriented Language). इसे साल 1959 में विकसित किया गया था, यानी उस दौर में जब कंप्यूटर का आकार एक बड़े कमरे जितना होता था. हैरानी की बात यह है कि आज 2026 में भी दुनिया के लगभग 95 प्रतिशत ATM ट्रांजैक्शन और बड़े बैंकों के कोर सिस्टम इसी COBOL कोडिंग पर रन कर रहे हैं. यह भाषा इतनी पुरानी होने के बावजूद आज के ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है.
अब सवाल उठता है कि जब दुनिया में पाइथन, जावा और सी++ जैसी आधुनिक भाषाएं मौजूद हैं, तो बैंक इस पुरानी भाषा को बदल क्यों नहीं देते. असल में, इस सिस्टम को बदलना बेहद पेचीदा और जोखिम भरा काम है. बैंकों के पास दशकों का डेटा और खरबों लाइनों का कोड इसी भाषा में लिखा हुआ है. अगर कोई बैंक अपने पूरे सिस्टम को नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने की कोशिश करता है, तो उसमें अरबों डॉलर का खर्च आएगा. इसके साथ ही, एक छोटी सी चूक से पूरा बैंकिंग सिस्टम क्रैश हो सकता है, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है. इसी डर से कंपनियां इसे बदलने के बजाय, इसे ही मेंटेन करने के लिए मिलियंस खर्च करना बेहतर समझती हैं.
समय के साथ-साथ एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है. कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में अब COBOL नहीं सिखाया जाता. इस भाषा को जानने वाले ज्यादातर प्रोग्रामर्स अब बुजुर्ग हो चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं. ऐसे में जब भी इस पुराने सिस्टम में कोई खराबी आती है, तो उसे ठीक करने के लिए एक्सपर्ट्स ढूंढना लोहे के चने चबाने जैसा हो जाता है. आज के दौर में COBOL के पुराने डेवलपर्स को कंपनियां मुंह मांगी रकम और करोड़ों के पैकेज देकर वापस काम पर बुला रही हैं ताकि उनका सिस्टम बिना किसी रुकावट के चलता रहे.
आप सोच रहे होंगे कि इस पुरानी कोडिंग में ऐसा क्या खास है. असल में, COBOL को खासतौर पर बिजनेस और बड़े कैलकुलेशन के लिए डिजाइन किया गया था. यह भाषा डेटा को प्रोसेस करने में अविश्वसनीय रूप से तेज और बेहद सटीक है. जब बात एक साथ करोड़ों ट्रांजैक्शन को बिना किसी एरर के संभालने की आती है, तो आज की नई भाषाएं भी COBOL के सामने कमजोर साबित होती हैं. इसकी यही बेजोड़ मजबूती इसे आज भी रेस में सबसे आगे रखती है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.